Quan Kế Huy khóc khi thắng giải Oscar 2023

Tài tử Quan Kế Huy bật khóc khi nhận tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Anh gửi lời cảm ơn Viện Hàn lâm, người thân trong khoảnh khắc quan trọng.

Ngày 13/3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra ở Nhà hát Dolby (Mỹ). Phần thể hiện ấn tượng trong Everything Everywhere All at Once giúp Quan Kế Huy chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc. Anh được hai nghệ sĩ Troy Kotsur và Ariana DeBose trao giải.

Trên sân khấu, tài tử bật khóc khi nhận tượng vàng danh giá đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khoảnh khắc quan trọng, Quan Kế Huy nhắc đến mẹ - người phụ nữ đã ngoài 80 tuổi, đang theo dõi chương trình qua TV.

"Mẹ ơi, con vừa đoạt giải Oscar", anh nói lớn.

Quan Kế Huy khóc khi nhận tượng vàng Oscar 2023. Ảnh: Variety.

"Ước mơ là thứ bạn phải tin vào. Tôi gần như đã từ bỏ giấc mơ của mình. Gửi tất cả khán giả ngoài kia, xin hãy giữ cho giấc mơ của bạn được sống mãi", tài tử chia sẻ tiếp.

Trước khi rời sân khấu, Quan Kế Huy gửi lời cảm ơn tới Viện hàn lâm, người thân trong gia đình.

"Cảm ơn Viện hàn lâm đã đề cử tôi. Cảm ơn mẹ, em trai - người đã chăm sóc con tôi mỗi ngày để tôi có thời gian đóng phim. Cảm ơn tất cả đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Vợ tôi từng nói, thời của anh sẽ đến thôi", Quan Kế Huy bày tỏ.

Trước đó, nam diễn viên gây chấn động khi vượt qua tài tử Brad Pitt để thắng hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc tại giải Quả cầu vàng lần thứ 80.

Everything Everywhere All at Once là tác phẩm hành động giả tưởng. Trong phim, Quan Kế Huy vào vai Waymond Wang, người chồng kỳ quặc đầy bí ẩn của Evelyn (Dương Tử Quỳnh). Nam diễn viên để lại ấn tượng với lối diễn xuất chân thực, khắc họa tâm lý của người chồng, người cha luôn dành nhiều tình cảm cho gia đình.

Quan Kế Huy bén duyên với Hollywood khi tham gia Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) và The Goonies (1985). Tài tử từng chia sẻ tác phẩm Crazy Rich Asians (2018) là nguồn cảm hứng khiến anh muốn trở lại với diễn xuất. Quan Kế Huy từng tạm ngưng diễn xuất chuyển sang công việc trợ lý đạo diễn và điều phối viên đóng thế.