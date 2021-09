Quế sả là tên gọi khác của loại lá nào?

7. Thịt bê còn có tên gọi nào khác? Thịt thủ

Thịt me

Thịt má Ở Nghệ An, thịt bê còn gọi là thịt me theo tiếng địa phương. Tỉnh này có đặc sản giò me nổi tiếng, chế biến từ thịt me tươi, khi xắt thành từng lát mỏng sẽ có kết cấu, màu sắc đẹp mắt với phần thịt ửng hồng, bọc ngoài là lớp bì vàng như keo. Ngoài giò me, du khách đến Nghệ An có thể thưởng thức me thui chấm tương, me quay, dồi me, cháo me, lòng đắng xào... Ảnh: Báo Nghệ An.