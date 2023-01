Quirkyalone - những người thà 'ế' chứ không chịu yêu bừa

Quirkyalone từng bị xã hội cho là kỳ quặc nhưng hiện nhiều người lại đang theo đuổi điều đó.

Quirkyalone /ˈkwɝki.əloʊn/ (danh từ): (Tạm dịch) Người thích cuộc sống độc thân

Định nghĩa:

Quirkyalone được định nghĩa là người thích cuộc sống độc thân hoặc thích dành thời gian sống một mình. Những người này thích chờ để gặp đúng người, không muốn chọn bừa một người để có người yêu.

Quirkyalone được pha trộn giữa hai tính từ quirky (kỳ quặc) và alone (một mình). Việc sử dụng tính từ quirky nhằm nói về việc những người chọn cuộc sống độc thân thường bị cho là lập dị, kỳ quặc. Nhưng các cá nhân chọn quirkyalone lại chấp nhận những điều đó.

Tác giả của khái niệm này là nhà văn Sasha Cagen. Năm 2000, bà đã đưa quirkyalone vào một bài viết được đăng trên tạp chí To-Do List. Trong bài viết, bà đã nêu định nghĩa về quirkyalone như sau: "Một người thích cuộc sống độc thân (nhưng không phản đối việc có một mối quan hệ), thường thích ở một mình hơn việc hẹn hò vì mục đích kết đôi".

Ứng dụng của quirkyalone trong tiếng Anh:

- Singlehood is now being celebrated as a legitimate lifestyle, we’re called “proud singles” or “quirkyalones".

Dịch: Độc thân hiện được tôn vinh như một lối sống hợp pháp và chúng tôi được gọi là "những người độc thân kiêu hãnh" hoặc "những người thích độc thân".

- Some men might feel threatened by quirkyalone women because they are not as interested in orienting their lives entirely around a man.

Dịch: Một số đàn ông cảm thấy bị đe dọa bởi những phụ nữ thích độc thân không còn quan tâm đến việc phải định hướng cuộc sống của mình xoay quanh đàn ông.