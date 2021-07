‘Quái vật nhạc số’ Kpop chào bằng tiếng Việt khi giới thiệu album mới

AKMU - nhóm nhạc của YG Entertainment - chào bằng tiếng Việt trong dịp trình làng album mới nhất “Next episode” trên Zing MP3.

AKMU trở lại đường đua âm nhạc với album mới Next episode. Toàn bộ album được phát hành trực tuyến tại trị trường Việt Nam trên Zing MP3. Độc giả thưởng thức album Next episode miễn phí trên Zing MP3 tại đây.

Nhân dịp này, AKMU cũng chào khán giả bằng tiếng Việt và kêu gọi mọi người đón nghe album mới trên nền tảng nhạc số này: “Xin chào Việt Nam, chúng mình là AKMU. Album mới nhất Next episode của chúng mình chính thức phát hành, thưởng thức ngay trên Zing MP3 nhé”.

Next episode là “collaboration album” (album hợp tác), gồm 7 ca khúc. Trong đó, AKMU kết hợp 7 nghệ sĩ tên tuổi của Kpop gồm IU, Zion.T, Lee Sun-hee, Beenzino, Choi Jung-hoon, Crush và Sam Kim. Theo chia sẻ từ YG Entertainment, công ty chủ quản của AKMU, toàn bộ ca khúc trong album đều sẽ được thực hiện MV.

NAKKA là bài hát chủ đề của Next episode, có sự góp giọng của IU. Tác phẩm được thành viên Chanhyuk lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng The greatest showman nhằm gửi đi thông điệp: “Dù ngã xuống hố sâu đến đâu, chỉ cần bạn giơ tay nắm lấy mình, mọi chuyện chẳng còn gì quan trọng nữa”.

AKMU là nhóm nhạc Hàn Quốc gồm 2 anh em ruột Lee Chan-hyuk và Lee Su-hyun. Nhóm được mệnh danh là “quái vật nhạc số” khi sở hữu loạt bản hit chiếm lĩnh vị trí top 1 nhiều BXH ở xứ sở kim chi, gồm How can I love the heartbreak,you're the one I love, 200%, Time and fallen leaves, Re-bye. Trong đó, bản hit How can I love the heartbreak, you're the one I love lập thành tích “perfect all kill” khi đứng nhất 7 BXH nhạc số lớn của Hàn Quốc vào năm 2019 gồm Melon, Genie, Mnet, Bugs, Naver, Soribada và FLO.

Zing MP3 ký hợp tác với YG Entertainment - công ty âm nhạc hàng đầu của Hàn Quốc - phân phối các bản ghi có bản quyền tại thị trường Việt Nam. Theo đó, người dùng Việt Nam được tận hưởng trọn vẹn âm nhạc của các nghệ sĩ đình đám như BigBang, BlackPink, Winner, iKON, Treasure, AKMU.

Nền tảng nhạc số này còn hợp tác nhiều hãng thu âm lớn trên toàn cầu để phát nhạc quốc tế tại Việt Nam như Universal Music Group (kho nhạc của Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Katy Perry, Lady Gaga, Maroon 5, Justin Bieber, Lorde, Olivia Rodrigo, Sam Smith…), Sony Music Entertainment (Alan Walker, Calvin Harris, Camila Cabello, Doja Cat, Harry Styles, Mariah Carey, Miley Cyrus, The Chainsmokers…), Warner (Bruno Mars, Ed Sheeran, Dua Lipa, Ava Max, Charlie Puth, Sia…), The Beggars Group (Adele, Radiohead, Bon Iver…), Monstercat (Marshmello, Vicetone, Noisestorm…), The Orchard (BTS, Sunmi, Chung Ha, Eric Nam…), Empire, Fluxus Inc, JSJ Corporation…

Zing MP3 là một trong những nền tảng nhạc số hàng đầu Việt Nam, sở hữu trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% bản ghi phát hành độc quyền.