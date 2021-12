Rạp phim Hàn Quốc thất thu

Sau một năm dài kinh doanh ảm đạm, hạn ngạch bắt buộc về thời gian chiếu phim nội địa đang tạo thêm áp lực cho phòng vé Hàn Quốc.

Variety đưa tin cuối tuần qua, phòng vé Hàn Quốc tiếp tục thất thu khi chỉ kiếm được 3,44 triệu USD sau ba ngày. Con số thấp hơn 32% so với cuối tuần trước đó, bất chấp việc có nhiều phim nội địa đứng đầu bảng xếp hạng tác phẩm ăn khách. Theo một số nguồn tin địa phương, rạp chiếu phim Hàn Quốc bắt đầu gặp khó khăn với vấn đề hạn ngạch thời gian chiếu phim nội địa từ chính phủ.

Phim Hàn trở lại chiếm giữ top đầu phòng vé

Theo thống kê của Kobis, cuối tuần qua, bộ phim tình cảm, hài Nothing Serious đã vươn từ vị trí thứ ba lên ngôi đầu bảng phim ăn khách nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, doanh thu tác phẩm đã giảm 30% so với tuần trước đó, cán mốc 670.000 USD . Sau ba tuần phát hành, Nothing Serious kiếm tổng cộng 4,57 triệu USD từ phòng vé Hàn Quốc.

Nothing Serious do nữ đạo diễn Jeon Ga Young thực hiện, Son Suk Ku và Jun Jong Seo thủ vai chính. Nội dung phim xoay quanh hai người độc thân với trái tim tan vỡ tình cờ quen nhau qua ứng dụng hẹn hò.

Một số hình ảnh từ bộ phim Nothing Serious, tác phẩm đứng đầu phòng vé Hàn Quốc tuần qua. Ảnh: CJ.

Quán quân phòng vé của tuần đầu tháng 12, Spiritwalker, đã tụt xuống vị trí thứ hai với 648.000 USD kiếm thêm từ các cụm rạp. Sau gần ba tuần phát hành, doanh thu nội địa của bộ phim hành động, giật gân với Yoon Kye Sang trong vai chính là 6,33 triệu USD .

Phim hoạt hình Encanto của Walt Disney đứng thứ ba với 540.000 USD sau ba ngày. Từ khi phát hành vào ngày 24/11 tới nay, doanh thu tại thị trường Hàn Quốc của phim là 4,35 triệu USD . Đứng thứ tư là tác phẩm Don’t Look Up của Netflix. Phim phát hành giới hạn tại một số cụm rạp và thu 300.000 USD . Sau 5 ngày phát hành, Don’t Look Up đã bán được 458.000 USD tiền vé tại Hàn Quốc.

Đứng vị trí thứ năm là Dune với 289.000 USD . Phát hành tại Hàn Quốc từ ngày 20/10, tới nay, tác phẩm của đạo diễn Denis Villeneuve đã thu 14,4 triệu USD tại xứ kim chi.

Trong năm 2021, số phim Hàn Quốc ra rạp sụt giảm cả về số lượng lẫn khả năng cạnh tranh tại phòng vé so với tác phẩm ngoại nhập. Theo thống kê của Box Office Mojo, trong 49 tuần đã qua của năm 2021, chỉ có 14 lần vị trí phim ăn khách nhất tuần thuộc về một tác phẩm Hàn Quốc so với 35 lần của phim ngoại nhập. Năm 2020, con số này là 27 so với 25; năm 2019 là 23 và 29.

Gánh nặng từ hạn ngạch phim nội

Doanh thu kém của phòng vé Hàn Quốc những tuần qua tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường điện ảnh nước này. Doanh thu thấp đồng nghĩa khán giả chưa sẵn sàng trở lại rạp, đẩy các đơn vị phát hành cũng như chuỗi rạp chiếu phim trước nhiều nguy cơ.

Về phần đơn vị phát hành, họ phải tính toán lại kế hoạch phát hành những tựa phim mới. Khán giả chưa sẵn sàng ra rạp đồng nghĩa những tác phẩm kinh phí lớn - đòi hỏi một khoản doanh thu lớn tương đương để có lãi - sẽ phải lùi lịch chiếu hoặc tìm hình thức phát hành khác. Lúc này, các nền tảng trực tuyến là lối thoát khả thi hơn cả.

Với các rạp chiếu, doanh thu giảm tiềm tàng nguy cơ thua lỗ, buộc phải đóng cửa chi nhánh, thu hẹp quy mô kinh doanh... Hai năm qua, các chuỗi cụm rạp lớn tại Hàn Quốc như CGV, Lotte hay Cine Q đã đầu tư vào các rạp chiếu phim ngoài trời và đạt doanh thu khả quan. Nhưng chúng vẫn chỉ như muối bỏ bể so với nền công nghiệp điện ảnh đồ sộ phát triển dựa vào hệ thống chuỗi cụm rạp chiếu trong nhà.

Escape From Mogadishu là phim Hàn Quốc ăn khách nhất 2021. Tác phẩm cũng đại diện cho xứ kim chi tham gia tranh giải tại Oscar 2022. Ảnh: Hancinema.

Tình hình kinh doanh ảm đạm của rạp chiếu phim Hàn Quốc trong năm 2021 cũng gia tăng áp lực lên khâu sắp xếp lịch chiếu phim. Thời gian qua, Korean Bizwire đưa tin chủ các chuỗi cụm rạp chiếu phim tại Hàn Quốc đang gặp khó khăn trong việc thực hiện hạn ngạch bắt buộc về thời gian chiếu phim do chính phủ ban hành.

Hạn ngạch bắt buộc về thời gian chiếu phim được chính phủ Hàn Quốc áp dụng từ năm 1966 và trong 55 qua đã được điều chỉnh nhiều lần. Kể từ năm 2007, chính phủ Hàn Quốc yêu cầu các rạp chiếu phim phải dành ít nhất 73 ngày trong tổng số giờ chiếu mỗi năm cho các tác phẩm điện ảnh nội địa.

Trước thời điểm Covid-19 bùng phát, hạn ngạch này không gây khó khăn cho các rạp chiếu tại Hàn Quốc nhờ nguồn phim nội địa mới dồi dào, đa dạng về nội dung và chất lượng. Thêm vào đó, phim nội địa cũng đóng góp đáng kể vào doanh thu khổng lồ phòng vé Hàn Quốc thu về mỗi năm.

Theo số liệu doanh thu do Box Office Mojo tổng kết, 10 bộ phim Hàn Quốc ăn khách nhất 2019 kiếm được gần 800 triệu USD từ phòng vé nội địa. Bước sang 2020, tổng doanh thu từ 10 bộ phim Hàn Quốc ăn khách nhất là khoảng 180 triệu USD . Năm 2021 con số này dự kiến giao động trong khoảng 105 triệu USD .

Tổng thời gian chiếu phim nội địa không đổi nhưng doanh thu giảm sâu gây nhiều khó khăn cho phòng vé Hàn Quốc. Trong các tuần cuối của năm 2021, cùng với việc bom tấn Spider-Man: No Way Home ra rạp, tình trạng này chắc chắn sẽ càng thêm căng thẳng.

Theo Korean Bizwire, để tối ưu hóa lợi nhuận phòng vé, nhà điều hành một số rạp chiếu phim tại Hàn Quốc đã kêu gọi cơ quan quản lý nới lỏng quy định hạn ngạch bắt buộc về thời gian chiếu phim. Nếu đề xuất này được thông qua, các cụm rạp tại Hàn Quốc sẽ có thể sắp xếp thêm suất chiếu cho những tựa phim ngoại nhập được khán giả chú ý.