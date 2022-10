Rihanna trở lại

Rihanna thể hiện ca khúc "Lift Me Up" cho bộ phim "Black Panther: Wakanda Forever". Bài hát được sáng tác nhằm tri ân cố diễn viên Chadwick Boseman.

Rihanna chưa thông báo kế hoạch phát hành album mới.

Ngày 26/10, Pitchfork đưa tin nữ ca sĩ Rihanna xác nhận hát nhạc phim cho Black Panther: Wakanda Forever. Đây là sản phẩm solo đầu tiên cô phát hành sau hơn 6 năm vắng bóng tại làng nhạc.

Trên trang cá nhân, Rihanna đăng tải video tiết lộ trích đoạn từ ca khúc cùng tên bài hát Lift Me Up. Lift Me Up chính thức ra mắt khán giả vào ngày 28/10.

Bài hát được sáng tác nhằm tưởng nhớ nam diễn viên Chadwick Boseman, ngôi sao đóng vai siêu anh hùng Black Panther. Tháng 11/2020, anh qua đời ở tuổi 43 sau 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng.

Rihanna tham gia hát nhạc phim cho Black Panther: Wakanda Forever. Ảnh: Getty Images.

Rihanna đồng sáng tác Lift Me Up cùng Tems - ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Nigeria, Ludwig Göransson - nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar, Grammy, và Ryan Coogler - đạo diễn của Black Panther.

Tems chia sẻ: "Sau khi nói chuyện với Ryan, lắng nghe hướng đi của anh ấy cho bộ phim và bài hát, tôi muốn viết ra thứ gì đó miêu tả vòng tay ấm áp của tất cả những người mà tôi đã đánh mất trong đời. Tôi cố gắng hình dung cảm xúc của mình nếu tôi có thể hát cho họ nghe ngay bây giờ và thổ lộ rằng tôi nhớ họ đến nhường nào".

Tems cho biết Rihanna là một trong những người truyền cảm hứng cho anh. Đối với anh, chứng kiến Rihanna thể hiện ca khúc này là "vinh dự lớn".

Lift Me Up đánh dấu sản phẩm solo đầu tiên của Rihanna kể từ khi cô hát ca khúc nhạc phim Sledgehammer cho Star Trek vào tháng 7/2016.

Album phòng thu gần đây nhất của nữ ca sĩ là Anti, phát hành vào tháng 1/2016. Sau khi ra mắt Anti, Rihanna tập trung điều hành thương hiệu mỹ phẩm riêng. Cô được Forbes vinh danh là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ.

Hiện Rihanna chưa thông báo kế hoạch phát hành album mới. Gần đây, nữ ca sĩ xác nhận tham gia biểu diễn tại chương trình Super Bowl 2023.