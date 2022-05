Rà soát các dự án liên quan khu đô thị mới Cam Lâm

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu rà soát tất cả dự án trên địa bàn huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh trong phạm vi ranh giới đô thị mới Cam Lâm.

Ngày 13/5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân vừa có kết luận về tiến độ triển khai các công việc liên quan đến quy hoạch đô thị mới Cam Lâm (huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh).

Đề xuất hướng xử lý từng dự án

Theo đó, người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Kế hoạch Đầu tư (KHĐT), UBND TP Cam Ranh, UBND huyện Cam Lâm cùng sở, ban ngành liên quan khẩn trương rà soát tất cả dự án đầu tư công trong phạm vi ranh giới quy hoạch đô thị mới Cam Lâm do đơn vị, địa phương quản lý.

Đồng thời, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án, trong đó lưu ý các dự án phục vụ an sinh xã hội (bệnh viện, trường học…), phục vụ an ninh - quốc phòng cần nghiên cứu, xem xét tiếp tục triển khai thực hiện để đảm bảo an sinh xã hội và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Hàng chục dự án ở huyện Cam Lâm đã được triển khai tập trung chủ yếu ở dải ven biển khu Bãi Dài. Ảnh: X. Hoát.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở KHĐT tổng hợp báo cáo các dự án đầu tư công tại đây, kết hợp với kết quả rà soát các dự án ngoài ngân sách thuộc phạm vi, ranh giới quy hoạch đô thị mới Cam Lâm, đồng thời kiểm tra, rà soát, hoàn thiện báo cáo tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.

Về phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất, tài sản công (đặc biệt đối với các cơ sở nhà đất của quốc phòng, công an), Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý theo phương án tạm giữ lại để tiếp tục sử dụng. Giao Sở Tài chính phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện thống kê, theo dõi, giải quyết theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Sở KHĐT Khánh Hòa, để phục vụ việc tái định cư thực hiện quy hoạch đô thị mới Cam Lâm dự kiến 3 vị trí sẽ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, gồm vị trí tại phường Cam Nghĩa (TP Cam Ranh) rộng 83 ha, 2 vị trí còn lại thuộc lô D30 và D31 - khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh - có tổng diện tích 10 ha.

Về việc này, ông Nguyễn Tấn Tuân đồng ý đề xuất của Sở KHĐT và đề nghị UBND TP Cam Ranh khẩn trương kiểm tra, nghiên cứu.

Còn 2 dự án nhà ở xã hội tại lô D30 và D31, Chủ tịch Khánh Hòa giao Ban quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh liên hệ với Bộ Xây dựng sớm có ý kiến thống nhất đối với các đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2.000 khu 5, 6, 7 và một phần khu 3 để làm cơ sở phê duyệt, triển khai các thủ tục đầu tư.

Cam Lâm lấy ý kiến cộng đồng

Cùng ngày, UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm. Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc địa giới 14 đơn vị hành chính huyện Cam Lâm với tổng diện tích gần 55.000 ha.

Theo lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm, việc lấy kiến cộng đồng dân cư sẽ kéo dài 30 ngày. “Dự kiến đến 13/6, huyện sẽ có báo cáo tổng hợp trước khi có văn bản trình UBND tỉnh và các cơ quan liên quan”, lãnh đạo huyện Cam Lâm thông tin.

Huyện Cam Lâm có vị trí gần TP Nha Trang, gần sân bay quốc tế Cam Ranh. Hiện, địa phương này đã có một số dự án tập trung chủ yếu dải ven biển khu vực Bãi Dài. Cơ cấu sử dụng đất gồm khoảng 24,33% đất sản xuất nông nghiệp; 51,87% đất lâm nghiệp; 1,16% đất nuôi trồng thủy sản; 8,41% đất chuyên dùng và 1,04% đất làng xóm hiện hữu.

Đầm Thủy Triều nơi dự kiến có dự án "khủng" khi quy hoạch mới được thông qua. Ảnh: X. Hoát.

Theo đề xuất, trong quy hoạch chung đô thị mới huyện Cam Lâm sẽ là thành phố thông minh sáng tạo hàng đầu thế giới, cửa ngõ kết nối ra thế giới. Vùng đô thị sân bay Cam Lâm trở thành một khu vực đạt tầm cỡ thế giới, đóng vai trò là cửa ngõ quốc tế đến và đi Việt Nam với thế giới trên cơ sở hoạt động của sân bay quốc tế Cam Ranh - khu du lịch đẳng cấp quốc tế.

Tương lai, đô thị mới huyện Cam Lâm sẽ được phát triển không gian 3 khu. Khu một là khu đô thị thông minh sinh thái hàng đầu thế giới nằm phía bắc có 2 khu, trong đó khu A là thành phố đảo thiên đường, lấy cảm hứng từ mô hình đô thị nghỉ dưỡng sang trọng Gold Coast, Úc. Khu B khu tài chính, trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo, và trí tuệ toàn cầu.

Khu 2 là khu đô thị sân bay cao cấp nằm ở khu vực phía nam, áp dụng mô hình các thành phố mang phong cách châu Âu tận dụng lợi thế của sân bay Cam Ranh.

Khu vực cuối cùng là khu quần thể vui chơi giải trí lớn nhất thế giới nằm phía tây khu vực nghiên cứu, bao gồm tổ hợp các sân golf lớn và độc đáo, các loại hình công viên chuyên đề - thế giới nước, công viên thám hiểm, safari, trường đua ngựa, khách sạn cao cấp…

Ngoài ra, còn có khu đô thị du lịch bắc bán đảo Cam Ranh đã được xác định là địa điểm tiềm năng phát triển thành khu du lịch cấp quốc gia tại quyết định 201 ngày 22/1/2013 của Thủ tướng. Quyết định của Thủ tướng yêu cầu khu du lịch quốc gia cần xem xét để khớp nối phù hợp với định hướng chung của quy hoạch đô thị mới huyện Cam Lâm.

Hiện, dân số huyện Cam Lâm gần 140.000 người, đến năm 2030 số dân địa phương này sẽ tăng gấp đôi lên 300.000-320.00 người. Đến năm 2040 ước tính khoảng 750.000-770.00 người, trong đó dân số chính thức khoảng 520.000-550.000 người.

Còn dự báo sơ bộ nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 khoảng 13.000-15.000 ha; đến năm 2045 khoảng 19.000-20.000 ha.