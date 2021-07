Rapper Mỹ có MV một tỷ view mời Pháo hợp tác

Màn kết hợp giữa Pháo và Tyga trong "Hai phút hơn" (bản remake) được kỳ vọng là bước ngoặt của rap Việt.

Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) trở thành nghệ sĩ Việt thứ 2 hợp tác cùng một rapper, sau Sơn Tùng M-TP trong Hãy trao cho anh cùng huyền thoại Snoop Doog.

Người cùng Pháo chuẩn bị phát hành bản Hai phút hơn remake là Tyga - rapper 31 tuổi, mang 2 dòng máu Việt Nam và Jamaica. Nam rapper là chủ nhân của bản hit tỷ view Taste và từng được đề cử cho giải Grammy Màn hợp tác rap/hát xuất sắc năm 2011.

Bước tiến của Pháo

Pháo chỉ 18 tuổi, nhưng là một trong những rapper gen Z nổi tiếng và có thành tích tốt nhất trong 2 năm qua. Cô nổi lên từ bản Hai phút hơn (Masew remix) ra mắt vào tháng 2/2020. Sau đó, Pháo đến với King of Rap và đưa tên tuổi của mình bắt đầu phủ sóng thị trường mainstream (chính thống).

Cuối năm 2020, Hai phút hơn tiếp tục được remix bởi KAIZ. Bản nhạc bất ngờ gây sốt toàn cầu, từng dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc uy tín Shazam. Độ phủ sóng của Hai phút hơn (KAIZ remix) tìm đến tai nghe của Tyga, và rapper gốc Việt chủ động ngỏ lời hợp tác cùng Pháo.

Pháo là nữ rapper "tài không đợi tuổi" của giới rap Việt.

Pháo tự cho rằng bản thân là cô gái nhút nhát, hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Chỉ khi tìm đến rap và theo đuổi thể loại âm nhạc này, rapper sinh năm 2003 mới tìm ra bản ngã của chính mình. Từng câu từ trong rap, âm nhạc của rap là nơi để Pháo bộc lộ cá tính.

"Khi không còn được sống cùng rap, tôi sẽ trở về bản ngã của chính mình", Pháo trải lòng trong lần đầu tiên lên sóng King of Rap. Nghệ danh "Pháo" cũng thể hiện cho khát vọng của nữ rapper, đó là được thắp sáng, bùng nổ cùng âm nhạc.

Bản Hai phút hơn (Masew remix) một thời là cơn sốt của nhạc Việt, đến nay nhận hơn 30 triệu lượt xem. Từ bước đệm đó, Pháo đến với King of Rap, tỏa sáng, và vào đến chung kết cuộc thi.

Nữ rapper đang hoạt động ở 3 vai trò: rapper, sáng tác và producer (sản xuất âm nhạc). Cô làm tốt cả phần rap và vocal (giọng hát), qua đó biến hóa liên tục trong âm nhạc. Pháo trong tiết mục mở màn King of Rap là cô gái đanh thép, gửi một lời tuyên ngôn đến tất cả. Trong khi, Pháo ở Hai phút hơn là giọng hát ma mị, đầy cuốn hút.

Chất giọng của Pháo, cũng như Xesi - chủ nhân hit Túy âm - sinh ra để trị những bản EDM và "bắn" autotune. Hai phút hơn tiếp đà Túy âm trở thành bản EDM tiếp theo của Việt Nam vươn tầm quốc tế. Thậm chí sự góp mặt của Tyga là bước ngoặt, hứa hẹn giúp Hai phút hơn phủ sóng mạnh mẽ hơn nữa.

Sức hút của Tyga

Bản Hai phút hơn (remake) của Pháp và Tyga được giữ kín. Về cơ bản, nhiều khả năng phần vocal của Pháo được giữ nguyên, tương tự 2 bản remix của Masew và KAIZ. Điểm nhấn và là bước đột phá trong Hai phút hơn phiên bản mới sẽ nằm ở ver rap của Tyga.

Rapper sinh năm 1989 đã phát hành 5 album phòng thu solo, cùng một album hợp tác với Chris Browm năm 2015. Trong số đó, Legendary giúp nam rapper gặt hái thành công lớn nhất. Album Legendary từng giữ vị trí 17 trên BXH Billboard 200, tiêu thụ gần 25.000 bản.

Tyga tài năng trong âm nhạc, nhưng tai tiếng ở ngoài đời.

Taste - bản rap trong album Legendary - từng giữ vị trí 40 trên BXH Billboard 100. Đây là thành tích tốt nhất rapper gốc Việt từng đạt được trong sự nghiệp. MV Taste của Tyga hút hơn 1,2 tỷ lượt xem sau hơn 3 năm, qua đó góp mặt trong danh sách những MV rap tạo hiệu ứng tốt nhất lịch sử.

Tyga đặc biệt tài năng trong âm nhạc. Trang hiphopdx cho rằng kỹ năng của rapper gốc Việt (viết câu từ, flow...) không hẳn xuất sắc. Điểm mạnh của Tyga nằm ở yếu tố nắm bắt thị hiếu khán giả, và luôn biết cách chọn cho mình những cộng sự rất giỏi.

Gia tài rap của Tyga còn có MV Hookah (474 triệu lượt xem), Swish (209 triệu lượt xem) hay Dip (178 triệu lượt xem). Nam rapper góp giọng trong Loyal của Chris Brown (1 tỷ lượt xem) hay Do It Again (ft Pia Mia, 502 triệu lượt xem).

"Hey let's do a song" (Tạm dịch: Mình làm một bài nhạc nhé) - là dòng tin nhắn Tyga chủ động gửi đến Pháo. Nữ rapper sinh năm 1993 không hiểu chuyện gì xảy ra và đáp lại: "Gì đấy, anh có thật sự là Tyga?".

Màn kết hợp giữa Pháo và Tyga dự kiến ra mắt đầu năm 2021, nhưng trì hoãn vì chuyện cá nhân của nữ rapper. Lúc này, Pháo đã sẵn sàng trình làng bản Hai phút hơn, KAIZ remix, với phần góp giọng của Tyga lúc 00h ngày 23/7.

Hai năm trước, giới rap Việt từng bùng nổ khi huyền thoại Snoop Dogg nhận lời hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP. Snoop Dogg thực hiện ver rap chỉ 20 giây, nhưng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của rap Việt nói riêng và âm nhạc Việt Nam nói chung.

Sức ảnh hưởng của Tyga lúc này không kém cạnh Snoop Dogg. Hai phút hơn của Pháo và Tyga được kỳ vọng tiếp nối Hãy trao cho anh, giúp lan tỏa âm nhạc Việt Nam đến khán giả quốc tế.