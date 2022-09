Quán karaoke ở Bình Dương cháy từ tối qua, sáng nay vẫn khói ngùn ngụt

Đến 9h10 ngày 7/9 - 12 tiếng sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), khói vẫn bốc lên nghi ngút từ căn nhà bị cháy.