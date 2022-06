Real Madrid vẫn hùng mạnh chừng nào còn Perez

Florentino Perez là mũi tiên xuyên suốt trong thành công tột bậc của Real Madrid và quá khó để tìm ra một bản sao của người đàn ông kiệt xuất này.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với El Chiringuito TV, người đứng đầu Real Madrid không mất quá một cái chớp mắt để nói tên thần tượng bóng đá lớn nhất cuộc đời: Alfredo Di Stefano.

Cố huyền thoại với biệt danh "Mũi tên bạc" là biểu tượng cho thành công của Real Madrid trong thập niên 50 với 5 cúp C1 châu Âu liên tiếp. Tầm ảnh hưởng của biểu tượng Di Stefano và những năm tháng hoàng kim ấy là kim chỉ nam để Perez xây dựng nên Real Madrid hùng mạnh của hiện tại.

Perez đưa Real Madrid giành 7 chức vô địch Champions League, vượt qua cả Chủ tịch huyền thoại Santiago Bernabeu. Ảnh: Reuters.

Giá trị của giấc mơ

Nếu theo dõi kỹ Real Madrid nói chung và Perez nói riêng, giới mộ điệu sẽ không thể quên lý do khiến ông trùm xây dựng này quyết tâm biến "Los Blancos" thành trung tâm của bóng đá thế giới.

Tác giả John Carlin của cuốn "White Angels: Beckham, Real Madrid and the New Football" quả quyết Real Madrid ngày nay là hiện thân của giấc mơ đeo đuổi Florentino Perez từ khi còn là cậu bé. Thời điểm Real Madrid với Di Stefano, Ferenc Puskas, Francisco Gento khuynh đảo châu Âu vào giữa thập niên 50 là lúc Perez chưa qua tuổi 14.

Carlin khẳng định trải nghiệm tới sân Bernabeu là "sự hưng phấn quyến rũ không thể dứt bỏ, đến nỗi Perez dành cả cuộc đời để tái hiện nó". Với Perez, giấc mơ quan trọng hơn tất cả. Và cách Perez chinh phục những cột mốc phi thường cùng Real là minh chứng cho thấy giá trị của những khát khao.

Trước Perez, Real có 7 chức vô địch cúp C1 châu Âu/Champions League. Lúc này, "Los Blancos" đã 14 lần lên đỉnh lục địa già, gấp đôi đội đứng nhì.

Với Perez, Real Madrid trở lại thành điểm đến số một với những siêu sao bóng đá. Vào năm 1998, lần cuối cùng Real Madrid vô địch Champions League với người đứng đầu không phải Perez, "Los Blancos" thực tế chỉ là cửa dưới so với Juventus, đội lọt vào chung kết Champions League năm thứ ba liên tiếp ngày ấy.

Đội hình của Real khi ấy có những ngôi sao hàng đầu như Raul, Davor Suker, Fernando Redondo, Hierro... nhưng không phải những người giỏi nhất thế giới.

Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn với Perez. Trong 7 chức vô địch Champions League, Real Madrid luôn chơi sòng phẳng, thậm chí chiếm thế cửa trên trong các trận chung kết.

Các cầu thủ Real Madrid giành tới 8 Quả bóng Vàng trong những năm tháng Perez đứng đầu "Nhà trắng". Từ vị thế đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha, Real Madrid của Perez vươn ra thế giới để trở thành biểu tượng thể thao vĩ đại nhất thế giới.

Các ngôi sao bóng đá giỏi nhất đều coi Real Madrid là bến đỗ để vươn lên đỉnh cao sự nghiệp, từ Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Toni Kroos, Luka Modric đến Eden Hazard, Luis Figo, Michael Owen...

Theo thời gian, sức hút của Real Madrid trở nên không thể cưỡng lại. Một khảo sát về giá trị thương hiệu xác nhận Real Madrid là CLB có giá trị thương mại số một thế giới, ước tính lên tới 1.8 tỷ USD , đè bẹp mọi đối thủ từ Barca, MU đến Man City.

Mbappe quay xe vào phút chót để ở lại PSG, thay vì gia nhập Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Cánh cửa đã đóng với Mbappe?

Ước nguyện tái hiện lại vinh quang trong thập niên 50 và thành công lúc này cùng Real Madrid giúp Perez hiểu rõ giá trị của giấc mơ. Vì vậy, Perez có lý khi nhấn mạnh về trường hợp của Kylian Mbappe, người đã chấp nhận từ bỏ Real Madrid để ở lại PSG.

"Mbappe hiện tại không phải là người tôi từng biết. Giờ tôi thích cậu ấy ở lại PSG thì hơn. Mbappe mà tôi biết là người luôn đặt giấc mơ của bản thân lớn hơn tất cả", Perez nhấn mạnh.

Mbappe trong gần như cả sự nghiệp tính đến hiện tại đều khẳng định Real Madrid là giấc mơ. Nhưng những tác động từ Tổng thống Pháp, chính quyền Paris và nhiều bên liên quan đã khiến chân sút sinh năm 1998 quay xe với Real Madrid. Báo chí Tây Ban Nha phẫn nộ chỉ trích Mbappe. Song Perez cũng chẳng lấy làm buồn.

Ông vung 80 triệu euro để đưa Aurelien Tchouameni về sân Bernabeu. Trái ngược với Mbappe, Tchouameni không bị lung lay trước những cám dỗ từ đội bóng thủ đô. Chính Mbappe đã tiếp cận với ngôi sao này và gọi anh về PSG, nhưng Tchouameni nói không. Real Madrid là giấc mơ và tiền vệ này gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Perez không nói khả năng Mbappe khoác áo Real hoàn toàn đóng lại, nhưng rất khó để cánh cửa tới Bernabeu còn mời chào chân sút người Pháp như trước.

"Tôi chưa từng nói rằng cậu ấy sẽ không thể đến Madrid trong ba năm nữa, nhưng chắc chắn sẽ không phải lúc này vì thậm chí giờ đây cậu ấy còn không phải là Mbappe mà tôi từng biết.

Tôi nghĩ rằng họ đã làm cậu ấy rất bối rối và tôi mong rằng cậu ấy đã đưa ra được lựa chọn tốt nhất. Tôi tin vào những giấc mơ từ khi còn bé và tôi biết cậu ấy cũng hiểu giá trị của nó. Chỉ là đôi khi ta không thể thực hiện được giấc mơ vì những lý do bên ngoài mà thôi", Perez nhấn mạnh.

Ở tuổi 24, Mbappe vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng viễn cảnh ngôi sao người Pháp vươn tới đỉnh cao của bóng đá thế giới trong màu áo PSG thì quả thực khó tưởng tượng.

Cristiano Ronaldo với 1 Quả bóng Vàng dắt lưng đã gia nhập Real năm 24 tuổi từ MU. Vị thế sau đó của CR7 có lẽ không cần nói lại.

Và Mbappe có lẽ nên hiểu điều sau: Đổi mới là cách để thế giới vận hành và phát triển, nhưng trong bóng đá, truyền thống và những biểu tượng, tức quá khứ, có những giá trị không thể bị xô đổ.

Real Madrid đã lên đỉnh cao, duy trì vị thế ấy với mũi tên xuyên suốt là Chủ tịch Florentino Perez, người sẵn sàng làm mọi thứ để đưa Real Madrid chạm tới hình ảnh say đắm trong thập niên 50. PSG lúc này tìm đâu ra một người như Perez để biến hiện tại của đội bóng Pháp thành lịch sử?

Lựa chọn của Mbappe khi ở lại PSG, rất có thể là sai lầm lớn đầu tiên trong sự nghiệp vốn được tính toán rất kỹ lưỡng của tiền đạo này.