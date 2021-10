Rạp phim Việt chờ được mở lại sau khi thua lỗ hàng trăm tỷ đồng

Đại diện của Galaxy, CGV, Lotte cho hay họ đã chuẩn bị sẵn sàng về vệ sinh phòng chiếu, nội dung phim để có thể mở cửa trở lại.

TP.HCM đã mở cửa ở trạng thái bình thường mới từ ngày 1/10. Các đoàn phim, nhà sản xuất cũng bắt đầu trở lại. Nhưng hiện tại, cụm rạp vẫn chờ đợi hướng dẫn cụ thể từ UBND TP.HCM và các tỉnh thành.

Sẵn sàng mở cửa

Sau 5 tháng đóng băng, thua lỗ hàng trăm tỷ đồng, các cụm rạp cho biết họ mong sớm được mở cửa trở lại. Trao đổi với Zing, bà Mai Hoa, Tổng giám đốc Galaxy cho hay rạp phim nằm rải rác ở các khu vực trong thành phố, nhiều tình thành nên rạp nào được mở hoàn toàn phụ thuộc vào việc phân cấp (màu xanh, vàng, cam, đỏ) của cơ quan chức năng.

Hiện tại, đơn vị này đang chuẩn bị những phương án liên quan đến vận hành, nhân sự, biện pháp giãn cách, để sẵn sàng cho việc mở cửa.

"Nhân viên của chúng tôi hầu như đã tiêm đủ hai mũi. Nhân viên được tập huấn, hướng dẫn các phương án về giãn cách. Việc vệ sinh phòng chiếu, giặt thảm, phun khử khuẩn đang được tiến hành", bà Mai Hoa nói.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung của CGV - cho biết trong thời gian chờ đợi hướng dẫn từ cơ quan chức năng đơn vị này cũng tiến hành vệ sinh, phun khử khuẩn toàn bộ các phòng chiếu phim.

Phim Lật mặt 5 của Lý Hải chưa có kế hoạch phát hành lại. Ảnh: CGV.

Các cụm rạp cho hay nếu mở cửa, họ ưu tiên việc đặt mua vé online. Khi khán giả tới rạp sẽ qua hệ thống cửa vào tự động, chỉ cần quét QR code mà không phải vào quầy lấy vé.

Theo hai đơn cụm rạp này, việc vệ sinh, phòng chống dịch sẽ là thách thức với doanh nghiệp vì đẩy chi phí vận hành của họ tăng cao. Tuy nhiên, chỉ khi đảm bảo an toàn, cụm rạp mới có thể mở cửa lại.

Trong khi đó, Lotte mới mở được 4 rạp tại Bắc Giang, Tuyên Quang, Việt Trì, Thái Bình. Tuy nhiên theo đại diện của cụm rạp này, số lượng khách đến rạp chỉ lác đác. "Ngày thường hầu như vắng khách, chỉ có cuối tuần đông hơn nhưng cũng chỉ bằng 1/10 so với trước dịch", người đại diện cho hay.

Anh nhìn nhận tình dịch dịch ở TP.HCM và các tỉnh miền Nam đã giảm trong thời gian qua nhưng tâm lý người dân vẫn e ngại khi đến nơi công cộng.

"Rạp phim vốn là ngành kinh doanh nhạy cảm ở thời điểm này nên cần chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn mới mở lại. Chúng ta cần làm mọi việc bài bản, chậm nhưng chắc, mới đem lại hiệu quả bền vững. Nếu làm ào ào, không an toàn thì lợi bất cập hại", đại diện Lotte nhấn mạnh.

Nhiều bom tấn ra rạp

Chuẩn bị mở cửa sau 5 tháng, đại diện các cụm rạp cho hay họ đã làm việc với các nhà phát hành phim. Theo đó, họ đang có trong tay loạt phim bom tấn tương đối phong phú. Có thể kể tới Shang-Chi, No Time to Die, Black Widow, Fast & Furious 9, Dune...

Đại diện các cụm rạp cho rằng cần thời gian mới có thể hồi phục được. Ảnh: CGV.

"Thời gian qua nhiều bom tấn của Mỹ được phát hành, sắp tới đến dịp Hallowen nên chúng tôi không lo thiếu phim. Quan trọng là mở thế nào, rạp hoạt động với công suất bao nhiêu để các nhà phát hành thống nhất ra phim", bà Mai Hoa nói.

Đại diện Lotte cho biết đã nhận được lịch phim từ các nhà phát hành danh sách phim đến tháng 11. Tuy nhiên họ cũng có điều kiện với rạp. "Cần mở cửa ít nhất 50% số lượng rạp, nhà phát hành mới đồng ý phát hành phim. Nếu rạp chỉ được mở 20-30%, chúng tôi không thể có những bom tấn thu hút khán giả", anh giải thích.

Không chỉ với phim nước ngoài, các nhà sản xuất phim Việt Nam cũng đắn đo phát hành phim sau đại dịch. Người đại diện của Lotte cho hay với ba phim từng phát hành trước đợt giãn cách gồm Lật mặt 5, Thiên thần hộ mệnh và Trạng Tí, hiện chưa phim nào sẵn sàng ra mắt lại. Anh cho rằng doanh thu của phim Việt chủ yếu từ phát hành tại rạp do đó họ phải chờ đợi, theo dõi thị trường.

Anh nói: "Hơn nữa, doanh thu của họ phụ thuộc vào các tỉnh phía Nam nhiều. Nếu không có rạp ở miền Nam, doanh thu có khả năng giảm 50% nên họ phải suy nghĩ. Tôi có trao đổi với nhà phát hành của Lật mặt 5 nhưng chưa có lịch chính xác. Thiên thần hộ mệnh đang xem xét. Trang Tí thì chưa có kế hoạch gì".

Cần thời gian rạp mới hồi phục

Từ đầu năm 2010, các hãng phim lớn ở Hollywood thay đổi cách phát hành phim. Theo đó, các bom tấn ra mắt trong thời gian qua như The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Black Widow, The Suicide Squad... đều phát hành song song ở rạp và trên nền tảng trực tuyến.

Phim Trạng Tí của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân cũng chưa lên tiếng về việc phát hành phim sau dịch.

Theo nhận định từ đại diện cụm rạp việc các bom tấn đã phát hành trực tuyến trước sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của rạp phim ở Việt Nam.

"Tác động này là không tránh khỏi. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ rạp có trở lại cũng không thể full ghế. Đây mới là bước đầu tái khởi động thị trường. Cần có thời gian để có lại thói quen xem phim của khán giả cũng như để hồi phục kết quả kinh doanh", đại diện Galaxy nói.

Đồng quan điểm, anh Hải cho rằng rạp phim khó có thể hồi phục ngay sau thời gian đóng băng dài. Trong số các bom tấn có thể được phát hành, chưa có tác phẩm nào đủ hot để thực sự khiến khán giả phải tới rạp phim.

Đai diện Lotte nhìn nhận việc phim bom tấn phát hành trên các nền tảng trực tuyến dễ khiến xuất hiện các bản phim lậu, bị leak trên mạng. Thực tế, ở Việt Nam chưa giải quyết được triệt để vấn đề này nên ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của rạp. Không những thế, khi kinh tế khó khăn, mọi người sẽ giảm bớt các hoạt động giải trí.

Con số anh kỳ vọng doanh thu rạp phim ngày trở lại có thể đạt 30-40% so với trước dịch. "Đó cũng là con số mà các rạp phim quốc tế có được ở hiện tại. Nói chung, rạp phim cần thời gian mới có thể hồi phục", anh cho hay.