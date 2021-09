Quảng Ninh sắp khởi công 4 dự án trọng điểm

Bốn dự án trọng điểm về du lịch, đô thị, hạ tầng và năng lượng có tổng vốn đầu tư gần 300.000 tỷ sẽ giúp duy trì động lực tăng trưởng cho Quảng Ninh.

Ngày 25/9, Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì buổi họp rà soát tiến độ triển khai thủ tục pháp lý để chuẩn bị khởi công công, khởi động 4 dự án trọng điểm của tỉnh.

4 dự án sắp được khởi công bao gồm Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh, Sân golf Đông Triều, nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh và Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, nhà đầu tư đã báo cáo tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư, công tác đầu tư, công tác GPMB, chuẩn bị địa điểm, thời điểm để chuẩn bị khởi công, khởi động dự án ngay trong tháng 10.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp chuẩn bị khởi công 4 dự án trọng điểm. Ảnh: Đỗ Phương.

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2021 đạt 2 con số. Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh, ngành du lịch bị tác động nặng nề, việc đẩy mạnh lĩnh vực xây dựng, đầu tư là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động; bù đắp cho ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng…

“Khởi động 4 dự án động lực, trọng điểm trong tháng 10 này là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của Quảng Ninh trong thực hiện mục tiêu kép”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Để đảm bảo điều kiện khởi công, khởi động các dự án đúng kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, nhà đầu tư cần tập trung cao độ, thực hiện rà soát các nội dung công việc chuẩn bị đầu tư và đầu tư.





Theo tỉnh Quảng Ninh 4 dự án được khởi công trong tháng 10 có tổng mức đầu tư 283 nghìn tỷ đồng , trong đó riêng dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh khoảng 232.369 tỷ đồng , vốn chủ sở hữu khoảng 34.855 tỷ đồng (khoảng 15%), vốn huy động khoảng 197.514 tỷ đồng (khoảng 85%).

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh sẽ tạo diện mạo đô thị mới cho vùng phía tây Hạ Long và thị xã Quảng Yên theo trục cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Quốc Nam.

Dự án có tổng diện tích đất sử dụng dự kiến trên 4.109 ha, gồm khoảng 3.186 ha thuộc các xã, phường Tân An, Hà An, Hoàng Tân, Liên Hòa (TX Quảng Yên), trên 923 ha thuộc các phường Hà Khẩu, Đại Yên (TP Hạ Long), do liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư. Dự án gồm đô thị ven biển, gắn với khu nghỉ dưỡng sinh thái, sân golf và dịch vụ...

Ba dự án còn lại là sân golf Đông Triều do Công ty Cổ phần sân golf Silk Path làm chủ đầu tư tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tổng mức đầu tư khoảng 740,5 tỷ đồng ; Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại thành phố Cẩm Phả, công suất dự kiến là 1.500 MW, vốn đầu tư dự án khoảng 47.350 tỷ đồng .

Dự án bến cảng tổng hợp Vạn Ninh được xây dựng tại thành phố Móng Cái, tổng mức đầu tư gần 2.500 tỷ đồng , thuộc nhóm cảng biển số 1 có thể đón được tàu có trọng tải 10.000 DWT đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đưa vào quy hoạch.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Quảng Ninh tăng 8,02%, cao hơn 3,76% so với cùng kỳ 2020, đứng thứ 4/11 tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng Sông Hồng.