Nửa cuối năm 2021, startup công nghệ Việt thu hút 1,2 tỷ USD đầu tư

Trong năm 2021, lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam đã thu hút được số vốn đầu tư hơn 1,4 tỷ USD. Phần lớn thương vụ được công bố vào nửa cuối năm.

Theo Báo cáo Đổi mới Sáng tạo và Đầu tư Công nghệ Việt Nam, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures đồng phát hành, số vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam trong năm 2021 tăng 1,5 lần so với năm 2019, đạt 1,4 tỷ USD .

Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay trên cả 2 phương diện tổng số vốn đầu tư và số thương vụ được rót vốn.

Trong khi đó, tổng số vốn đầu tư trong năm 2020 chỉ dừng ở mức 451 triệu USD .

Tổng số vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam đạt mức cao kỷ lục trong năm 2021. Số liệu: Do Ventures.

Bà Lê Hoàng Uyên Vy, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Do Ventures cho rằng trong nửa đầu năm 2021, tổng các khoản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ ở Việt Nam chỉ dừng ở mức 171 triệu USD và thậm chí còn kém hơn 30% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm, lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam lại có sự đột phá mạnh mẽ với 86 thương vụ cùng tổng số vốn đầu tư đạt trên 1,2 tỷ USD . Điều này cho thấy Việt Nam nằm trong danh sách những quốc gia có tốc độ phục hồi sau đại dịch tốt nhất thế giới.

Đặc biệt, trong năm 2021, Việt Nam cũng xuất hiện 5 giao dịch trị giá trên 100 triệu USD trong các lĩnh vực thanh toán, thương mại điện tử, và gaming. Xét trong khu vực, thị trường đầu tư mạo hiểm của Việt Nam đứng thứ 3, chỉ sau Singapore và Indonesia.

Bà Vy cho rằng hiện tại, khẩu vị của các nhà đầu tư đã nhanh chóng dịch chuyển để tập trung vào các nhóm ngành không bị tác động mạnh bởi đại dịch, trong đó có lĩnh vực công nghệ.

Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cơ chế, chính sách dành cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Điều này giúp đất nước dẫn đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo so với những quốc gia có cùng mức thu nhập.

“Những năm vừa qua Việt Nam đã có những thay đổi mạnh mẽ về cơ chế, chính sách cho đổi mới sáng tạo. Điều này thể hiện trên bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), từ hạng 52/141 quốc gia và nền kinh tế năm 2015 đến hạng 44/132 năm 2021, giữ vị trí số một trong nhóm 29 quốc gia cùng mức thu nhập”, ông Trần Duy Đông nhận xét.

Theo báo cáo trên, Việt Nam cũng xuất hiện thêm 2 kỳ lân công nghệ mới. Cụ thể, ứng dụng MoMo và studio game Sky Mavis có sự phát triển mạnh mẽ nhờ nhu cầu tăng cao của người dùng. Trước đó, VNG và VNLIFE là 2 đơn vị nằm trong danh sách này.

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam trong năm 2021 vẫn đạt dòng vốn đầu tư kỷ lục. Ảnh: Minh Hoàng.

Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 tạo nên sự bùng nổ về lượng giao dịch ở một số ngành mới, từ đó dẫn đến mức tăng trưởng vượt bậc về số tiền đầu tư trong những lĩnh vực này. 3 ngành nổi bật nhất bao gồm Y tế, Giáo dục, và Chuyển đổi số trong doanh nghiệp với mức tăng trưởng trong năm 2021 lần lượt là 1.016%, 526% và 205%.

“Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở Việt Nam đã có những bước hồi phục ấn tượng trong năm 2021 nhờ vào sự bền bỉ của các doanh nghiệp cũng như sự hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ. Với đà phát triển như hiện tại, tôi tin rằng các nhà sáng lập Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được thành công và đưa đất nước trở thành một trung tâm công nghệ trong khu vực”, CEO Do Ventures Lê Hoàng Uyên Vy phát biểu.

Với vai trò là cơ quan hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC cho biết trung tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các chính sách để khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

“Với những thành quả Việt Nam đã đạt được trong năm 2021, chúng ta có thể tin rằng 2022 sẽ là năm bản lề để hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam có những bước phát triển đột phá, mở ra nhiều cơ hội cho giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và nền kinh tế số”, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC cho biết.