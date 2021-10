Quảng Ninh làm thế nào để đón 2 triệu du khách trong quý IV?

Quảng Ninh xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch để làm cơ sở đánh giá nguồn khách và đưa ra các tour du lịch khép kín, an toàn.

Chiều 1/10, tỉnh Quảng Ninh thông tin về các hoạt động triển khai kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch trong quý IV của địa phương này sau khi đã tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh.

Từ cuối quý I, hoạt động du lịch của Quảng Ninh bị ảnh hưởng nặng nề do đợt bùng phát dịch Covid-19. Hàng loạt chương trình kích cầu du lịch hè bị hủy bỏ. Các địa điểm tham quan, du lịch buộc phải đóng cửa để chuyển sang sạng thái phòng chống dịch.

Xây dựng bộ tiêu chí phòng chống dịch với hoạt động du lịch

Theo số liệu của Sở Du lịch, 9 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch ước đạt khoảng 2,58 triệu lượt, giảm 56,1% cùng kỳ năm 2020, bằng 31,9% so với kịch bản. Tổng doanh thu từ ngành du lịch đạt 5.045 tỷ đồng , giảm 59,1% cùng kỳ, đạt 31,1% so với kịch bản.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu ngành du lịch tỉnh đặt mục tiêu các tháng còn lại, trong đó hướng đến đón 1,9-2 triệu lượt khách du lịch, tổng thu đạt 4.000- 4.500 tỷ đồng .

“Nhu cầu của khách du lịch nội địa trong quý IV là rất lớn. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, việc phục hồi các hoạt động du lịch phải được kiểm soát với điều kiện tiên quyết là giữ được địa bàn an toàn”, ông Ký nhấn mạnh trong cuộc họp.

Việc phục hồi các hoạt động du lịch phải được kiểm soát với điều kiện tiên quyết là giữ được địa bàn an toàn. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký

Trao đổi với Zing, ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, cho biết ngành du lịch của tỉnh đang xây dựng phương án cụ thể theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác đón khách du lịch đến các địa điểm tham quan.

“Chúng tôi đang xây dựng phương án và chi tiết cụ thể để trình ủy ban tỉnh. Nếu trong điều kiện thuận lợi, đầu tháng 11, Quảng Ninh bắt đầu triển khai phương án đón khách du lịch ngoại tỉnh”, ông Thủy nói.

Để đảm bảo mục tiêu đón 2 triệu khách du lịch an toàn, Sở Du lịch trình UBND tỉnh ban hành “Bộ tiêu chí tạm thời về đánh giá mức độ an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch” nhằm xây dựng các chương trình, gói sản phẩm du lịch, điểm đến an toàn với tiêu chí đảm bảo về phòng, chống dịch.

Tàu du lịch nằm tại cảng suốt 6 tháng do không có khách và dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Quốc Nam.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh sẽ xây dựng các mô hình du lịch an toàn với dịch bệnh tại các khu vực tương đối biệt lập với đất liền, du lịch dài ngày tại đảo Tuần Châu, các tuyến đảo của huyện Cô Tô, Vân Đồn, TP Móng Cái, Hải Hà và tuyến du lịch trải nghiệm ở các xã vùng cao huyện Bình Liêu.

Đồng thời, Quảng Ninh đang nghiên cứu các sản phẩm du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, sử dụng dịch vụ khép kín, không gây rủi ro về dịch bệnh cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Phượng, Phó Chi hội tàu du lịch Hạ Long, Hiệp hội du lịch Quảng Ninh, cho biết ngành du lịch Quảng Ninh cần phải đa dạng hóa các sản phẩm. Đặc biệt, từ các sản phẩm du lịch có sẵn phải nâng cao chất lượng hoặc tạo điều kiện tối đa cho du khách trải nghiệm.

Ông Phượng lấy ví dụ, hiện tại khách đi tham quan vịnh Hạ Long theo tuyến 1 gặp nhiều bất cập khi muốn đi tham quan tiếp tuyến 2. Cụ thể, khi khách đi hết lịch trình tuyến 1 mà muốn đi tham quan tiếp thì buộc phải đưa khách quay trở lại cảng xuất phát để mua vé, gây bất tiện cho du khách.

“Cơ quan quản lý nên bố trí bán vé nối tuyến tại các điểm tham quan để du khách nối dài hành trình và đi tham quan được nhiều địa điểm trên vịnh Hạ Long hơn”, ông Phượng nói.

Đưa vai trò phòng chống dịch cho chủ cơ sở kinh doanh du lịch

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao các công tác chuẩn bị kế hoạch, phương án phục hồi ngành du lịch và cho rằng địa bàn kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng cao như hiện nay là cơ hội thuận lợi để Quảng Ninh sớm phục hồi ngành du lịch.

Tuy nhiên, Bí thư Quảng Ninh nhấn mạnh không được chủ quan, lơ là, tự mãn với thành quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để tận dụng mọi cơ hội an toàn nhanh chóng phục hồi ngành du lịch, dịch vụ và các ngành sản xuất khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Bí thư Quảng Ninh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ động triển khai xây dựng kế hoạch phục hồi ngành du lịch theo chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với lộ trình cụ thể, từng bước chắc chắn, giải pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình.

Cụ thể, trước mắt, trong tháng 10, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở lại một số hoạt động du lịch nội tỉnh gắn với kiểm soát chặt chẽ quy trình phòng, chống dịch. Từ đó, kinh nghiệm rút ra để tháng 11 khi địa phương hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine ngừa Covid-19 cho toàn dân sẽ thí điểm đón khách từ các tỉnh, thành phố đã kiểm soát được dịch với tour, tuyến du lịch đảm bảo an toàn.

Song song đó, Sở Du lịch cần nhanh chóng nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổng thể để phục hồi ngành du lịch đến năm 2023, trong điều kiện mở rộng hơn nhóm khách đến tham quan.

Quảng Ninh chuẩn bị phương án đón khách du lịch từ các tỉnh "vùng xanh" trải qua hơn 14 ngày không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Ảnh: Quốc Nam.

Đối với những doanh nghiệp du lịch có lao động vẫn đang ở ngoại tỉnh, nay có nhu cầu làm việc tại Quảng Ninh, doanh nghiệp cần có báo cáo cụ thể với chính quyền để xây dựng kế hoạch tổng thể, hỗ trợ đón, tiến hành cách ly theo quy định. Đồng thời, tỉnh sẽ tạo điều kiện tiêm vaccine cho lực lượng này.

Giám đốc Sở du lịch Quảng Ninh cho rằng lộ trình đón khách du lịch ngoại tỉnh sẽ tập trung triển khai ở các khu công nghiệp lớn, thành phố lớn nằm trong “vùng xanh” và đã trải qua ít nhất 14 ngày không xuất hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Bộ tiêu chí tạm thời về đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các hoạt động du lịch sẽ nhấn mạnh vai trò chủ thể của chính các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trong kiểm soát, quản trị được rủi ro về dịch bệnh với sự phối hợp, hỗ trợ và trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương cơ sở.

Ngoài ra, bộ tiêu chí sẽ có những công cụ để đánh giá được nguồn khách an toàn, kể cả nội tỉnh và ngoại tỉnh liên quan tới các yêu cầu về tiêm vaccine, có xét nghiệm hoặc test nhanh, đảm bảo tính linh hoạt và thuận lợi cao nhất cho du khách. Các cơ sở du lịch cũng phải có phương án bảo vệ nguồn nhân lực của đơn vị mình an toàn và khuyến khích mô hình “ba tại chỗ” , thực hiện xét nghiệm sàng lọc, tầm soát chủ động định kỳ theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố Uông Bí, cho biết thành phố mở cửa hoạt động các khu, điểm du lịch, di tích để đón du khách, đảm bảo mục tiêu kép của tỉnh: vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

“Các khu du lịch của thành phố Uông Bí chỉ được phép đón khách nội tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngoài ra, du khách đến các khu du lịch đều phải tuân thủ quy định 5K”, ông Thành nói.

Phó chủ tịch thành phố Uông Bí chia sẻ thêm thành phố đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xây dựng chương trình quảng bá tour du lịch an toàn, chương trình kích cầu du lịch nội tỉnh để thu hút du khách đến các địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố như khu sinh thái hồ Yên Trung, khu du lịch Yên Tử....