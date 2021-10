Ra mắt ứng dụng cảnh báo lừa đảo qua mạng

Visafe là ứng dụng miễn phí giúp người dùng tránh những rủi ro khi sử dụng Internet như nhiễm mã độc, lừa đảo qua mạng.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) cùng Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) vừa ra mắt Visafe, ứng dụng miễn phí giúp người dùng bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng Internet.

Phát biểu tại Hội thảo & Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng 2021, ông Trần Quang Hưng, Giám đốc NCSC cho biết an toàn, an ninh mạng là một trong các trụ cột của quá trình chuyển đổi số quốc gia. Do đó, nhiệm vụ của những người làm an ninh mạng là tạo lập, củng cố niềm tin số cho xã hội khi tham gia môi trường mạng.

Visafe hỗ trợ nhiều nền tảng như Android, iOS, Windows, macOS.

Hỗ trợ các hệ điều hành như Android, iOS, Windows, macOS và dạng công cụ mở rộng (extension) cho trình duyệt Chrome, tính năng chính của Visafe là chặn các website chứa mã độc hay botnet, trang web có hành vi thu thập, theo dõi quá trình duyệt web của người dùng. Ứng dụng cũng tự động chặn những đường link được đánh giá không an toàn.

Với tính năng trên, Visafe có thể bảo vệ người dùng trước nguy cơ tấn công mạng, đánh cắp thông tin hoặc nhiễm mã độc tống tiền (ransomware). Visafe còn cập nhật tin tức về bảo mật, hỗ trợ kiểm tra mạng Wi-Fi, kiểm tra lộ lọt tài khoản, website lừa đảo và cách nhận diện mã độc tống tiền.

Visafe còn có thể chặn quảng cáo trên website, các quảng cáo vi phạm thông tin, chứa nội dung khiêu dâm, cờ bạc, vay tín dụng đen khiến thiết bị có nguy cơ nhiễm mã độc. Ứng dụng có thể loại bỏ kết quả tìm kiếm chứa nội dung không phù hợp trên Google hay YouTube, chặn những website có nội dung xấu, khiêu dâm...

Ứng dụng bảo mật do NCSC và VTC phối hợp phát triển còn hỗ trợ thiết lập theo nhóm người dùng, quản lý website được truy cập theo khung giờ hay thống kê thời gian sử dụng Internet.

Visafe là ứng dụng miễn phí đầu tiên của Việt Nam tương thích đa nền tảng, giúp người dùng bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng Internet. Theo website của Visafe, ứng dụng này còn hỗ trợ những đối tượng sử dụng như doanh nghiệp, trường học và cơ quan chính phủ. Người dùng quan tâm có thể truy cập và tải về Visafe tại website https://visafe.vn.