Quang Hải không đá phút nào trong chiến thắng của CLB Pau

Ở lượt trận vòng 14 Ligue 2 diễn ra rạng sáng 6/11, CLB Pau thắng 2-1 trước Amiens dù chơi lép vế hoàn toàn so với đối thủ.

CLB Pau nối dài chuỗi thắng khi đánh bại Amiens 2-1 trên sân nhà ở vòng 14 Ligue 2. Ảnh: La Rep des Pyrenees.

Tiếp đón đội bóng được đánh giá cao hơn trên sân nhà, CLB Pau ra sân với bộ khung quen thuộc gồm các tiền vệ Steeve Beusnard, Henri Saivet và Eddy Sylvestre ở tuyến giữa, đôi cánh Jean Lambert Evan’s và Diyaeddine Abzi, cặp tiền đạo là Mayron George và Mons Bassouamina. Nguyễn Quang Hải tiếp tục dự bị.

Bộ đôi tiền đạo cắm kể trên nhanh chóng để lại dấu ấn khi giúp Pau giành lợi thế sớm. Ngay phút thứ 4, từ đường chuyền dài của đồng đội, George làm tường cho Bassouamina bắt volley ngẫu hứng đưa bóng đập người trung vệ Abdourahmane Barry của Amiens đi vào lưới. Bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của Barry.

Có được sự khởi đầu ngoài mong đợi, CLB Pau thoải mái triển khai thế trận phòng ngự phản công sở trường khi lui phần đông quân số về rình rập đối phương. Pau khiến Amiens bế tắc, buộc đối thủ phải dạt biên hoặc sử dụng những cú sút xa. Một trong số đó là tình huống sút đi chệch xà trong gang tấc của trung vệ Formose Mendy phút 12.

Phút 14, trung vệ Xavier Kouassi phá bóng lỗi, tạo điều kiện cho Papiss Demba Cissé dứt điểm hiểm hóc vào lưới thủ thành Olliero. Tuy nhiên may mắn cho Pau khi đối thủ không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

CLB Pau tiếp tục hưởng lợi trong pha phạt góc phút 24 khi hậu vệ Mamadou Fofana của Amiens để bóng chạm tay trong vùng cấm và bị thổi phạt đền. Tuy nhiên Erwin Koffi lại sút hỏng, không thể giúp đội nhà gia tăng cách biệt trong hiệp một.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc đó sẽ khiến Koffi trở thành tội đồ, nếu những đồng đội khác của anh không tỏa sáng. Phút 41, thủ môn Olliero phản xạ tốt để cứu bàn thua trông thấy khi đẩy được cú dứt điểm cận thành của tiền đạo đối phương.

Tới phút 67, hậu vệ phải Lambert Evan’s treo bóng đi thẳng vào góc cao khung thành Amiens, lập siêu phẩm giúp Pau dẫn 2-0.

Đội khách chơi áp đảo trong thời gian còn lại của trận đấu nhưng chỉ có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 82 được ghi do công của Boureima Hassane Bande.

Đây là chiến thắng ngoài mong đợi của CLB Pau trong ngày chơi lép vé hoàn toàn so với đối thủ. Cả trận, Pau kiểm soát bóng 36%, chỉ tung 10 cú sút so với 28 của Amiens, chỉ có 2 cú sút trúng đích (đều thành bàn) so với 8 của đối thủ.

Ngoại trừ pha phối hợp may mắn dẫn đến bàn thắng mở tỷ số, bộ đôi tiền đạo George và Bassouamina thi đấu mờ nhạt, trong khi thủ môn Olliero tiếp tục sắm vai người hùng khi liên tục cứu thua. HLV trưởng Didier Tholot sử dụng hết 5 quyền thay người nhưng không có Quang Hải.

3 điểm trước Amiens giúp Pau vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Ligue 2 với 20 điểm. Đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của Pau, nối dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên mạch 5 trận.

