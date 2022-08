Quỹ Nam Phương tiếp tục đưa 'Kiến tạo nhịp cầu' đến Tiền Giang

Sau hơn một năm gián đoạn do dịch bệnh, hành trình “Kiến tạo nhịp cầu” của Quỹ Nam Phương được tiếp tục tại xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, Tiền Giang với cây cầu thứ 12.

Ngày 27/8, Quỹ Nam Phương tiến hành xây dựng lại cầu Khang Lộc thay thế cho cầu cũ (tên cũ: Cầu Cây Dừng 2). Dự án do Công ty Cổ phần Xe máy Hòa Bình Minh tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng, nhằm giải quyết tình trạng cầu xuống cấp nghiêm trọng, không thể đi lại.

Cầu cũ xiêu vẹo, rủi ro trăm bề

Cây cầu cũ tại xã Hậu Mỹ Trinh là chiếc cầu tạm với tuổi đời hơn 10 năm, được xây dựng nhằm kết nối đường đi trong ấp Mỹ Trường A và nối liền các xã Hậu Mỹ Trinh, Hòa Khánh và Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đồng thời rút ngắn khoảng cách đi lại của bà con nơi đây. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, cầu bị xuống cấp, trụ cầu xiêu vẹo, không có thành cầu. Nửa phần cầu làm bằng bê tông đã chằng chịt những “ổ voi, ổ gà”, nửa phần cầu còn lại được “chắp vá” tạm bằng những miếng ván gỗ cũ, mục nát.

Hàng ngày, có hơn 200 lượt đi lại của bà con nơi đây trên cây cầu xuống cấp nghiêm trọng này và thường xuyên xảy ra những tai nạn không mong muốn. Bà Huỳnh Thị Ngọc Anh (67 tuổi, người dân địa phương) cho biết: “Mỗi khi mùa mưa lũ đến, tôi lo dữ lắm. Mặt cầu hẹp, lại không có lan can nên mỗi lần qua lại, tôi thấy bất an. Mấy đứa nhỏ đi học cũng bằng cầu này, mỗi lần trời mưa lớn, nước xiết, tụi nó phải nghỉ học, nếu có đến trường cũng rủi ro lắm. Tôi chỉ mong cây cầu sớm được đầu tư xây dựng để bà con qua lại mỗi ngày an toàn hơn”.

Hơn 200 lượt người qua lại mỗi ngày trên cây cầu Cây Dừng 2 xuống cấp nghiêm trọng.

Thắp lên niềm tin, kiến tạo nhịp cầu

Cách đây vài tháng, tin vui về với bà con xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Sau khi tiến hành khảo sát, đo đạc và làm việc với chính quyền địa phương vào tháng 4, đến nay, dự án cầu mới với tên gọi Khang Lộc do Quỹ Nam Phương phối hợp Công ty Cổ phần Xe máy Hòa Bình Minh thực hiện chính thức khởi công.

Đây là cây cầu thứ 12 của Quỹ Nam Phương tại tỉnh Tiền Giang và cũng là cây cầu thứ 32 trong chương trình “Kiến tạo nhịp cầu” của quỹ. Cây cầu mới được xây sẽ có chiều dài 29,2 m, chiều rộng 2,5 m, với tổng chi phí hơn 1 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí khảo sát địa hình, địa chất, chi phí thiết kế cầu và thuê tư vấn giám sát).

Ông Bùi Công Thành - Giám đốc Công ty Cổ phần Xe máy Hòa Bình Minh - chia sẻ: “Bên cạnh việc tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh, Hoà Bình Minh luôn mang trong mình sứ mệnh thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Theo dõi hành trình của Quỹ Nam Phương, nhận thấy tâm huyết, sự chỉn chu, chuyên nghiệp của quỹ, chúng tôi quyết định đồng hành và mang đến niềm vui cho bà con xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, xây cây cầu mới thay thế cho cây Cầu Cây Dừng 2 đã xuống cấp. Sự kiện hôm nay là hành động thiết thực để chúng tôi thực thi sứ mệnh doanh nghiệp”.

Nhân dịp năm học mới sắp tới, Quỹ Nam Phương và nhà tài trợ phối hợp cùng các nhà hảo tâm gửi tặng 20 phần quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại trường tiểu học Hậu Mỹ Trinh, cùng 50 phần quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Quỹ Nam Phương trao tặng 20 phần quà đến các em học sinh vượt khó học giỏi nhân dịp năm học mới.

Chị Đinh Thị Nam Phương - sáng lập Quỹ Nam Phương - phát biểu tại lễ khởi công cầu Khang Lộc: “Mong là chiếc cầu mới sau khi hoàn thành sẽ giúp người dân đi lại an toàn, đặc biệt là các em học sinh, khi chúng ta đang chuẩn bị bắt đầu năm học mới”.

Chị Đinh Thị Nam Phương phát biểu tại buổi lễ khởi công cầu Khang Lộc.

Chiếc cầu mới được xây dựng không chỉ giúp rút ngắn quãng đường đi lại cho người dân mà còn mang ý nghĩa kết nối tình thân, tình làng nghĩa xóm. Cây cầu cũng gửi gắm những tình cảm, ước vọng của Quỹ Nam Phương và Công ty cổ phần xe máy Hòa Bình Minh về một cuộc sống an khang, phát tài phát lộc đến với bà con xã Hậu Mỹ Trinh. Nhờ cây cầu, người dân đi lại thuận tiện, bớt đi nỗi ám ảnh mỗi khi mùa mưa đến. Con trẻ thêm hy vọng về những nhịp cầu an toàn khi đến trường. Niềm tin được thắp lên mỗi ngày từ những hành động thiết thực và ý nghĩa.