Ricons đặt kế hoạch lợi nhuận giảm một nửa

Sau một năm tăng trưởng ấn tượng, Ricons vừa lên kế hoạch lợi nhuận và doanh thu giảm gần một nửa do thị trường ngành xây dựng và bất động sản còn nhiều diễn biến phức tạp.

CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 dự kiến tổ chức ngày 23/6. Theo đó, HĐQT công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu thuần đạt 6.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng .

Trong khi đó, vào năm ngoái, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt 11.384 tỷ đồng và gần 91 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 41% và 13% so với năm 2021. Như vậy, kế hoạch kinh doanh Ricons vừa đặt ra trong năm nay lần lượt giảm 47% và 45% so với kết quả năm 2022.

Trước đó, trong thông điệp gửi đến cổ đông, ông Nguyễn Sỹ Công - Chủ tịch HĐQT Ricons cho biết, năm 2023, ngành xây dựng và bất động sản của Việt Nam đang diễn biến phức tạp và được dự báo sẽ bước vào một chu kỳ khủng hoảng mới với nhiều rủi ro mang tính toàn diện, khó lường.

"Trong hoàn cảnh này, có thể nói, doanh nghiệp đang đối diện với những thách thức lớn nhất kể từ khi thành lập tới nay, đặc biệt là về nguồn việc mới và dòng tiền", ông nhấn mạnh.

Kết quả kinh doanh của Ricons trong những năm gần đây

Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 KH 2023 Doanh thu thuần Tỷ đồng 2825 4790 6560 9305 8752 7955 8093 11384 6000 Lãi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ

81 192 287 431 259 251 80 91 50

Tại đại hội sắp tới, Ricons dự kiến chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu.

Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 396 tỷ đồng , tương ứng với 39,6 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết. Do đó, Ricons dự kiến chi khoảng gần 20 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022.

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng sẽ trình cổ đông về việc sửa đổi điều lệ công ty để đáp ứng được điều kiện niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Đồng thời, thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách 4 công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho doanh nghiệp trong năm 2023.

Mới đây, Ricons vừa trúng thầu dự án Nhà xưởng lô CN1 giai đoạn 1 khu CN tại Quang Châu, Bắc Giang cho Tập đoàn Foxconn. Theo đó, doanh nghiệp sẽ đảm nhận thi công kết cấu và hoàn thiện cho 2 nhà xưởng A01 và A02, mỗi xưởng 5 tầng với diện tích là 69.000 m2/xưởng.

Trước đó, tại KCN này, Ricons đã triển khai xây dựng 7 nhà xưởng gồm F12, F16, F17, F06, M08 và M09 và M11.

Về tình hình kinh doanh trong quý I, Xây dựng Ricons đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.718 tỷ đồng , giảm 14% so với cùng kỳ, chủ yếu do 2 mảng kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp là doanh thu hợp đồng xây dựng và doanh thu từ hoạt động bất động sản đều giảm mạnh.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của Ricons chỉ đạt 15,4 tỷ đồng , giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.