Quán quân thế giới người Việt thi show vũ đạo hàng đầu Trung Quốc

Chàng trai sinh năm 1995 bắt đầu theo đuổi sự nghiệp vũ công chuyên nghiệp từ năm 2009, khi gia nhập X-Clown Crew. Năm 2017, Minh Tuấn giành chức quán quân cuộc thi Street Star Festival tại Thụy Điển. Cùng năm, anh tiếp tục giành quán quân Who Is The Champion tại Malaysia.