Quan hệ Việt Nam - Australia phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Australia khẳng định hai nước đều coi trọng và quyết tâm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược trên nền tảng hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, lâu dài.

Nhận lời mời của Ngoại trưởng Australia Penny Wong, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm chính thức Australia ngày 11-13/9.

Trong ngày 12/9, hai bộ trưởng đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 4 tại thủ đô Canberra, Australia, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Australia lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam; đánh giá việc hai bên tiếp tục duy trì đều đặn cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia cả trên bình diện song phương, khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng được gặp lại người đồng cấp Penny Wong sau chuyến thăm chính thức Việt Nam (tháng 6) ngay khi bà vừa được bổ nhiệm, và cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu mà phía Australia đã dành cho đoàn Việt Nam.

Tại hội nghị, hai bộ trưởng khẳng định lãnh đạo hai nước đều coi trọng và quyết tâm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước trên nền tảng hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, lâu dài.

Phái đoàn Việt Nam và Australia họp tại Canberra. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Rà soát tình hình hợp tác thời gian qua, hai bên nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam - Australia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất trên các lĩnh vực trên cơ sở tích cực triển khai các văn kiện hợp tác đã ký kết, trong đó có Chương trình Hành động Việt Nam - Australia giai đoạn 2020-2023 và Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế (EEES)… Hợp tác chính trị, tiếp xúc trao đổi đoàn cấp cao cũng như các cấp được duy trì hiệu quả và đang được tăng cường trong bối cảnh hai nước đều đã mở cửa.

Hợp tác thương mại - đầu tư trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước với kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh - 7 tháng đầu năm 2022 đạt 9,6 tỷ USD , tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng và gìn giữ hòa bình, an ninh và phòng chống tội phạm xuyên biên giới, văn hoá, giáo dục, du lịch, lao động… đều được thúc đẩy tích cực. Đặc biệt hai bên đã dành cho nhau sự hợp tác, hỗ trợ kịp thời, quý báu trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hai bộ trưởng đã dành nhiều thời gian trao đổi cụ thể về các biện pháp để tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược, trong đó tăng cường quan hệ chính trị bằng việc tổ chức tiếp xúc và các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế trao đổi song phương, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023 thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Australia duy trì và mở rộng viện trợ phát triển (ODA) cho Việt Nam sang các lĩnh vực mới mà Việt Nam đang có nhu cầu; tăng cường đầu tư hai chiều; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng nông, thủy sản Việt Nam tiếp cận thị trường Australia, trước mắt là chanh leo, bưởi và tôm tươi nguyên con…, qua đó góp phần mở rộng hơn nữa xuất khẩu của Việt Nam vào Australia và cân bằng cán cân thương mại hai chiều.

Bộ trưởng Penny Wong cho rằng trong tình hình hiện nay hai nước có nhiều cơ hội và tiềm năng có thể khai thác để tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược. Bà Penny Wong chia sẻ các đề xuất cụ thể của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và nhất trí tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư và kinh doanh tại Australia cũng như đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở cùng có lợi trong các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và Australia có kinh nghiệm và nguồn lực như nông nghiệp, năng lượng sạch, ODA...

Về hợp tác lao động, hai bên sẽ xem xét điều chỉnh Bản ghi nhớ về Chương trình thị thực nông nghiệp phù hợp với tình hình mới. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Australia tăng hạn ngạch cho công dân Việt Nam sang Australia theo Chương trình Lao động Kỳ nghỉ; quan tâm và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia sinh sống và hội nhập, đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác song phương và hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hai bên cũng trao đổi các biện pháp để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống khác như quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, du lịch… Đồng thời nhất trí nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực mới như chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, kinh tế số, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương… phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của mỗi nước cũng như các thỏa thuận song phương trong đó có Tuyên bố chung Cam kết hành động thiết thực về khí hậu được Thủ tướng hai nước thông qua (11/2021).

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng cũng đã thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định Australia đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN và coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, cam kết đẩy mạnh hợp tác vì sự phát triển bền vững của khu vực tiểu vùng Mekong trong khuôn khổ Đối tác Mekong - Australia. Hai bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 trên Biển Đông.