Rapper Hàn bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo cơ sở giải trí người lớn

Mydaily đưa tin nam rapper Swings bị một cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí 18+ sử dụng hình ảnh để quảng cáo.

Ngày 8/6, bài đăng trên Mydaily tiết lộ rapper Swings bị sử dụng hình ảnh trái phép để quảng cáo một cơ sở giải trí người lớn. Nam rapper tức giận đến mức công khai số điện thoại của cơ sở kinh doanh này lên mạng xã hội.

Theo bài viết của Mydaily và Wikitree, Swings đã bắt gặp hình ảnh của anh trên hình quảng cáo của một cơ sở giải trí người lớn. Đây không phải lần đầu tiên cơ sở này sử dụng trái phép hình ảnh của nam rapper để thiết kế poster quảng cáo dịch vụ giải trí 18+.

Anh đăng lại trên trang cá nhân của mình và chỉ trích: "Tôi được thông báo về việc này. Không phải các bạn (cơ sở kinh doanh) đang dùng hình của tôi quá nhiều hay sao? Tháo gỡ xuống ngay đi".

Swings bị một cơ sở giải trí người lớn sử dụng hình ảnh trái phép. Ảnh: Naver.

Nam rapper 35 tuổi đăng tải thêm hình ảnh quảng cáo trái phép khác, kèm số điện thoại của cơ sở giải trí này. "Tôi biết mình làm gì, và hành động của tôi có thể dẫn đến kết quả thế nào. Nhưng việc này hoàn toàn có thật, tôi yêu cầu các bạn xóa bỏ hình ảnh của tôi", anh viết thêm.

Không chỉ sử dụng hình ảnh, cơ sở giải trí trên còn dùng biệt danh "tonkatsu" của Swings để đưa lên bài đăng quảng cáo. Hiện, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên chưa có động thái xin lỗi hay bồi thường thiệt hại hình ảnh, danh tiếng của Swings.

Swings sinh năm 1986, tên thật là Moon Ji Hoon. Anh là một trong những rapper nổi tiếng nhất Hàn Quốc, từng ngồi ghế giám khảo Show Me The Money mùa 3 cùng SanE và Tablo. Gần đây, Swings đã ký hợp đồng với P-Nation - công ty giải trí do PSY làm chủ.