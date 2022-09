Quân bài của HYBE sau khi BTS dừng hoạt động

Theo Onews TV, Zico chính là nhân tố được HYBE kỳ vọng mang đến một làn sóng âm nhạc hoàn toàn mới trong bối cảnh BTS tạm ngừng hoạt động.

Truyền thông xứ Hàn cho biết sau thông báo về việc BTS tạm ngừng hoạt động nhóm, giá cổ phiếu của HYBE ngay lập tức có sự sụt giảm đáng kể. Để đối phó với tình thế thiếu vắng 'gà đẻ trứng vàng', HYBE đã chuẩn bị trước những phương án thay thế, bao gồm việc ra mắt và phát hành sản phẩm cho các nghệ sĩ trực thuộc nhãn hiệu con như Seventeen, TXT, Enhypen, Le Sserafim, NewJeans...

Theo Kpop Inside, năm 2020, HYBE đã lên kế hoạch mua lại một nhãn hiệu mới đầy tiềm năng là KOZ Entertainment. Thời điểm đó, KOZ gặp khó khăn để duy trì hoạt động khi Zico - người sáng lập cũng là một trong hai nghệ sĩ độc quyền của công ty chuẩn bị nhập ngũ.

Zico được nhiều công ty giải trí lớn chiêu mộ. Ảnh: Twitter.

Trong số các "ông lớn" Kpop, HYBE và Bang Si Hyuk đã giành được sự tin tưởng của nam ca sĩ và thành công trong việc mua lại nhãn hiệu của anh. Trước đó, rapper sinh năm 1992 cũng được YG ra sức chiêu mộ nhưng không thành công.

Rapper hàng đầu Kpop

Tờ Onews TV từng có bài viết với nội dung: “Zico trở thành ‘Quân bài ẩn’ của HYBE giữa cuộc khủng hoảng”. Bài báo nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tại đây, tác giả đã nếu ra những lí do giúp Zico nhận được sự kỳ vọng lớn cùa HYBE. Trong đó, tài năng thiên bẩm của rapper 9X chính là yếu tố đóng vai trò quyết định.

Theo Daum, Zico hiện được công nhận là một trong những rapper thành công nhất trong giới nghệ sĩ. Bắt đầu sự nghiệp âm nhạc là một rapper underground với nghệ danh Nacseo, Zico là nhân tố hiếm hoi nổi tiếng bằng chính tài năng và chất lượng âm nhạc. Loạt ca khúc do anh sáng tác như Boys And Girls, Artist, Any Song… đều được giới chuyên môn và khán giả công nhận.

Năm 2011, anh ra mắt với vai trò là trưởng nhóm kiêm rapper chính của Block B. Dù là người dẫn dắt một nhóm nhạc thần tượng, Zico vẫn giữ được chất Hip hop đặc trưng và biết cách thể hiện màu sắc đó qua các sản phẩm âm nhạc.

Trong quá khứ, những nghệ sĩ trong giới underground đều có cái nhìn không mấy thiện cảm với các idol rapper vì họ cho rằng trở thành thần tượng sẽ phải đáp ứng theo thị hiếu của công chúng. Điều đó đồng nghĩa với việc cái tôi cá nhân và chất Hip hop đặc trưng của một rapper cũng bị đánh mất.

Zico là một trong những rapper thần tượng được giới Hip hop công nhận. Ảnh: Naver.

Thế nhưng, sự xuất hiện của thành viên nhóm nhạc thần tượng Block B trong vai trò giám khảo cuộc thi tài năng về rap Show Me The Money đã góp phần thay đổi định kiến của giới underground về idol rapper.

Jang Geun - nhà sọan nhạc Duble Sidekick, cho biết: "Zico đã bắt đầu sự nghiệp trong im lặng. Ngay cả khi đang quảng bá với Block B, cậu ấy vẫn hoạt động song song công việc sáng tác thầm lặng và phát hành những đĩa nhạc mang bản sắc rapper riêng của mình”. Các sản phẩm âm nhạc đậm chất Hip hop của anh được công chúng đón nhận nhiệt tình. Không những vậy, Zico còn có giọng hát được đánh giá mang đậm chất "swag" của một rapper.

Năm 2018, Woo Ji Ho (tên thật của Zico) rời Block B để phát triển sự nghiệp solo và thành lập nhãn hiệu riêng KOZ Entertainment. Chỉ trong một thời gian ngắn hoạt động, nam ca sĩ đã trở thành một trong những “khủng long nhạc số” của Kpop khi các sản phẩm của anh đều lọt top đầu trên các BXH lớn ngay khi phát hành. Bên cạnh đó, ngôi sao Any Song còn nhận được nhiều giải thưởng của giới chuyên môn trao tặng.

Trở lại showbiz sau hai năm nhập ngũ, Zico đã chứng minh sức hút không hề sụt giảm với thành công của album Grown Ass Kid và hàng loạt show biểu diễn vòng quanh thế giới. Các phương tiện truyền thông cho rằng: “Dù việc hoạt động nhóm của BTS có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến lợi nhuận công ty, may mắn cho HYBE khi doanh thu của KOZ bắt đầu có sự tăng trưởng mạnh nhờ các hoạt động của Zico”.

Nhà sản xuất nhạc sáng giá

Trang Naver đánh giá cựu trưởng nhóm Block B sở hữu tài năng toàn diện nhất nhì trong giới thần tượng. Không chỉ nổi tiếng với vai trò rapper, anh còn được công nhận là một nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ tài ba - người đứng sau loạt hit của nhiều ca sĩ như Fear (Song Min Ho ft. Tae Yang), Oasis (Crush), It Hurts (Sojin), Summer Hate (Rain)…

Zico đứng sau loạt hit đình đám ở Kpop. Ảnh: Twitter.

Những ca khúc của Block B hay âm nhạc của nhóm nhỏ Block B Bastarz cũng có sự tham gia của rapper tài năng. Trang Korea Times cho rằng Zico chính là người định hình và phát triển màu sắc độc đáo cho nhóm nhạc nhà Seven Seasons.

Nhờ tài năng thiên bẩm, Zico trở thành nhà sản xuất, giám khảo trẻ nhất của Show Me The Money - chương trình tìm kiếm tài năng rap nổi tiếng Hàn Quốc. Anh xuất hiện vào mùa thứ 4 bên cạnh những tên tuổi kỳ cựu của làng Hip hop như Jinusean, Tablo, Paloalto với vai trò giám khảo. Và ở Show Me The Money mùa 6, Zico được mời làm cố vấn kiêm nhà sản xuất âm nhạc cùng những “lão làng” gồm Choiza & Gaeko (Dynamic Duo), Tiger JK & Bizzy, Jay Park & ​​Dok2.

Theo Naver, Zico có thể đảm nhận nhiều vai trò như sáng tác, viết lời, phối khí, sản xuất,... Tính đến nay, anh đã có hơn 130 ca khúc được đăng kí bản quyền. Trong đó, một số ca khúc đã giúp tên tuổi của anh được phủ sóng rộng rãi như Very Good, Jackport, Tough Cookie, Say Yes Or No, Boys Like Girls, Eureka, I Am You, You Are Me…

Trang Daum cho rằng HYBE đã đi nước cờ thông minh khi chiêu mộ Zico. Bởi lẽ, không chỉ là một trong những rapper nổi tiếng nhất Kpop, anh còn gặt hái được thành công ở nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là sản xuất nhạc. Bởi vậy, rapper sinh năm 1992 có thể hỗ trợ rất nhiều cho HYBE khi Seventeen, BTS hay bất kỳ nghệ sĩ nào có kế hoạch solo. Hiện, Zico đang đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc cho Street Man Fighter mùa này.

Zico được kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho HYBE với loạt hoạt động sau khi xuất ngũ. Ảnh: Twitter.

Người hâm mộ Kpop cũng đặt nhiều kỳ vọng vào nhóm nhạc thần tượng nam mới sẽ trở thành nghệ sĩ của KOZ vào năm 2023. Trước đó, vào giữa tháng 6, Zico đã thông báo về buổi thử giọng cho các rapper thần tượng - nơi anh sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình đánh giá và tuyển chọn: “Tôi nghĩ nhóm nhạc sẽ cần một rapper đa màu. Tôi đã tìm rapper trong nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm được. Tôi nghĩ đó là vì kỳ vọng của tôi đối với rapper rất cao”.

Biểu tượng thời trang sáng tạo

Không chỉ âm nhạc, nam ca sĩ còn được biết đến là biểu tượng thời trang của giới trẻ. Đam mê màu sắc và thích phá cách, rapper sinh năm 1992 được mệnh danh là "tắc kè hoa" của giới idol xứ Hàn.

Tạp chí thời trang L’Officiel nhận xét Zico sở hữu tư duy nghệ thuật phong phú và luôn biết cách đổi mới bản thân qua mỗi lần xuất hiện. Có thể nói, nam rapper là một trong những người dẫn đầu trong lĩnh vực âm nhạc cũng như tạo ra xu hướng thời trang kết hợp theo nhiều cách mới lạ, độc đáo.

Zico được mệnh danh là "tắc kè hoa" nhờ phong cách thời trang đa dạng. Ảnh: Naver.

Với tinh thần chú trọng vào những sản phẩm chất lượng, đề cao truyền thống cùng tính thử nghiệm sáng tạo, nam rapper 29 tuổi đã trở thành lựa chọn lý tưởng của Fendi khi sở hữu đầy đủ những tố chất cần có của nhà mốt Ý. Chính vì thế, sau khi ra mắt BST Capsule Xuân Hè 2022, Zico đã được công bố là đại sứ thương hiệu mới của hãng, sau Kim Da Mi.