RichChoi thích mặc đồ màu nổi tại King of Rap

RichChoi là một trong những thí sinh gây chú ý tại chương trình King of Rap. Qua từng vòng thi, nam rapper luôn biết cách khiến bản thân nổi bật trong việc lựa chọn trang phục trên sân khấu. Anh ưa chuộng thiết kế phom dáng oversized đi kèm phụ kiện vòng cổ xích to bản giống dân rapper da màu. Ảnh: King of Rap.