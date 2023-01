Quan Kế Huy muốn làm phim cùng Steven Spielberg

Tài tử Quan Kế Huy bộc lộ mong muốn được làm phần hậu truyện "The Goonies" cùng huyền thoại điện ảnh Steven Spielberg.

Tài tử gốc Việt muốn làm phim cùng Steven Spielberg. Ảnh: Entertainment Weekly.

Theo ComicBook, tài tử Quan Kế Huy cho biết bản thân sẵn sàng trở lại với nhân vật Data trong The Goonies (1985). Ngôi sao Everything Everywhere All at Once mong muốn huyền thoại Steven Spielberg tiếp tục tham gia dự án trong vai trò nhà sản xuất.

Trả lời phỏng vấn sau khi giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Quả cầu vàng lần thứ 80, tài tử gốc Việt kỳ vọng Spielberg có thể mang tới một câu chuyện hấp dẫn tương tự phần trước. Bên cạnh đó, Quan Kế Huy có những chia sẻ về lý do đạo diễn Richard Donner chưa thực hiện The Goonies 2.

"Có một người đàn ông vĩ đại đang ở đây tối nay là Steven Spielberg. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều câu hỏi dành cho ông ấy. Thành thật mà nói, trong 30 năm qua, chúng tôi đã cố gắng thực hiện The Goonies 2. Khi còn trẻ hơn, tôi đã ước điều đó thành hiện thực bởi đó là tác phẩm tôi muốn làm khi quay lại với diễn xuất. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều nhưng không có một kịch bản nào mang lại cảm giác giống nguyên tác", anh chia sẻ.

Quan Kế Huy háo hức thực hiện phần 2 cho tác phẩm The Goonies. Ảnh: NME.

Sau sự ra đi của đạo diễn Richard Donner, Quan Kế Huy cho biết đó là một mất mát đối với cả đoàn phim. Theo Quan Kế Huy, không chỉ là đồng nghiệp, Richard Donner còn là "thuyền trưởng" của The Goonies.

Ngoài Quan Kế Huy, The Goonies còn có sự tham gia của Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerri Green và Martha Plimpton. Tác phẩm kể về một nhóm nhà thám hiểm nhí trên hành trình khám phá kho báu thất lạc từ lâu.

Sau gần 4 thập kỷ vắng bóng, Quan Kế Huy tái xuất màn ảnh khi đóng chung cùng Dương Tử Quỳnh trong Everything Everywhere All at Once. Trong phim, ngôi sao gốc Việt vào vai Waymond Wang - người chồng ấm áp đầy bí hiểm. Vượt mặt Brad Pitt, vai diễn giúp Quan Kế Huy thắng giải Quả cầu vàng tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.