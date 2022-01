Quá khứ khó khăn của Lee Jung Jae

Lee Jung Jae hiện là sao nam giàu có và quyền lực ở showbiz Hàn Quốc. Tuy nhiên, anh cho biết xuất phát điểm là người có gia cảnh cơ cực, thiếu thốn.

Ngày 13/1, My Daily đưa tin Lee Jung Jae là khách mời của chương trình Yoo Quiz On The Block. Trong buổi trò chuyện với MC Yoo Jae Suk, nam diễn viên chia sẻ về xuất thân nghèo khó của mình. Ngôi sao Squid Game cho biết anh trải qua tuổi thơ sống tạm bợ trong căn nhà chật hẹp, đói ăn, thiếu mặc.

"Sang trọng, sành điệu, gọn gàng là những từ khóa xoay quanh cái tên Lee Jung Jae. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngày bé tôi chỉ sống trong căn nhà có diện tích tương đương, thậm chí nhỏ hơn cả nhà của Sung Ki Hoon (nhân vật anh thủ vai trong Squid Game). Ít nhất phim trường Squid Game còn chia thành hai phòng, nhưng nhà tôi thời đó chẳng có phòng nào. Do cuộc sống khó khăn, bữa ăn hàng ngày cũng đạm bạc, chỉ có cơm và vài món rau ăn kèm", Lee Jung Jae nhớ lại.

Lee Jung Jae cho biết vai nam chính trong Squid Game khiến anh hồi tưởng về tuổi thơ nghèo khó. Ảnh: KoreaBoo.

Nam diễn viên cho biết chính những tháng ngày cơ cực của tuổi thơ, đã giúp anh hóa thân trọn vẹn nhân vật Sung Ki Hoon. "Lần đầu đến phim trường Squid Game ở Ssangmun-dong, tôi đã hồi tưởng về quá khứ của mình. Tôi nhớ rằng mẹ đã rất vất vả, đau đáu lo cho cuộc sống gia đình. Điều này khiến tôi như hòa thành một thể với Sung Ki Hoon", tài tử xứ Hàn chia sẻ.

Ngoài ra, Lee Jung Jae tiết lộ ngoại hình tiều tụy, nhếch nhác của bản thân trong thời gian quay Squid Game khiến anh bị nhiều đồng nghiệp hiểu lầm gặp biến cố trong cuộc sống. "Tôi không cắt tóc, cạo râu, cũng không quan tâm đến việc ăn mặc của mình trong gần một năm. Bạn bè đã rất lo lắng, liên tục hỏi thăm tình hình của tôi. Họ đều có chung một thắc mắc là điều gì đã khiến tôi bỏ bê bản thân", anh nói.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, Lee Jung Jae cho biết anh sẽ lựa chọn nhân vật hoặc thể loại phim chưa từng thử sức trước đây.

Lee Jung Jae sinh năm 1972, là Ảnh đế nổi danh của màn ảnh Hàn. Năm 2021, nam diễn viên trở thành gương mặt phủ sóng toàn cầu nhờ sức ảnh hưởng của tác phẩm Squid Game.

Vai nam chính mang về cho tài tử đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch, mảng phim truyền hình tại Quả cầu Vàng 2022. Anh cũng là một trong hai nghệ sĩ Hàn Quốc được New York Times vinh danh ngôi sao đột phá của năm 2021.