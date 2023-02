Real thắng 2-0 trước đại chiến với Liverpool

Ở vòng 22 La Liga, Real Madrid có chuyến làm khách đến sân của Osasuna. "Kền kền trắng" giành chiến thắng nhờ hai pha lập công của Federico Valverde và Marco Asensio.

Trong ngày thiếu vắng Karim Benzema, Real Madrid phụ thuộc khá nhiều vào khả năng hoạt động độc lập của Vinicius Junior. Tiền đạo cánh người Brazil mang về cơ hội nguy hiểm nhất ở hiệp một cho "Los Blancos". Phút thứ 10, nhờ tốc độ vượt trội, anh có thể băng lên dứt điểm sau đường chuyền về thiếu lực của hậu vệ Osasuna. Tuy nhiên, cú đá ở góc hẹp của Vinicius đã bị thủ môn Sergio Herrera cản phá.

Sau đó, Vinicius tiếp tục nỗ lực đột phá để tìm kiếm thêm cơ hội cho Real. Tuy nhiên, hàng thủ của Osasuna đã kèm ngôi sao này kỹ hơn. Vì thế, hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, Real Madrid gia tăng sức ép về phía khung thành Osasuna. Tuy nhiên, do Vinicius, Rodrygo dứt điểm thiếu sắc bén, mãi đến phút 78, đoàn quân HLV Ancelotti mới có thể ghi bàn. Sau đường chuyền của Luka Modric, Vinicius thoát xuống đáy biên rồi đưa bóng vào trong để Valverde băng vào đệm bóng, mở tỷ số trận đấu.

Đến phút 88, Vinicius đưa được bóng vào lưới Osasuna từ một pha phản công. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng này.

Real Madrid cũng không cần phải chờ đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng thứ hai. Phút 90+2, họ tổ chức pressing tốt, cướp bóng ngay trên phần sân đối phương. Pha bóng này kết thúc bằng cú dứt điểm chéo góc của Asensio.

Chung cuộc, Real Madrid giành chiến thắng 2-0 và thu hẹp khoảng cách với Barca xuống còn 5 điểm. Sau đó, thầy trò HLV Ancelotti sẽ di chuyển sang Anh để chuẩn bị đối đầu Liverpool ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 3h ngày 22/2 trên sân Anfield.

