Quảng Ngãi phạt hơn nửa tỷ đồng đối với cơ sở vi phạm PCCC

Công an Quảng Ngãi xử phạt 65 cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy với tổng số tiền hơn 540 triệu đồng.

Tại Kỳ họp thứ 12 diễn ra sáng 8/12, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau gần hai tháng tổng kiểm tra, cơ quan chức năng đã xử phạt 65 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 540 triệu đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy ở một cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Quảng Ngãi. Ảnh: T. Giang.

Trong đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo chỉ đạo của Bộ Công an, đến ngày 4/12, Công an Quảng Ngãi đã kiểm tra gần 10.300 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã đình chỉ 7 cơ sở; tạm đình chỉ 16 cơ sở khác vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo ông Bình, đến ngày 15/12, các địa phương sẽ hoàn thành kiểm tra 100% cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an.

Để hạn chế xảy ra các vụ cháy, nổ, thời gian tới, Công an Quảng Ngãi tiếp tục tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Lực lượng công an tập trung rà soát đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, quán karaoke, cơ sở lưu trú..., xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.