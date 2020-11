Ra mắt sách về 45 đời tổng thống Mỹ

Trong ấn bản mới nhất sách "45 đời Tổng thống Hoa Kỳ", tác giả William A. Degregorio đã bổ sung nội dung về Tổng thống Donald Trump ở chương 45.

Công ty Cổ phần sách Omega Việt Nam (Omega+) cho biết đơn vị này vừa liên kết với NXB Thế giới tái bản tác phẩm 45 đời Tổng thống Hoa Kỳ của tác giả William A. Degregorio.

William A. Degregorio là một nhà văn và biên tập viên tự do chuyên về lịch sử và chính trị, đồng thời là phóng viên cho tờ Current Biography ở New York. Ông làm việc với tư cách là một nhà phân tích nghiên cứu và phóng viên cho Bộ Quốc phòng Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học.

Ông cũng là biên tập viên đóng góp nội dung về các quốc gia trên thế giới cho cuốn bách khoa thư Hammond Almanac và cuốn Ohio Almanac.

45 đời Tổng thống Hoa Kỳ (tên tiếng Anh: The Complete Book of US Presidents) xuất bản lần đầu năm 1980. Tác phẩm đã qua 9 lần tái bản và từng ra mắt độc giả Việt vào năm 2018 với tên tiếng Việt 44 đời Tổng thống Hoa Kỳ.

Sachs 45 đời Tổng thống Hoa Kỳ. Nguồn: Omega+

Trong ấn bản mới nhất này tác giả William A. Degregorio đã bổ sung nội dung về Tổng thống Donald Trump ở chương 45.

Đồng thời, tác giả cập nhật thêm các số liệu mới ở phần mục lục giúp độc giả có cái nhìn toàn diện và chuyên sâu về các tổng thống Mỹ, từ George Washington đến người chiến thắng trong chiến dịch bầu cử năm 2016. Qua đó, tác phẩm cho người đọc thấy bối cảnh rộng hơn của lịch sử nước Mỹ qua từng thời kỳ.

Không chỉ đề cập tới những thành tựu và sự kiện chính trong nhiệm kỳ của các tổng thống Mỹ, cuốn sách còn ghi chép chi tiết về tính cách, nghề nghiệp trước khi làm tổng thống, sở thích cá nhân, nguồn gốc xuất thân, và thậm chí cả những vấn đề như ngoại tình hay con riêng.

Cuốn sách cũng đưa ra các danh mục sách về mỗi vị tổng thống, bao gồm cả sách được viết bởi và viết về họ, bên cạnh đó còn có cả những câu nói nổi tiếng và cả những lời khen ngợi hay chê bai họ.

Bên cạnh đó, phần phụ lục đưa ra thông tin về các khóa quốc hội tương ứng. Chính vì vậy, có thể coi cuốn sách như một biên niên sự kiện hoạt động của bộ máy Nhà nước Liên bang Mỹ trong suốt 240 năm qua.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, bầu cử ở mỗi quốc gia luôn là một cuộc chiến quyết liệt đáng dõi theo, đặc biệt ở Mỹ, không chỉ để thấy quốc gia này đang đối mặt với những vấn đề gì mà còn để dự liệu những tác động trong tương lai tới toàn thế giới.

Việc tìm hiểu chân dung những ứng cử viên tổng thống từng chiến thắng luôn thú vị và hữu ích, giúp độc giả có một bức tranh rộng hơn, cụ thể hơn về nền chính trị Mỹ.