Quá trình đào tạo khắt khe của diễn viên Hàn Quốc

Theo Daum, để trở thành thực tập sinh diễn viên, các ứng viên cũng phải trải qua quá trình tuyển chọn và đào tạo khắt khe không thua kém giới thần tượng.

Diễn viên trẻ Hàn Quốc được đào tạo bài bản. Ảnh: Daum.

Thông thường, thực tập sinh là những người được đào tạo để trở thành thần tượng. Thế nhưng, những năm gần đây, một số công ty giải trí đã triển khai thêm mô hình đào tạo thực tập sinh dành cho những người trẻ đam mê diễn xuất.

Trang Daum cho biết, để ra mắt dưới sự quản lý chặt chẽ của công ty chủ quản, các ứng viên phải tìm kiếm cơ hội thông qua những vòng tuyển chọn khắt khe. Trong số các ứng viên được chọn làm thực tập sinh, chỉ số ít được công ty quản lý ký hợp đồng ra mắt với tư cách diễn viên chuyên nghiệp.

Quá trình tuyển chọn thực tập sinh diễn viên cũng khắt khe không kém thần tượng. Ảnh: Twitter.

Quá trình tuyển chọn

Hankook Ilbo cho rằng các công ty giải trí Hàn Quốc hoạt động dưới nhiều mô hình khác nhau. Bởi vậy, mỗi nhãn hiệu sẽ có cách tuyển chọn phù hợp với định hướng của riêng.

Một đại diện từ công ty giải trí tầm trung cho biết sự quan trọng của việc trang bị các kỹ năng hoàn thiện cho thực tập sinh: "Trước đây, không có khái niệm về một diễn viên thực tập sinh. Thậm chí, có giai đoạn việc diễn xuất có thể bắt đầu một cách dễ dàng mà không cần học hỏi. Thế nhưng ngày nay, khi phim ảnh ngày càng phát triển, yêu cầu của người xem cũng trở nên khắt khe hơn, khi những diễn viên thể hiện kỹ năng yếu kém, họ sẽ ngay lập tức bị cộng đồng mạng công kích, chỉ trích nặng nề. Bởi vậy, chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị các chương trình đào tạo khác nhau để giúp thực tập sinh có đam mê diễn xuất phát triển kỹ năng toàn diện”.

Người quản lý này cho biết thêm nếu muốn trở thành diễn viên nổi tiếng một cách nhanh chóng, các ứng viên phải lựa chọn được công ty quản lý phù hợp. Tuy nhiên, họ cũng sẽ phải đáp ứng những yêu cầu gắt gao hơn trong vòng tuyển chọn.

Thực tập sinh diễn viên cần lựa chọn công ty quản lý phù hợp để phát triển bản thân. Ảnh: Naver.

“Tôi cân nhắc rất nhiều khả năng khi lựa chọn các thực tập sinh vì họ phải phù hợp với mô hình hoạt động, định hướng hình ảnh và danh tiếng sẵn có của công ty. Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra xem họ có đáp ứng đủ những yếu tố công ty đang tìm kiếm hay không? Đặc biệt, tuổi tác cũng là một trong những vấn đề cần cân nhắc”, người quản lý của một công ty giải trí cho hay.

Một đại diện khác đến từ công ty quản lý nghệ sĩ tổng hợp gồm diễn viên, ca sĩ, MC… cho biết tiêu chí họ cân nhắc lựa chọn thực tập sinh diễn viên là sự đồng đều cả ở diễn xuất lẫn ngoại hình. Cũng theo lời quản lý, công ty của họ không sử dụng hợp đồng riêng dành cho thực tập sinh. Thay vào đó, họ chỉ ký hợp đồng với thực tập sinh với tư cách một diễn viên mới ra mắt và tiến hành các buổi đào tạo khác nhau.

Trước khi trở thành diễn viên, Joo Jong Hyuk chưa có kiến thức hay kinh nghiệm chuyên môn về diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại Hàn Quốc, sao nam sinh năm 1991 đến New Zealand để theo học chuyên ngành Marketing và Quản trị khách sạn của Đại học Công nghệ Auckland (Auckland University of Technology) – một trong những có sở giáo dục đứng đầu Australia - New Zealand.

Sau một lần quay quảng cáo, anh nhận thấy niềm đam mê với diễn xuất. Nhờ ngoại hình ưa nhìn và tài năng sẵn có, ngôi sao 9X được chọn làm thực tập sinh của BH Entertainment - công ty do Lee Byung Hun sáng lập, hiện sở hữu hàng hàng loạt tên tuổi lớn trong làng giải trí xứ sở Kim chi như Kim Go Eun, Go Soo, Han Hyo Joo, Lee Ji Ah...

Sau hai năm đào tạo, Joo Jong Hyuk tham gia cuộc thi Kakao M Actors và đánh bại 200 đối thủ để giành ngôi quán quân. Bắt đầu từ đây, anh chính thức ra mắt với tư cách diễn viên thông qua loạt tác phẩm như Yumi's Cells, DP, Happiness... Đặc biệt, sau thành công của Extraordinary Attorney Woo, sao nam sinh năm 1991 được đông đảo khán giả chú ý. Sắp tới, nam diễn viên nhà BH Ent có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp thông qua tác phẩm Do You Know Ashtang?.

Joo Jong Hyuk ngày được nhiều người biết đến với tài năng vượt trội. Ảnh: Twitter.

Vì một trong những điều kiện cơ bản làm nên thương hiệu của ngôi sao chính là tính cách và thái độ cư xử với cộng đồng. Bởi vậy, một số công ty quản lý còn tiến hành những cuộc điều tra kỹ lưỡng nhằm xác minh tính cách thật của thực tập sinh. Theo Kstarlive, trước khi ra mắt, hầu hết công ty tiến hành kiểm tra tính xác thực của thông tin được khai trình trong sơ yếu lý lịch cũng như nguyện vọng của từng ứng viên.

“Chúng tôi kiểm tra và đánh giả mức độ phù hợp của từng ứng viên thông qua việc tìm hiểu quá trình rèn luyện của họ trong quá khứ. Nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn đặt ra, cụ thể là kỹ năng và tính cách, họ sẽ có cơ hội gia nhập công ty với tư cách một thực tập sinh”, một chuyên gia nhận định.

Phương pháp đào tạo

Theo Dispatch, việc tuyển chọn thực tập sinh để đào tạo đòi hỏi những yêu cầu đặc biệt nhằm đáp ứng mong muốn từ công ty cũng như nhu cầu chung của thị trường. Theo tiết lộ của Park Su Hyun - Giám đốc điều hành công ty giải trí Mstudio – chi nhánh của CJE&M tại Bắc Kinh, yếu tố đầu tiên để họ tiếp nhận và đào tạo ngôi sao chính là ngoại hình, sau đó mới đến tài năng và nhân cách.

Chia sẻ với Daum, một quản lý công ty giải trí tên A cho biết thực tập sinh ký hợp đồng với tư cách diễn viên sẽ được rèn luyện thanh nhạc và thể chất bên cạnh các lớp học diễn xuất. Sở dĩ, việc tham gia luyện tập thể chất vừa tăng cường thể lực, duy trì vóc dáng, lại giúp các thực tập sinh có sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc tham gia các chương trình thể thao.

Trong khi đó, các lớp đào tạo thanh nhạc không chỉ giúp họ biết cách điều chỉnh giọng nói, khơi dậy cảm xúc và sự sáng tạo mà còn thúc đẩy tinh thần vượt qua giới hạn của từng người. Theo Naver, âm nhạc có tác dụng phản ánh trí tuệ, tư tưởng, cũng như tác động mạnh mẽ sâu sắc đến cảm xúc của con người. Bởi vậy, học thanh nhạc giúp các thực tập sinh nắm bắt cảm xúc nhanh nhạy và diễn tả những cảm giác đó một cách chân thực hơn.

Thực tập sinh được trau dồi kỹ năng toàn diện. Ảnh: Twitter.

Ngoài ra, họ cũng phải trải qua các bài kiểm tra đánh giá kỹ năng hình ảnh và diễn xuất trước camera hàng tháng. Một thực tập sinh giấu tên chia sẻ ngoài việc tập trung rèn luyện kỹ năng diễn xuất, các trainee phải học phương pháp vượt qua tâm lý căng thẳng cũng như cách để tìm ra điểm mạnh của bản thân.

"Đôi khi, chúng tôi luyện tập như thể đó là một buổi thử giọng thực sự. Chúng tôi cũng học cách selfie và chụp người khác để tìm ra góc hợp với khuôn mặt nhất", người này chia sẻ.

Cũng theo lời quản lý, việc luyện tập tương tác với máy ảnh rất quan trọng bởi đây chính là cách đánh giá chính xác nhất sự tự tin và sức hút của từng người. Bên cạnh đó, những diễn viên tương lai còn được học hỏi kinh nghiệm thực tế trước khi ra mắt công chúng, điển hình cách ứng phó với truyền thông, trả lời phỏng vấn hay chào hỏi khi gặp tiền bối... Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt cũng sẽ được chỉ dạy và tuân theo một cách chính xác.

Theo Daum, thời hạn hợp đồng của thực tập sinh diễn viên thường ngắn hơn so với các thần tượng. Thông thường, các công ty quản lý thần tượng ký hợp đồng độc quyền trong vòng ít nhất 5 năm. Trong khi đó, thời hạn hợp đồng với thực tập sinh diễn viên chỉ khoảng 3 năm. Thực tế, việc trải qua quá trình đào tạo lâu dài cũng không đảm bảo chắc chắn về tỷ lệ thành công khi ra mắt với tư cách diễn viên. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bỏ phí thời gian, công sức, tiền bạc.

Trong khi, các công ty không ngừng suy nghĩ về việc nuôi dưỡng những tài năng mới xứng đáng với vị thế của điện ảnh Hàn Quốc trên trường quốc tế, nhiều bạn trẻ đã đánh mất thanh xuân chỉ để nhận lấy cảm giác tiếc nuối.