Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 150%

Dù ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, năm 2021, Quảng Ngãi vẫn thu ngân sách đạt hơn 150% so với kế hoạch đề ra.

Năm 2021, cùng với nhiều tỉnh, thành cả nước, hoạt động sản xuất kinh doanh ở Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, Trung ương giao tỉnh này thu ngân sách hơn 16.000 tỷ đồng ; trong đó, thu nội địa hơn 11.000 tỷ đồng , thu xuất nhập khẩu 5.000 tỷ đồng .

Cảng xuất sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Trao đổi với Zing ngày 5/1, ông Nguyễn Văn Luyện, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi, cho biết năm 2021 dù ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, địa phương vẫn thu ngân sách đạt hơn 150%.

Các nhà máy lọc dầu Dung Quất, Công ty Bia Sài Gòn- Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất... vẫn duy trì hoạt động, đảm bảo nguồn thu lớn.

"Năm 2021, nguồn thu ngân sách khoảng 24.100 tỷ đồng , đạt hơn 150% dự toán Trung ương giao, tăng thu ngân sách nhà nước so với dự toán Trung ương giao là 7.811 tỷ đồng . Trong số này, nguồn thu ngân sách tăng chủ yếu từ hoạt động xuất nhập khẩu và nhà máy lọc dầu Dung Quất", ông Luyện nói.

Cụ thể, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 8.800 tỷ đồng , tăng 3.800 tỷ; thu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt trên 8.310 tỷ đồng , tăng 3.318 tỷ so với dự toán Trung ương giao.

Tổ hợp gang thép Hòa Phát, Khu kinh tế Dung Quất. Ảnh: Minh Hoàng.

Nguyên nhân đạt cao so với dự toán và cùng kỳ là do giá dầu thô thế giới tăng lên, bình quân cả năm dự kiến ở mức 68,5 USD /thùng (giá giao dự toán là 46,9 USD /thùng), tỷ lệ dầu thô nhập từ mỏ Bạch Hổ ước đạt ở mức 29,5%/tổng lượng dầu thô đầu vào (tỷ trọng giao dự toán là 26,4%). Giá bán sản phẩm đầu ra bình quân khoảng 15 triệu đồng/tấn, đạt 144,5% so với giá bán dự toán tỉnh giao (10,4 triệu đồng/tấn).

Năm 2022, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Ngãi khoảng 24.300 tỷ đồng , tăng so với Trung ương giao hơn 5.053 tỷ đồng . Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến khoảng 7.500 tỷ đồng .

Thu nội địa dự kiến khoảng 16.710 tỷ đồng , tăng 23,5%; trong đó, thu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất gần 8.000 tỷ đồng , bằng 112% so với năm 2021; thu tiền sử dụng đất khoảng 3.100 tỷ đồng , tăng 2.300 tỷ so với dự toán Trung ương giao....