Rapper 3 lần đạt Grammy tuyên bố tạm ngừng hoạt động

Theo Page Six, Megan Thee Stallion sẽ tạm ngừng các hoạt động âm nhạc. Rapper 28 tuổi cho biết muốn tập trung chữa lành sau cuộc chiến pháp lý cam go.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ InStyle, cô trả lời: "Người hâm mộ sẽ được nghe các sản phẩm mới khi tôi ổn hơn. Hiện tại, tôi đang tập trung để chữa lành. Ngành âm nhạc và giải trí có thể rất khó khăn, vì vậy điều quan trọng là phải dành thời gian nghỉ ngơi và tránh bị kiệt sức. Điều quan trọng của cuộc sống là sự cân bằng".

Tháng 12/2022, tòa tuyên án Tony Lanez hơn 20 năm tù giam vì bắn Megan sau cuộc tranh cãi căng thẳng vào tháng 7/2020.

Megan Thee Stallion chia sẻ sau vụ việc, một ngày bình thường của cô bao gồm: “dành thời gian cho những chú chó, tập thể dục, say sưa xem các chương trình truyền hình và chỉ đơn giản là tìm những cách mới để bảo vệ sự bình yên của bản thân”.

Trong bài viết được đăng tải trên tờ Elle, chủ nhân bản hit Savage chia sẻ chi tiết về những tổn thương mà cô buộc phải đối mặt sau những rắc rối pháp lý với Lanez.

“Sự thật là tôi bắt đầu rơi vào trầm cảm. Tôi không còn thấy thích làm nhạc, thậm chí không biết mình muốn rap về cái gì. Sẽ có những lúc tôi thực sự muốn ở hậu trường hoặc trong khách sạn của mình để khóc cạn nước mắt, nhưng rồi sau đó tôi phải cố tỉnh táo và trở thành Megan Thee Stallion”, cô viết.

Megan Thee Stallion, tên thật là Megan Jovon Ruth Pete, trở thành ngôi sao toàn cầu vào năm 2018 với việc phát hành bản hit Big Ole Freak từ album phòng thu đầu tiên Tina Snow. Cô đã hợp tác với một số ngôi sao lớn nhất thế giới, bao gồm Beyoncé, Cardi B và Big Sean.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.