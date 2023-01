Quảng Nam đạt 70% công suất phòng dịp Tết Dương lịch

Trong dịp Tết Dương lịch, có hơn 40.000 lượt khách lưu trú tại Quảng Nam.

Ngày 3/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết trong dịp Tết Dương lịch (ngày 31/12/2022-2/1) địa phương đón khoảng 120.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú.

Trong số này, khách quốc tế ước đạt khoảng 89.000 lượt, khách nội địa ước đạt 31.000 lượt. Khách tham quan ước đạt 80.000 lượt, khách lưu trú ước đạt 40.000 lượt. Công suất phòng lưu trú dịp này đạt khoảng 70%.

Lãnh đạo Sở VHTTDL cho hay Hội An vẫn là điểm đến thu hút khách trọng điểm của tỉnh trong dịp này với hàng loạt sự kiện diễn ra xuyên suốt như Chợ phiên Hội An, lễ hội "Tinh hoa Trà Việt, Hội An 2022", dạ hội "Hội An - chào năm mới", sự kiện "Con đường nghệ thuật và sáng tạo", không gian ẩm thực phố Hội...

Hàng nghìn du khách tham quan phố cổ Hội An ngày 1/1. Ảnh: Thanh Đức.

Theo ghi nhận, trong ngày 1/1, hàng chục nghìn lượt du khách đến tham quan phố cổ Hội An. Tại đây, du khách được thưởng thức 40 loại trà từ các địa phương nổi tiếng như Thái Nguyên, Sơn La, Đà Lạt...

Lãnh đạo TP Hội An cũng đón đoàn khách 34 người tử Mông Cổ đến tham quan và tặng quà lưu niệm, tổ chức các chương trình nghệ thuật để chào đón.

Trong dịp Tết Dương lịch, tại Quảng Nam thời tiết không thuận lợi nên một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón được rất ít khách trong dịp này như Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh...

Lãnh đạo Sở VHTTDL Quảng Nam kỳ vọng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão lượng khách tham quan sẽ đông hơn và có địa phương sẽ tổ chức nhiều chương trình đón xuân đặc sắc.