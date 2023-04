Quân đội điều tra vụ nổ garage ôtô khiến 2 người tử vong

Trước khi xảy ra vụ nổ, một nạn nhân trên địa bàn mang khối sắt vụn nghi là bom đến garage ôtô nhờ cưa hộ. Vụ nổ khiến 2 người tử vong, 4 người khác bị thương nặng.

Ngày 3/4, Công an huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại garage ôtô ở xã Quỳnh Tân vào chiều 2/4, khiến 2 người tử vong, 4 người nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân tử vong trong vụ nổ gồm anh Lê Tiến Hiển (39 tuổi, chủ garage) và anh Nguyễn Duy Nhật (người dân sống cạnh garage).

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Q.L.

Vụ nổ cũng khiến 4 người khác, trong đó có 3 trẻ em (8 đến 14 tuổi, là anh em trong một gia đình) bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Người dân sống cạnh garage kể lại thời điểm xảy ra vụ nổ, anh Nhật có mang một khối sắt vụn (nghi bom) đến garage ôtô này nhờ cưa hộ. Lúc vụ nổ xảy ra, 3 em nhỏ đi xe đạp ngang qua bị hất văng ra xa, bị thương nặng.

"Đến nay, cả công an và quân đội đã có mặt cùng điều tra nguyên nhân vụ nổ. Địa phương vẫn chưa nhận định được nguyên nhân vụ việc", vị lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân, thông tin.

Một nạn nhân bị thương nặng sau vụ nổ. Ảnh: T.T.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 2/4, người dân nghe tiếng nổ lớn tại garage sửa chữa ôtô Lê Hiển ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Chạy tới kiểm tra, họ phát hiện nhiều người bị thương nằm dưới đất.

Vụ nổ làm ít nhất 2 người tử vong và 4 người bị thương. Tại hiện trường, nhiều dụng cụ sửa chữa ôtô bị hất văng. Trên nền đất có nhiều vết máu vương vãi.

Sự việc xảy ra ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.