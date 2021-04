Rapper DMX chết não, sống thực vật

Gia đình DMX đối mặt với quyết định có nên rút ống thở của nam rapper hay không vì tình trạng hôn mê kéo dài.

Ngày 9/4, theo Daily Star, rapper DMX (tên thật Earl Simmons) rơi vào tình trạng chết não, hôn mê kéo dài sau khi trải qua cơn đau tim hồi tuần trước.

Tình trạng của rapper 51 tuổi không cải thiện sau một tuần điều trị tích cực. Gia đình đang đắn đo có nên rút máy thở để kết thúc tình trạng sống thực vật của nam rapper hay không.

Rapper DMX không thể phục hồi sau cơn đau tim.

Theo TMZ, báo cáo của bác sĩ cho thấy từ lúc được đưa vào viện trong tình trạng thiếu oxy suốt 30 phút cho đến nay, não bộ của DMX không có dấu hiệu phục hồi.

"Mọi hy vọng đang dần cạn kiệt. Bạn bè, quản lý của nam ca sĩ rất bế tắc", TMZ đưa tin.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng tình trạng tim ngừng đập của DMX là kết quả của việc sử dụng ma túy quá liều. Song, luật sư Murray Richman của nam rapper nói ông không thể xác nhận tin đồn và không biết nguyên nhân ngôi sao 51 tuổi nhập viện khẩn cấp.

Hiện, DMX được chăm sóc tại bệnh viện White Plains nằm ở phía Bắc thành phố New York. Nakia Walker, quản lý cũ của nam rapper nói ông đang ở tình trạng sống thực vật, suy não và phổi.

Steve Rifkind, quản lý hiện tại của nam rapper nói với People rằng họ chờ phác đồ điều trị tiếp theo từ bác sĩ. Ngoài ra, Rifkind cũng cho biết bệnh viện tôn trọng quyết định của gia đình.

15 người con của ông đã đến thăm. Bạn bè, người hâm mộ cũng tổ chức lễ cầu nguyện ngoài bệnh viện. Vợ cũ Tashera Simmons và hôn thê Desiree Lindstrom của ông cũng đến để cầu chúc ngôi sao đình đám sớm vượt qua bạo bệnh.

DMX sinh năm 1970, là rapper, nhạc sĩ người Mỹ. Ông được khán giả biết đến nhờ hai album: And Then There Was X (1999) và The Great Depression (2001). Nam ca sĩ từng hai lần nhận danh hiệu "Rapper được yêu thích nhất" tại AMA.