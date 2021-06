Quá khứ của hiệp nữ bí ẩn trong ‘Vương triều xác sống’

Ngày 22/6, trailer chính thức của "Kingdom: Ashin of the North" đã được công bố. Đây là tác phẩm ngoại truyện của series "Kingdom", với Jun Ji Hyun thủ vai chính.

Kingdom: Ashin of the North là tập đặc biệt của loạt phim xác sống cổ trang ăn khách Kingdom đến từ Hàn Quốc. Tác phẩm xoay quanh quá khứ của Ashin (Jun Ji Hyun), hiệp nữ bí ẩn xuất hiện trong cảnh cuối mùa 2 của Kingdom.

Comingsoon đưa tin ngày 22/6, trailer đầu tiên của phim đã được công bố trên kênh YouTube Netflix Asia. Đoạn giới thiệu dẫn khán giả đi ngược quá khứ, trở về thời điểm loài dị thảo có khả năng hồi sinh người chết được phát hiện.

Ashin là người sống sót cuối cùng và thừa kế di sản của bộ tộc Yeojin từ phương Bắc. Ảnh: Netflix.

Từ đây, tai họa liên tiếp giáng xuống ngôi làng phương Bắc nơi cô bé Ashin (Kim Si A) cùng gia đình sinh sống. Dịch bệnh lan tràn, lại thêm sự hoành hoành của một con hổ đã bị biến thành xác sống khiến bộ lạc của Ashin nhanh chóng bị xóa sổ. Là người sống sót bị bỏ lại sau thảm họa, Ashin thề sẽ bằng mọi giá trả thù cho gia đình và đồng tộc.

Không chỉ làm sáng tỏ bi kịch quá khứ của nhân vật Ashin, trailer Kingdom: Ashin of the North cũng lần đầu tiên tiết lộ con đường giúp thứ cây mang mầm mống loài trùng hồi sinh người chếttruyền bệnh sang người.

Ngoài Jun Ji Hyun trong vai Ashin, Kingdom: Ashin of the North còn có sự trở lại của nam diễn viên Park Byung Eun. Trong Kingdom, Park Byung Eun gây ấn tượng với vai Min Chi Rok - người võ tướng trung thành và tinh thông võ nghệ. Chi Rok đóng vai trò quan trọng trong trận chiến tiêu diệt xác sống, bảo vệ hoàng cung do thái tử Lee Chang (Joo ji Hoon) lãnh đạo.

Kingdom: Ashin of the North sẽ lên sóng dịch vụ xem video trực tuyến Netflix vào ngày 23/7.