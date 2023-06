Vũ công cho biết anh và Yee Pink trải qua 3 năm hẹn hò. Bạn gái người Trung Quốc từng là học trò của Quang Đăng.

Quang Đăng công khai bạn gái vào đầu tháng 6. Nam vũ công cho biết người yêu của anh tên Yee Pink, đến từ Trung Quốc. Cả hai trải qua 3 năm gắn bó.

Quang Đăng quen bạn gái hiện tại trong thời gian anh sang Bắc Kinh (Trung Quốc) dạy vũ đạo. Yee Pink từng là học trò của anh. Qua những buổi học, giao lưu, cả hai dần nảy sinh tình cảm sau đó tiến tới hẹn hò.

Trong quá trình gắn bó, họ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là rào cản ngôn ngữ. Ban đầu, cả hai giao tiếp bằng tiếng Anh. Sau đó, Yee Pink cũng học thêm tiếng Việt.

Quang Đăng hẹn hò bạn gái người Trung Quốc. Ảnh: NVCC.

"Cô ấy đã nói được những câu tiếng Việt cơ bản, nghe lơ lớ, vui tai. Yee Pink cũng thích ứng tốt, yêu thích văn hóa và ẩm thực Việt Nam", Quang Đăng chia sẻ.

Hiện tại, bạn gái sống cùng Quang Đăng tại Việt Nam. Cả hai đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Nói về lý do công khai bạn gái, vũ công cho biết họ gắn bó đủ lâu, dành sự tin tưởng cho nhau và sẵn sàng chia sẻ niềm vui với khán giả.

"Đến nay, chúng tôi vẫn thấy đối phương thú vị, chuyện tình cảm cũng khá hay ho nên muốn chia sẻ với mọi người phương diện mới lạ, đáng yêu này. Chúng tôi muốn cùng nhau truyền cảm hứng tích cực tới mọi người như một cặp đôi nghịch ngợm mà cũng rất gần gũi và giải trí", Quang Đăng bày tỏ.

Trước khi đến với Yee Pink, Quang Đăng từng có cuộc tình kéo dài hai năm với ca sĩ Thái Trinh. Năm 2019, Thái Trinh thông báo cô và Quang Đăng đường ai nấy đi.

Quang Đăng sinh năm 1989. Anh lọt top 4 cuộc thi So You Think You Can Dance mùa đầu tiên và là biên đạo múa cho nhiều ca sĩ như Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Hồ Vĩnh Khoa, Ngô Kiến Huy, Chi Pu…