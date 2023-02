Quán quân Debate Challenge 2022: 'Cuộc thi là bước ngoặt của đời tôi'

Hành trình chinh chiến tại giải tranh biện The Debate Challenge đã mang đến cho Thu Thảo những bài học đáng quý, không chỉ về trình độ chuyên môn mà còn ở tư duy.

Trước khi đến với The Debate Challenge, Thu Thảo từng tham gia và đạt giải tại một số cuộc thi tranh biện khác. Tuy nhiên cô thừa nhận bản thân chỉ thay đổi vượt bậc sau những trải nghiệm đáng nhớ tại đấu trường này.

“SauThe Debate Challenge,tôi nhận được rất nhiều điều bổ ích. Tính chất của cuộc thi là chú trọng yếu tố học thuật, yêu cầu sự chuẩn xác về số liệu. Do đó tôi đã học được cách và tìm hiểu nhiều hơn các thông tin liên quan, chọn lọc trước khi tranh biện”, Thảo chia sẻ.

Bùi Thu Thảo tại The Debate Challenge 2022.

Không chỉ về khía cạnh kiến thức, Thảo còn tự nâng cấp tư duy của bản thân lên một tầm mới. Cô có những quan điểm thông minh và cởi mở về tranh biện: “Khi tranh biện, hãy để tinh thần học hỏi cao hơn tinh thần thắng thua, vì thắng thua chỉ làm chúng ta cay cú, còn học hỏi thì khiến chúng ta mở mang đầu óc. Đặc biệt, hãy luôn nhớ tinh thần đoàn kết cùng đồng đội”.

Ngoài thành tích tại The Debate Challenge, Thu Thảo còn có những thành tích đáng nể khác: Giải nhất Cuộc thi sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật Future Blue Innovation 2022; á quân cuộc thi Hanoi Debate Tournament 2021; trưởng ban chuyên môn CLB tranh biện - chuyên sư phạm Debate Society Gen 5…

Hai đội quán quân bảng Việt và bảng Anh của The Debate Challenge 2022.

Trưởng thành từ cuộc thi The Debate Challenge do Swinburne Việt Nam tổ chức đã giúp Thảo trở thành một con người khác, hội tụ nhiều yếu tố của một công dân toàn cầu: Năng động, tự tin và dám thử thách mình.

Chia sẻ thêm về cuộc thi đáng nhớ năm trước, Thảo đánh giá đây là sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ đam mê tranh biện. Cô chính là nhân chứng khi đã 2 lần quay lại với The Debate Challenge và Swinburne Việt Nam.

“The Debate Challenge chú trọng yếu tố học thuật với số liệu khách quan, có tính thuyết phục cao, thay vì những nhận định chủ quan thiếu căn cứ. Do đó, dẫn chứng, số liệu cho từng luận điểm đưa ra đều phải thật chuẩn xác”, Thảo nói.

Cô cũng thẳng thắn chia sẻ về kỹ thuật khi tranh biện của mình, đó là ghi chú lại những lý lẽ chưa đủ thuyết phục của đối thủ để từ đó phản biện lại. Đó cũng chính là yếu tố quan trọng nhất giúp cô và đồng đội giành chiến thắng chung cuộc.

Chỉ khi đến với The Debate Challenge, Thảo mới nhận ra kỹ thuật tranh biện quan trọng như thế nào trong một cuộc thi. “Chỉ có người nắm rõ kỹ thuật thì mới có thể nắm được chiến thắng trong tầm tay”, Thảo nói.

The Debate Challenge là sân chơi thu hút nhiều bạn trẻ đam mê tranh biện.

Trong suốt quá trình diễn ra, Thu Thảo và các thí sinh còn được tham gia trại huấn luyện - nơi các chuyên gia tranh biện quốc tế chia sẻ trực tiếp kinh nghiệm và kiến thức. Từ đó, thí sinh có thể trau dồi năng lực tra cứu thông tin, nghiên cứu, thuyết trình, lập luận... để nâng cao năng lực thi đấu.

“Nếu không tham gia The Debate Challenge, tôi chắc chắn không thể có được một bản thân hoàn thiện như bây giờ. Đây là cuộc thi tốt về chất lượng chuyên môn và quy mô tổ chức, giúp các bạn học sinh trở thành công dân toàn cầu. Tôi nghĩ các bạn trẻ nên thử một lần và sẽ không thất vọng”, Thảo cho biết.

The Debate Challenge là cuộc thi tranh biện học thuật (academic debate) toàn quốc dành cho học sinh THPT do Swinburne Việt Nam - chương trình liên kết đào tạo giữa Swinburne University of Technology và Đại học FPT tổ chức, nhằm tạo sân chơi để thí sinh tiếp cận, thực hành các kỹ năng cần thiết của công dân toàn cầu thế kỷ 21.

The Debate Challenge 2023 sẽ diễn ra từ 10/2022 đến tháng 3/2023. Vòng chung kết khu vực vào 25-26/2 và quán quân toàn quốc sẽ lộ diện vào 19/3. Điểm mới năm nay là sự góp mặt của các đội đến từ đầu cầu Đà Nẵng thay vì chỉ có Hà Nội và TP.HCM như trước. Sự góp mặt của các thí sinh đến từ những trường THPT tên tuổi trên toàn quốc hứa hẹn mang đến mùa The Debate Challenge chất lượng và bùng nổ.