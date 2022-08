'Quái thú' quá tẻ nhạt

Có sự góp mặt của vị đạo diễn bậc thầy dòng phim sinh tồn và ngôi sao điện ảnh Idris Elba, "Beast" vẫn để lộ nhiều thiếu sót để có thể trở thành bom tấn mùa hè 2022.

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một số chi tiết nội dung phim

Beast (tạm dịch: Quái thú) là bộ phim sinh tồn giật gân của đạo diễn Baltasar Kormákur được gắn nhãn R bởi nội dung bạo lực và hình ảnh đẫm máu.

Trong phim, Idris Elba vào vai tiến sĩ Nate Daniels, người chồng góa vợ. Anh có chuyến dã ngoại cùng hai cô con gái trở lại Nam Phi - nơi vợ chồng họ lần đầu gặp nhau. Cả ba hào hứng tham quan khu bảo tồn của một người bạn, đồng thời là nhà sinh vật học nghiên cứu động vật hoang dã Martin Battles (Sharlto Copley thủ vai).

Tại đây, chuyến đi giải tỏa mâu thuẫn và hàn gắn tình cảm của ba cha con bất đắc dĩ trở thành cuộc chiến sinh tồn khốc liệt.

Cả gia đình bị mắc kẹt trong lãnh địa đi săn của con quái thú.

Dòng phim chưa từng hạ nhiệt

Với những tín đồ của thể loại phim sinh tồn/quái thú, không khó để liên tưởng về những hiện tượng điện ảnh lẫy lừng như The Meg, Godzilla hay Kong… Bởi đây là món ăn tinh thần đã quá quen thuộc với khán giả màn ảnh rộng.

Có điều, khán giả của Beast có cảm giác gần gũi hơn khi phản diện chính là một động vật quen thuộc với con người, không còn là hư cấu, giả tưởng. Hình tượng sư tử được tạo dựng bằng công nghệ CGI, đem lại cảm giác mãn nhãn, chân thật.

Thực tế, đoàn làm phim đã đưa một chú sư tử vào trường quay để tham khảo từng chi tiết, góc độ, chuyển động của con vật. Lấy bối cảnh hùng vĩ, hoang dã của vùng xavan Nam Phi làm địa điểm ghi hình thực tế, tính chân thực và không khí căng thẳng trong bộ phim càng trở nên cao trào, sống động.

Beast có thể coi như phiên bản cạnh tranh với bộ phim trước đó có nội dung tương tự The Ghost and the Darkness (1996).

Cảnh quay ấn tượng

Philippe Rousselot, người từng nhận tượng vàng Oscar cho hạng mục Quay phim xuất sắc (1993), đã khéo léo xử lý các phân cảnh phức tạp, mang lại những thước phim sáng tạo và nịnh mắt.

Nắm bắt tâm lý “nỗi sợ là vô hình nhưng nó xuất phát từ những những thực thể hữu hình”, góc máy di chuyển liên tục của ông khiến người xem ý thức cao độ về mối hiểm họa rình rập, săn lùng từng khung hình để tìm kiếm dấu hiệu của con sư tử điên loạn và hăng máu.

Các góc quay từ phía sau lưng nhân vật chiếm số lượng lớn xuyên suốt bộ phim. Điều này tạo cho khán giả cảm giác thực tế, có cùng điểm nhìn với nhân vật, trải nghiệm những sự kiện diễn ra một cách trực quan. Bên cạnh đó, những cú máy dolly-out cũng góp phần đem lại hiệu quả thị giác ấn tượng, phóng đại hình ảnh tự nhiên kỳ vĩ đối lập với loài người nhỏ bé lọt thỏm giữa khung hình.

Thành công lớn nhất của quay phim không chỉ dừng lại ở việc khắc họa bức tranh hoang dại của châu Phi, mà còn làm nổi bật cuộc chiến bất đối xứng giữa con người và tự nhiên nơi đây.

Thiên nhiên châu Phi hùng vĩ qua ống kính của nhà quay phim kỳ cựu Philippe Rousselot.

Nam chính kinh nghiệm

Ngôi sao điện ảnh Idris Elba là sự lựa chọn hoàn hảo cho những phân cảnh hành động phức tạp và cường độ cao của phim. Kinh nghiệm phiêu lưu cùng diễn xuất hơn hai thập kỷ giúp anh có màn trình diễn ấn tượng.

Một mặt, anh thể hiện hàng loạt kỹ năng hành động trong cuộc chiến với con quái thú khổng lồ. Cả ba phân đoạn chiến đấu đều được anh lấy cảm hứng trực tiếp từ cảnh phim huyền thoại Leonardo DiCaprio đấu tay đôi với gấu trong The Revenant (2015).

Mặt khác, Idris đã thể hiện xúc cảm tinh tế trong vai trò một người cha nhiều tâm sự, ám ảnh với những “điều đã vô tình bỏ lỡ” trong quá khứ, đặc biệt là căn bệnh và cái chết của người vợ. Anh buộc phải chiến thắng trong cuộc đấu giành giật sự sống cho gia đình nhỏ, trở thành người cha đáng để các con tin tưởng và đồng hành.

Bên cạnh đó, phim cũng có sự tham gia của Sharlto Copley trong vai Martin Battles, người bạn thời trẻ của Nate. Anh từng có nhiều kinh nghiệm diễn xuất trong loạt bộ phim hành động trước đó, điển hình như District 9 (2009) hay Chappie (2015). Vai diễn của Copley trong Beast tuy nhỏ nhưng khá trọn vẹn. Anh đóng vai trò là đồng đội hữu ích trong cuộc chiến chống lại quái thú, cũng là cầu nối tình cảm trong mối quan hệ đang rạn nứt của ba cha con nhà Nate.

Đạo diễn Baltasar Kormákur và Idris Alba trên phim trường.

Cast nữ gượng gạo

Tuy nhiên chất lượng diễn xuất của phim không đồng đều, màn thể hiện của cặp chị em - do Iyana Halley và Leah Jeffries thủ vai - gây nhiều thất vọng.

Nhân vật Meredith mang trong mình sự oán giận, mất niềm tin đối với cha vì đã ly thân và bỏ mặc mẹ cô trước khi bà qua đời. Norah (Jeffries đóng) là một cô gái ngọt ngào, hiếu kỳ nhưng cá tính mạnh mẽ. Cả hai được biên kịch xây dựng trên hình tượng của những “nữ nhân vật da màu mạnh mẽ” - một hình tượng phổ biến của điện ảnh Hollywood những năm gần đây.

Kịch bản là vậy, tuy nhiên, diễn xuất có phần non nớt, gượng gạo của hai diễn viên trẻ khiến mạch cảm xúc và logic phim bị xáo trộn. Họ chật vật với việc khám phá diễn biến tâm trạng của vai diễn, biểu cảm có phần sáo rỗng, thiếu linh hoạt và không có chiều sâu. Điều này tạo cảm giác khó chịu cho khán giả khi liên tục phải chứng kiến những mâu thuẫn khó hiểu trong tâm lý, lời nói và hành động của các nhân vật.

Cặp đôi diễn viên trẻ Liah Jeffries và Iyana Halley trong phim.

Kịch bản tẻ nhạt

Nhiều tình tiết gay cấn, căng thẳng nhưng về cơ bản, cốt truyện của bộ phim lại khá đơn giản và dễ đoán. Tất cả xoay quanh mối quan hệ của Nate với hai cô con gái và cách gia đình họ thoát khỏi móng vuốt của kẻ đi săn khát máu.

Kịch bản đi vào lối mòn, thiếu sáng tạo khiến đất diễn của các nhân vật trở nên hạn chế. Mối quan hệ giữa các tuyến nhân vật không được khai thác triệt để, trở nên rời rạc và mờ nhạt theo dòng thời gian của bộ phim. Sự căng thẳng chủ yếu từ việc sử dụng các cảnh jumpscare với hiệu ứng âm thanh kịch tính, hoàn toàn ngó lơ tâm trạng và chiều sâu tâm lý nhân vật.

Khán giả cũng chứng kiến nhiều đoạn hội thoại ngớ ngẩn của dòng phim hạng B kinh phí thấp. Lời thoại nhiều, ít được chắt lọc, không có những điểm nhấn mang ý nghĩa chất lượng để tạo nên nút thắt và giá trị nhân văn cho bộ phim.

Kết phim hụt hẫng

Trái ngược với phần mở đầu không tệ, kết phim thực sự là một thảm họa khi hoàn toàn xa rời thực tế. Mô-típ quen thuộc của dòng phim sinh tồn sẽ buộc một nhân vật “tầm thường” phải trở nên “phi thường” dưới sự khắc nghiệt của thực tại. Chính vì vậy, điểm khác biệt làm nên thành công của bộ phim phụ thuộc nhiều vào góc độ tinh tế mà đạo diễn khai thác tâm lý nhân vật.

Tuy nhiên, Baltasar Kormákur lại rơi vào cái bẫy của việc xây dựng một kết thúc vội vã, tẻ nhạt và vô giá trị thay vì đào sâu mối quan hệ đầy mâu thuẫn của ba cha con và tìm ra cách hóa giải vấn đề dưới góc nhìn nhân văn.

Đáng lẽ, nhân vật chính nên được xây dựng theo hơi hướm đa chiều hơn. Không chỉ là người đàn ông dũng cảm trong cuộc chiến không cân sức với dã thú, đó còn phải là một người đàn ông giàu tình cảm trong cuộc chiến lấy lại niềm tin, tình yêu từ các cô con gái của mình.

Cuộc đua sinh tồn với quái thú nên được đặt song song với cuộc đua buộc các nhân vật phải thay đổi bản thân, trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình ngay vào những phút cuối cùng trước khi bộ phim khép lại.

Thật tiếc là Beast đã không làm được điều này.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng bỏ lỡ cơ hội khai thác chủ đề thời sự nóng bỏng về nạn săn bắt động vật trái phép tại châu Phi. Thực trạng, phương án xử lý hoặc đơn giản là góc nhìn về các loài động vật hoang dã đứng trước mối nguy cơ chết chóc đều không được đạo diễn tận dụng, dù thời lượng phim kéo dài tới 93 phút.

Dễ thấy, thị trường phim điện ảnh nửa sau mùa hè 2022 khá bình lặng với không quá nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng Beast như Josh Spiegel nhận xét có vẻ “giống như một bộ phim bắt gặp trên vô tuyến trong lúc gấp quần áo ở nhà vào ngày chủ nhật, hơn là một bộ phim mà chúng ta phải trả tiền để xem nó trong rạp”.