Rapper Hàn Quốc bị chỉ trích vì đùa cợt về siêu bão Hinnamnor

Nam rapper Swings ám chỉ rằng siêu bão Hinnamnor không có sức ảnh hưởng lớn. Chia sẻ của anh khiến công chúng Hàn Quốc phẫn nộ.

Ngày 8/9, Money Today đưa tin rapper Swings bị công chúng chỉ trích vì đùa cợt về ảnh hưởng của siêu bão Hinnamnor.

Cụ thể, ngày 6/9, Swings chia sẻ ảnh chụp bầu trời quang đãng lên Instagram kèm dòng chú thích "Hinnamnor đang ở đâu rồi?" bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh.

Vài phút sau, nam rapper đăng tải hình ảnh mới và viết: "Hinnamnor không có sức mạnh gì sao? Tôi biết là sẽ như vậy mà".

Hai bài đăng của Swings ám chỉ rằng siêu bão Hinnamnor không có ảnh hưởng lớn như trong suy nghĩ của anh. Nam rapper cũng chơi chữ với tên siêu bão Hinnamnor.

Bài đăng của rapper Swings về siêu bão Hinnamnor tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Wikitree.

Swings xóa bài viết sau khoảng một giờ đăng tải. Tuy nhiên, ảnh chụp màn hình bài đăng của anh sớm lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn thảo luận trực tuyến Hàn Quốc, gây ra nhiều tranh cãi.

Trái với dự đoán cả Hàn Quốc sẽ chịu ảnh hưởng từ siêu bão Hinnamnor, cơn bão đi chệch khỏi vùng thủ đô. Tuy nhiên, đảo Jeju và các khu vực thuộc tỉnh Gyeongsang, điển hình như thành phố Pohang và Ulsan, chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Vùng thủ đô - nơi rapper Swings sống - là địa điểm duy nhất tránh được cơn bão. Đây cũng là nguyên nhân khiến nam rapper đăng bài viết như trên.

Tuy nhiên, công chúng Hàn Quốc cho rằng Swings có "tầm nhìn hạn hẹp" khi anh chỉ nhìn vào khu vực mình sống mà không để ý tới nơi khác. Làn sóng chỉ trích nhắm vào nam rapper càng trở nên gay gắt khi có thông tin cho biết 7 người dân tại Pohang thiệt mạng dưới hầm để xe vì ảnh hưởng của bão.

"Nếu nạn nhân của cơn bão mà nhìn thấy bài viết thì họ sẽ sụp đổ mất", "Suy nghĩ nông cạn", "May là anh ấy xóa ảnh ngay sau đó", "Anh ấy không suy nghĩ tới người khác sao?", Money Today trích dẫn bình luận từ công chúng.

Rapper Swings xóa bài đăng sau khi bị công chúng chỉ trích. Ảnh: Melon.

Theo cơ quan ứng phó thiên tai Hàn Quốc, tính tới ngày 8/9, đã có tổng cộng 11 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 3 người bị thương do hậu quả của siêu bão Hinnamnor. Ngoài ra, cơ quan địa phương cũng ghi nhận thông tin về 8.370 ngôi nhà bị ngập lụt, gây ra thiệt hại lớn về tài sản.

Swings tên thật là Moon Ji Hoon, sinh năm 1986. Anh chính thức ra mắt vào năm 2008 thông qua album UPGRADE. Swings trở nên nổi tiếng sau khi anh tham dự cuộc thi rap Show Me The Money mùa 2. Hiện Swings là nghệ sĩ trực thuộc P Nation - công ty do nam ca sĩ PSY thành lập.