Quốc gia đầu tiên có thể loại bỏ bệnh viêm gan C

Trang National Health Executive đưa tin Anh được xem là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có thể loại bỏ mối đe dọa của bệnh viêm gan C.

Anh là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có thể loại bỏ bệnh viêm gan C. Ảnh: National Health Executive.

Để đạt được kết quả này, Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh (NHS) đã chi gần 1 tỷ bảng mua thuốc kháng virus cho hàng nghìn bệnh nhân ở trong và ngoài nước; giúp tỷ lệ tử vong do viêm gan C giảm 35% (vượt xa mục tiêu 10% của WHO).

Bên cạnh đó, NHS còn hỗ trợ phát hiện và chữa khỏi bệnh cho 70.000 người mắc viêm gan C. Năm 2020, số lượng người đăng ký ghép gan do các bệnh liên quan đến viêm gan ở Anh cũng đã giảm từ hơn 140 người/năm xuống dưới 50 người/năm (dự kiến con số này ​​sẽ thấp hơn nữa vào năm 2022).

"Nhờ chương trình sàng lọc có mục tiêu và giúp bệnh nhân tiếp cận với các loại thuốc mới nhất, chúng tôi đang trên đà trở thành quốc gia đầu tiên loại bỏ viêm gan C vào năm 2030", giáo sư Sir Stephen Powis, Giám đốc Y tế Quốc gia của NHS nhấn mạnh.

Cụ thể, vào tháng 9, NHS đã triển khai chương trình sàng lọc để lập ra các hồ sơ sức khỏe và đánh giá những yếu tố nguy cơ chính của bệnh viêm gan C. Từ đó, họ cung cấp các chẩn đoán giúp tăng khả năng cứu sống cho hàng chục nghìn người.

Bà Rachel Halford, Giám đốc điều hành The Hepatitis C Trust (tổ chức từ thiện quốc gia của Vương quốc Anh về bệnh viêm gan C), cho biết đã hợp tác với NHS để tìm, xét nghiệm và điều trị cho những người có nguy cơ mắc bệnh viêm gan C cao. Qua quá trình điều trị, những người từng mắc và khỏi bệnh viêm gan C đã tham gia hỗ trợ điều trị, cứu sống hàng nghìn người khác.

Hiện tại, bà Rachel Halford nhận định nước Anh cần một nỗ lực phối hợp cuối cùng để đảm bảo loại bỏ bệnh viêm gan C. Đó là đầu tư một chiến dịch quốc gia nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp giảm kỳ thị và khuyến khích những người có nguy cơ mắc virus đi xét nghiệm.