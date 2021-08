Quy định không ai mong muốn trở lại Nhà Trắng và Điện Capitol

Các phóng viên đeo khẩu trang tại Điện Capitol ngày 28/7. Theo khuyến cáo của CDC Mỹ, biến chủng Delta có khả năng lây truyền cao gấp hai lần so với chủng virus SARS-CoV-2 nguyên bản. Nếu mắc Covid-19, ngay cả những người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có lượng virus trong cơ thể ngang bằng với người chưa tiêm phòng. Do vậy, họ vẫn có khả năng cao lây bệnh cho người khác. Ảnh: New York Times.