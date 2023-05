Quảng Ninh đón hơn 624.000 khách, không cháy phòng

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, đến hết ngày 2/5, toàn tỉnh đón hơn 624.000 lượt khách dịp lễ 30/4-1/5. Công suất phòng khách sạn 5 sao đạt hơn 70%.

Biển Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh) là điểm đến thú hút du khách mỗi dịp lễ, Tết. Ảnh: Quốc Nam.

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong ba ngày lễ từ 30/4 đến 2/5, du khách đổ về các địa điểm du lịch trên toàn tỉnh Quảng Ninh có xu hướng tăng mạnh.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, từ ngày 29/4 đến ngày 2/5, tổng lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 624.000 lượt khách. Trong đó, khách lưu trú ước tính đạt hơn 274.000 lượt khách. Con số này dự báo tiếp tục tăng vào ngày cuối của dịp lễ.

Trao đổi với Zing ngày 2/5, ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, cho biết năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày khiến lượng khách dịp lễ tăng cao.

“Ngoài thời gian nghỉ lễ kéo dài, việc tỉnh khai thác đường cao tốc đi Móng Cái, không gian du lịch mở rộng, lượng khách du lịch quốc tế, đặc biệt là khách du lịch Trung Quốc đã quay trở lại góp phần khiến lượng khách đến Quảng Ninh tăng cao trong dịp lễ 30/4-1/5”, ông Thủy nhận định.

Không cháy phòng

Ông Nguyễn Tuấn Quyết, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn 4-5 sao đạt khoảng hơn 70%. Công suất phòng các khách sạn từ 3 sao trở xuống cũng thấp hơn năm ngoái. Giá phòng dịp lễ năm nay gần như không tăng nhiều so với ngày thường. Phần lớn khách lưu trú trong ngày 29/4, 30/4 và 1/5. 12/13 huyện thị của Quảng Ninh không cháy phòng dịp nghỉ lễ. Duy nhất TP Móng Cái cháy phòng trong 3 ngày lễ (29-1/5).

Theo ông Quyết, nguyên nhân chính do năm nay các điểm du lịch nội địa phát triển, ra mắt các sản phẩm du lịch mới, điển hình như Thanh Hóa, Hải Phòng... kéo một lượng khách nhất định. Đồng thời, lượng khách năm ngoái đã đi Quảng Ninh rồi, năm nay sẽ lựa chọn điểm khác.

Du khách check-in tại bãi biển Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh). Ảnh: Quốc Nam.

Ngoài ra, số lượng khách sạn và phòng tăng nhiều cũng ảnh hưởng đến công suất phòng các khách sạn khác tại Quảng Ninh trong dịp lễ. "Trong năm nay, 3 khách sạn lớn A La Carte, The Watson Premium Halong Hotel và Sea Star đã đưa vào hoạt động thêm 1.500 phòng", ông Quyết cho hay.

Hiện, Quảng Ninh còn thiếu sản phẩm du lịch đổi mới. Chi phí dịch vụ tại Quảng Ninh tương đối cao, chỉ sau Hà Nội.

Trên 120.000 khách về thành phố biên giới

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hoá thông tin TP Móng Cái, cho biết lượng khách 29/4-1/5 đạt trên 120.000 người, tăng 80% cùng kỳ năm 2022. Khách quốc tế qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái những ngày trên đạt hơn 12.000 lượt.

Khách tập trung đến khu vực chợ biên giới, phố đi bộ Trần Phú, Sa Vĩ, đảo Vĩnh Thực, biển Trà Cổ, đền Xã Tắc... Trong 5 ngày nghỉ lễ, TP Móng Cái ước tính đón 160.000 lượt khách.

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4, TP Móng Cái ước tính đón 160.000 lượt khách. Ảnh: Vân Vân.

Nhằm đáp ứng đủ nhu cầu lưu trú, vui chơi, dịch vụ cho lượng khách du lịch tăng cao, các địa điểm du lịch của Móng Cái đều được đầu tư, nâng cấp để nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Trong dịp lễ, thành phố tổ chức trên 30 hoạt động, sự kiện, lễ hội thu hút du khách. Năm nay, TP Móng Cái tăng cường xây dựng hình ảnh thương hiệu "thành phố du lịch xanh, thông minh, thân thiện và an toàn".

Trên 65.000 lượt khách tham quan vịnh Hạ Long

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng phòng Văn hoá thông tin TP Hạ Long, cho biết ước tính từ ngày 29/4 đến ngày 3/5, thành phố có hơn 280.000 lượt khách tham quan, du lịch. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước tính đạt trên 615.000 triệu đồng.

Trong đó, vịnh Hạ Long đón hơn 65.000 lượt khách, khách quốc tế thăm vịnh đạt hơn 18.000 lượt khách. Ngoài vịnh Hạ Long, một số điểm vui chơi tiếp tục khẳng định sức hút đối với khách tham quan trong và ngoài nước khi mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách. Bảo tàng Quảng Ninh đón gần 31.000 lượt khách. Công viên đại dương đón khoảng 64.000 lượt khách.

Du khách check-in tại Bảo tàng Quảng Ninh hôm 1/5. Ảnh: Lý Khánh Chi.

Các điểm đến tâm linh tại Quảng Ninh cũng thu hút đông đảo du khách. Tính đến ngày 2/5, khu danh thắng di tích Yên Tử đón khoảng 11.150 lượt khách, chùa Ba Vàng đón khoảng 27.000 lượt khách, đền Cửa Ông đón khoảng 6.780 lượt khách.

Các sự kiện, lễ hội được tổ chức tại TP Hạ Long như Carnaval, thả diều, hội chợ, trình diễn áo dài… cũng thu hút được lượng lớn khách du lịch và người dân đến tham quan, trải nghiệm.

Cô Tô đón trên 16.000 lượt khách

Huyện đảo Cô Tô ước tính đón trên 16.000 lượt khách lên đảo tham quan, trải nghiệm. Các địa điểm thu hút du khách như trạm hải đăng Cô Tô, bãi biển Hồng Vàn, Vàn Chải, đường tình yêu... thu hút giới trẻ đến check-in, trải nghiệm.

Ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng Phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Cô Tô, cho biết huyện Cô Tô đã triển khai hàng loạt các giải pháp bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh bằng việc thường xuyên kiểm tra, xử lý, quyết liệt với những sai phạm, làm chặt niêm yết giá.

Đồng thời, huyện đảo triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm ổn định an ninh trật tự, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh du lịch, bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, an toàn cho du khách. Do đó, dịp lễ năm nay không còn tình trạng ùn tắc, khách không mua được vé về đất liền.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, để hút khách đến Quảng Ninh, ngành du lịch địa phương tiếp tục tổ chức hàng loạt chương trình, sự kiện kích cầu du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm mới và làm mới các sản phẩm du lịch hiện có.