'Respect' được bình chọn là ca khúc hay nhất mọi thời đại

Rolling Stone cho rằng "Respect" do Aretha Franklin thể hiện là ca khúc mang nhiều ý nghĩa, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của nền âm nhạc.

Ngày 15/9, Rolling Stone công bố danh sách 500 bài hát hay nhất mọi thời đại. Trong đó, ca khúc Respect của "nữ hoàng nhạc soul" Aretha Franklin được bình chọn là bài hát hay nhất.

Rolling Stone bình luận: "Respect như chất xúc tác giúp dòng rock & roll, nhạc phúc âm và blues tạo ra khuôn mẫu cho thể loại soul - dòng nhạc mà các nghệ sĩ ngày nay vẫn hướng đến".

Respect của Aretha Franklin được Rolling Stone bình chọn là ca khúc hay nhất mọi thời đại. Ảnh: ELLE.

Đặc biệt, trong ca khúc, Aretha Franklin đã thay đổi lời bài hát nhằm diễn tả hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, đòi hỏi sự tôn trọng từ người đàn ông của mình. Theo Ruth Feldstein, phần lời ca ý nghĩa, truyền cảm hứng của Respect "gắn liền với các cuộc đấu tranh vì quyền tự do của người da đen và phong trào giải phóng phụ nữ".

"Ca khúc thật phù hợp với hình ảnh của nữ ca sĩ từng ủng hộ phong trào Black Panther và hát trong đám tang của Martin Luther King Jr.", Rolling Stone nhận xét.

Trong hồi ký năm 1999, khi nói về Respect, Franklin viết rằng ca khúc phản ánh "nguyện vọng của những người đàn ông và phụ nữ bình thường trên đường phố, doanh nhân, người mẹ, lính cứu hỏa, giáo viên - tất cả đều muốn được tôn trọng".

Respect được phát hành lần đầu vào năm 1965 trong album thứ 3 của Otis Redding. Năm 1967, Aretha Franklin thực hiện bản remake cho ca khúc. Bản remake của Aretha Franklin gặt hái thành công vang dội trên thế giới, giúp cô đạt danh hiệu "nữ hoàng nhạc soul".

Năm 2004, Rolling Stone lần đầu công bố danh sách 500 ca khúc hay nhất mọi thời đại. Danh sách nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, với tổng cộng hàng trăm triệu lượt xem. Tuy nhiên, sau 17 năm, qua nhiều biến động của nền âm nhạc thế giới, Rolling Stone quyết định thực hiện phiên bản mới cho danh sách.

Rolling Stone tiến hành thu thập ý kiến của hơn 250 nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất như Angelique Kidjo, Zedd, Sam Smith, Megan Thee Stallion... Và tổng hợp số liệu từ ngành công nghiệp âm nhạc, các nhà phê bình và những tờ báo hàng đầu.

Theo Rolling Stone, nếu phiên bản năm 2004 của danh sách phần lớn là các ca khúc theo thể loại rock và soul thì phiên bản mới năm 2021 đã trở nên đa dạng hơn, với sự xuất hiện của hip-hop, indie rock, R&B, reggae...

Phiên bản mới của danh sách 500 ca khúc hay nhất mọi thời đại cho thấy sự đa dạng trong thể loại âm nhạc. Ảnh: CNN.

Sau Respect, những ca khúc được đánh giá hay nhất mọi thời đại lần lượt gồm Fight The Power (Public Enemy), A Change Is Gonna Come (Sam Cooke), Like A Rolling Stone (Bob Dylan), Smells Like Teen Spirit (Nirvana)...