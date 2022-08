Rapper Việt bị xóa khỏi YouTube là ai?

Trước khi bị hacker lợi dụng, đăng video vi phạm khiến kênh cá nhân bị xóa sổ, Lil Shady có tổng lượt xem 45 triệu.

Rapper Lil Shady thông báo bị YouTuber xóa kênh cá nhân ngày 4/8 thông qua fanpage chính thức. Nền tảng chia sẻ video tuyên bố lý do xóa kênh của nam rapper là tài khoản đăng tải nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Lil Shady chia sẻ với Zing rằng kênh cá nhân của anh bị hacker chiếm quyền đăng tải video trước đó. Việc xuất hiện video chứa nội dung vi phạm hoàn toàn không phải do anh gây ra. Sau nhiều lần bị YouTube cảnh báo, kênh cá nhân của nam rapper bị xóa.

Lil Shady là một trong những rapper đời đầu có sức ảnh hưởng mạnh mẽ với giới underground.

Lil Shady là một trong những rapper đời đầu.

"Anh cả" của giới underground

Lil Shady tên thật là Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1989. Chàng trai gốc Yên Bái đến Hà Nội sinh sống sau khi quyết định gắn bó lâu dài với âm nhạc.

Ngay từ khi còn học cấp ba, cái tên Minh Đức đã được chú ý nhờ những bản cover. Đến khi bắt đầu bước chân vào giới underground, Lil Shady sớm thể hiện tài năng nổi trội và hoạt động mạnh mẽ trong GVR Production (Genius Viet Rap). Anh là một trong những thành viên đầu tiên của cộng đồng về rap quy tụ những cái tên nổi bật như Phương CD, First Love a.k.a FL, Andree, Linh Lam, DSSK...

Lil Shady từng "làm mưa làm gió" với những bản nhạc hit giữa thập niên 2000.

Gắn bó được một thời gian, Lil Shady quyết định rời nhóm và trở thành rapper chính của cộng đồng KsHomie, hoạt động cùng rapper Kyo. Những năm giữa thập niên 2000, cụ thể là năm 2017, bộ đôi Lil Shady - Kyo tạo nên những bản hit như Buông tay, Tự hoàn thiện, Ngày mai, Color of life, Mama my angel...

Thông qua sản phẩm âm nhạc, có thể thấy các ca khúc rap của Lil Shady liên quan nhiều đến cuộc sống thường nhật, đề tài mang tính xã hội nên thường được khán giả để ý.

Lil Shady được giới mê rap nhận xét có chất giọng trữ tình, dễ nghe và chinh phục khán giả. Anh thậm chí được mệnh danh là huyền thoại của rap Việt khi nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ khi hoạt động underground.

Con đường mainstream gian nan

Sau thời gian hoạt động trong giới underground, Lil Shady mất hút với lý do cá nhân. Đến năm 2013, anh trở lại. Với hàng loạt dự án mới kết hợp cùng Khánh Won, Lil Shady bắt đầu bước vào con đường mainstream (hiểu nôm na là ca sĩ đại chúng).

Tuy nhiên, sức hút của Lil Shady đã không còn như xưa. Bởi, thị trường Vpop những năm 2013 nhường bước cho thể loại balad, sản phẩm âm nhạc ảnh hưởng từ Hàn Quốc, USUK.

Danh tiếng đàn anh, "huyền thoại" của làng rap Việt không thể đưa Lil Shady vực dậy thành ca sĩ đại chúng được yêu thích. Ngay cả Karik những năm 2015 phải kết hợp với Only C mới có thể được chú ý trở lại thông qua ca khúc Anh không đòi quà - sản phẩm âm nhạc vốn dễ nghe, giai điệu ảnh hưởng từ nước ngoài.

Hình ảnh của Lil Shady trong ca khúc 102Hater.

Đến năm 2018, bộ ba Lil Shady, Zenky và Bình Gold kết hợp trong ca khúc 102Hater. Nhưng chỉ vài giờ sau khi đăng tải, cộng đồng IKONIC lên tiếng cho rằng bộ ba có hành động đạo nhái Be I. Ca khúc này từng được B.I - trưởng nhóm IKON hát tại chương trình Show me the money mùa 3.

Thời điểm đó, các cộng đồng Kpop chỉ trích nặng nề Lil Shady và các ca sĩ kết hợp cùng. Nhiều người cho rằng ca khúc giống nhau ở phần beat, đoạn flow cũng sao chép toàn bộ từ ca khúc của ca sĩ Hàn Quốc. Sau khi bị chỉ trích, ca khúc 102Hater bị gỡ khỏi kênh của Lil Shady.

Những năm sau, Lil Shady tiếp tục gây ấn tượng với một số sản phẩm âm nhạc khác như Gấu mèo, Ông bà già tao lo hết.

Sự trở lại

Tháng 8/2020, Lil Shady được công bố ngồi vào ghế giám khảo của chương trình King of Rap. Nam rapper hội ngộ những cái tên được mệnh danh là "huyền thoại rap Việt" như Big Daddy, Đạt Manic và LK.

Qua những tập đầu phát sóng, Lil Shady bị nhận xét khá mờ nhạt so với các đồng nghiệp hoạt động miệt mài với nghề. Sau đó, Lil Shady dần thể hiện chuyên môn thông qua nhận xét chuyên sâu.

Hình ảnh Lil Shady tại chương trình King of Rap.

Không chỉ nhận xét chuyên môn, Lil Shady được cho là giám khảo có nhiều góp ý, động viên thí sinh. Thời điểm ICD thể hiện ca khúc Tài sản của bố trong King of Rap, anh cả của Rap Việt bình luận:

“Đây là bài hát đã chạm vào lòng người. Một khi đã chạm vào cảm xúc người nghe, chúng ta không cần để ý đến kỹ năng bài rap. Điều đó không quan trọng nữa bởi ca khúc đã chạm đến trái tim khán giả rồi”.

Sau chương trình King of Rap, Lil Shady tiếp tục chật vật trong việc tìm chỗ đứng trong làng nhạc. Việc hoạt động chủ yếu trong giới underground khiến con đường đến với thị trường chính thống của nam rapper vốn khó khăn nay lại càng gian nan.

Sau cuộc thi, Lil Shady được biết đến với hai ca khúc Nhớ nhà (kết hợp với K-ICM) và Có lẽ anh ta không tốt (hợp tác cùng Ogenus). Tuy nhiên, hai sản phẩm đều không tạo được tiếng vang trên thị trường âm nhạc.