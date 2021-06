Rapper Mỹ tháo viên kim cương 24 triệu USD khỏi trán

Để đảm bảo sức khỏe, Lil Uzi Vert đã quyết định tháo viên kim cương đắt đỏ ra khỏi trán.

Theo The Blast, rapper Lil Uzi Vert được nhìn thấy không còn đeo viên kim cương 24 triệu USD trên trán khi quay video cùng bạn gái JT hôm 1/6. Hình ảnh mới nhất ngôi sao người Mỹ đăng trên Instagram cũng vắng món trang sức này. Trước khi tháo viên kim cương, giọng ca The Way Life Goes lộ vùng trán chảy vệt máu dài.

Tạp chí Elle đưa tin Uzi Vert gắn viên kim cương hồng nặng 11 carat hồi tháng 2. Nam rapper mua nó từ thợ kim hoàn Elliot Eliantte. Khi sở hữu viên kim cương, Uzi Vert khẳng định: "Viên đá này đắt đến mức tôi phải trả tiền cho thợ kim hoàn từ năm 2017. Đó là lần đầu tôi nhìn thấy một viên kim cương màu hồng tự nhiên".

Việc Lil Uzi Vert tháo món trang sức ra khỏi trán được xem là quyết định đúng. Chính nam rapper chia sẻ rằng nếu viên kim cương không được gỡ ra đúng cách, anh nhiều khả năng phải đối diện với cái chết.

Roman Reyes (29 tuổi) - một thợ xỏ khuyên tại Brooklyn, Mỹ tiết lộ trên tờ Vice: "Phương pháp này yêu cầu thợ phải có tay nghề cao. Nếu không nó sẽ trở thành thảm họa, gây hại đến sức khỏe. Thợ phải thao tác nhanh vì khi làm chậm, khách sẽ mất nhiều máu".

Để cấy được viên kim cương lên trán, nam rapper đã được rạch 2 đường nhỏ trên da, sau đó đưa một thanh kim loại vào. Ảnh: Lil Uzi Vert.

Trong giới hip hop, trang sức như vàng, kim cương... trở thành mẫu phụ kiện giúp khẳng định tên tuổi và đẳng cấp của các rapper. Ngoài dây chuyền, vòng cổ, vòng tay, họ còn "chơi lớn" khi gắn kim cương lên các bộ phận cơ thể.