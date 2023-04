Quảng Nam đón một triệu khách quốc tế

Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam cho hay trong 4 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt hơn 2,5 triệu lượt. Trong đó khách quốc tế ước đạt hơn gần một nửa.

Quảng Nam đón 2,5 triệu lượt khách trong 4 tháng đầu năm. Ảnh: Thanh Đức.

Trong 4 tháng đầu năm, lượng khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam tăng cao, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt hơn 2,5 triệu lượt khách, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Chia sẻ với Zing, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, cho hay địa phương đã đón lượng khách quốc tế đạt tỷ lệ gần 50% tổng lượt khách đến tham quan. Đây là tín hiệu khả quan cho ngành du lịch trong thời gian tới.

Lượng khách Trung Quốc tăng

Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó tổng Giám đốc Gami Theme Park (Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An), cho hay trong 3 tháng đầu năm và đầu tháng 4 đến nay, lượng khách đến lưu trú tại khu nghỉ dưỡng tăng cao.

"Chúng tôi hiện có 100 phòng, dịp lễ 30/4-1/5 này đã được khách đặt kín. Đơn vị cũng không tăng giá phòng trong dịp này, giá dao động của chúng tôi 1,5-3 triệu/đêm. Trong 3 tháng đầu năm, lượng khách lưu trú tại khách sạn có khoảng 70% là người Việt, còn lại là khách quốc tế", ông Hà nói và cho hay lượng khách Trung Quốc đã đến tham quan và bắt đầu đặt phòng.

Nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn ở Hội An đón tín hiệu vui khi khách Trung Quốc dần đông. Ảnh: Thanh Đức.

Trong khi đó, theo đại diện khu nghĩ dưỡng cao cấp Hoiana, ngày 23/4, đơn vị đón đoàn Famtour gồm các đại lý du lịch lớn từ Trung Quốc với hơn 60 khách với đại diện từ 40 đại lý. Mục đích tham quan của đoàn nhằm thúc đẩy các hoạt động du lịch tại miền Trung với thị trường Trung Quốc, hướng đến mở lại đường bay thẳng Trung Quốc - Đà Nẵng.

Không chỉ đối với khách Trung Quốc, Quảng Nam cũng đã xuất hiện khách từ nhiều thị trường mới như Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Singapore, Lào, Tây Ban Nha, Israel…

Khách quốc tế đạt gần 50% tổng lượt khách

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho hay tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tháng 4/2023 ước đạt 825.000 lượt, tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, lượng khách quốc tế ước đạt 290.000 lượt, tăng gấp 16,6 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa ước đạt 535.000 lượt khách, tăng gấp 1,1 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch tháng 4/2023 ước đạt 770 tỷ đồng , tăng gấp 1,9 lần so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt hơn 1.800 tỷ đồng .

Luỹ kế 4 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 2,515 triệu lượt khách, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách quốc tế ước đạt 1,055 triệu lượt khách, tăng gấp 39 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa ước đạt 1,46 triệu lượt khách, tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch 4 tháng đầu năm ước đạt 2.620 tỷ đồng , tăng gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 6.157 tỷ đồng .

Trong 4 tháng đầu năm, lượng khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam đạt hơn 2,5 triệu lượt khách, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: Thanh Đức.

"Tính đến tháng 4, du lịch Quảng Nam đã đạt được lượng khách quốc tế đạt tỷ lệ gần 50% tổng lượng khách đến tham quan. Đây là tín hiệu khả quan cho ngành du lịch trong thời gian tới. Dịp lễ 30/4-1/5, nhiều khách sạn tại TP Hội An đã kín phòng", ông Hồng cho hay.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam nhận định ngành du lịch địa phương đã nỗ lực từ sau khi mở cửa đón khách quốc tế với nhiều hoạt động.

"ĐỊa phương triển khai công tác chuẩn bị tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2023; tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch Quảng Nam tại Hàn Quốc; phối hợp với Chương trình Phát triển du lịch bền vững Thuỵ Sĩ (SSTP), Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức Hội thảo Tăng cường hỗ trợ nhằm phát triển du lịch xanh ở Quảng Nam. Việc này cũng một phần giúp khách quốc tế biết và đến tham quan, lưu trú", ông Hồng chia sẻ.

Ông Hồng cũng cho biết đơn vị cũng phối hợp với Tổng cục Du lịch thẩm định lại một khách sạn và kiểm tra khuyến cáo đối với một khách sạn.

"Tính đến nay, toàn tỉnh có 845 cơ sở lưu trú du lịch với 17.195 phòng , 90 đơn vị kinh doanh lữ hành. Từ ngày 1/1, sở đón tiếp hơn 1.200 lượt khách đến tìm hiểu thông tin, đề nghị hỗ trợ tại văn phòng, tiếp nhận 91 cuộc gọi đề nghị cung cấp thông tin, phản ánh thông qua đường dây nóng, phối hợp các cơ quan, đơn vị hỗ trợ xử lý 28 trường hợp", ông Hồng và cho biết trong thời gian đến, đơn vị tiếp tục triển khai kiểm tra các cơ sở lưu trú và hỗ trợ kịp thời khi khách phản ánh.