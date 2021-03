Quả cầu Vàng 2021: 'Borat 2' thắng giải Phim hài xuất sắc

Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 68 của Hiệp hội Báo chí Nước ngoài tại Hollywood (HFPA) diễn ra muộn hơn thông lệ gần hai tháng. Lần đầu tiên trong lịch sử, sự kiện được tổ chức cùng lúc ở hai bờ nước Mỹ: Rainbow Room tại New York với Tiny Fey, và The Beverly HIlton tại California với Amy Poehler trong vai trò dẫn dắt.

Sau khi danh sách đề cử được công bố hồi đầu tháng 2, tạp chí Variety nhận định Quả cầu Vàng 2021 phản ánh xu thế lên ngôi của các dịch vụ chiếu phim trực tuyến khi đại dịch Covid-19 khiến rạp chiếu phim và nhà phát hành truyền thống lao đao. Minh chứng nằm ở việc Netflix nhận tổng cộng 42 đề cử (cả điện ảnh lẫn truyền hình) từ HFPA.

Các “đồng nghiệp” của Netflix có Amazon Studios và Hulu cũng lần lượt nhận được 10 và 9 đề cử Quả cầu Vàng năm nay. Đây là vấn đề mà Fey và Poehler đề cập tới trong bài diễn văn mở màn (monologue) sự kiện.

Bên cạnh lên tiếng về các vấn đề xã hội, trong đó có chuyện HFPA hoàn toàn không có thành viên người da màu, họ phát biểu đùa rằng: "Công chúng giờ khó có thể phân biệt được đâu là phim điện ảnh, đâu là phim truyền hình, bởi quãng thời gian giãn cách vừa qua".

Trên sân khấu, minh tinh Laura Dern công bố giải thưởng đầu tiên. Daniel Kaluuya giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc của mảng điện ảnh với bộ phim về đảng Báo Đen Judah and the Black Messiah. Việc phải tổ chức sự kiện qua ứng dụng Zoom lập tức cho thấy bất cập khi người chiến thắng không thể phát biểu do vấn đề đường truyền.

Tại hạng mục dành cho thể loại hoạt hình, Soul của Pixar là cái tên giành chiến thắng. Trước đó, một số tờ báo quốc tế kỳ vọng Wolfwakers sẽ gây bất ngờ tại sự kiện năm nay. Soul sau đó còn giành giải Nhạc nền trong phim xuất sắc.

Cũng do dịch bệnh, đa số ngôi sao không có mặt trực tiếp tại sự kiện. Thậm chí, một số khoảnh khắc công bố trao giải được quay từ trước.. Theo hai MC, số ít cá nhân xuất hiện tại khán phòng hôm nay thuộc tuyến đầu chống dịch tại nước Mỹ. HFPA muốn tôn vinh những bác sĩ, y tá đã vất vả vì người dân xứ sở cờ hoa trong gần một năm qua.

Không nằm ngoài dự đoán của số đông, Chadwick Boseman ẵm giải Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại chính kịch của mảng điện ảnh. Bộ phim Ma Rainey’s Black Bottom cũng là dự án cuối cùng anh tham gia trước khi qua đời vì ung thu hồi 2020. Boseman được dự đoán sẽ càn quét hạng mục Nam chính trong mùa giải thưởng điện ảnh năm nay.

Rosamund Pike có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim hài/ca vũ nhạc của mảng điện ảnh. Cô chiến thắng nhờ bộ phim hài đen mang tên I Care a Lot về một nữ giám hộ "hổ mang". Việc bộ phim lên sóng đúng thời điểm có lẽ đã giúp Pike vượt qua ứng viên rất mạnh của hạng mục này là Maria Bakalova. Tuy nhiên, cơ hội Oscar của bông hồng nước Anh không quá lớn, bởi cô mới đây trượt đề cử giải SAG của Hiệp hội Diễn viên Mỹ.

Chloé Zhao trở thành nhà làm phim nữ giới thứ hai trong lịch sử thắng giải Đạo diễn xuất sắc, sau Barbra Streisand. Năm nay, tác giả chuyên trị thể loại độc lập gây chú ý với Nomadland - bộ phim kể về cuộc sống của một bộ phận người du cư tại Mỹ. Năm nay, Zhao còn dự kiến mang tới bom tấn siêu anh hùng Eternals thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel cho người hâm mộ.

Trong số các ứng cử viên nặng ký hôm nay, The Trial of Chicago 7 giành chiến thắng đầu tiên với hạng mục Kịch bản xuất sắc. Chuyện phim xoay quanh vụ xét xử một nhóm bảy người tổ chức biểu tình chống chiến tranh Việt Nam dẫn tới nổi loạn tại Chicago, Illinois (Mỹ) vào năm 1968.

The Trial of Chicago 7 giành giải Kịch bản xuất sắc của mảng điện ảnh.

Ở mảng điện ảnh, Mank của Netflix dẫn đầu danh sách với tổng cộng 6 đề cử. Đây là bộ phim đen - trắng theo chân nhà biên kịch Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) trong quá trình ông sáng tạo kịch bản cho tác phẩm điện ảnh kinh điển Citizen Kane (1941).

Mank có tên ở hạng mục Phim truyện xuất sắc - Thể loại tâm lý, và một đối thủ của tác phẩm là The Trial of Chicago 7 - xuất phẩm khác cũng của Netflix. Bộ phim kể về phiên tòa xét xử những người tham gia biểu tình chống chiến tranh Việt Nam nhận tổng cộng 5 đề cử.

Ba cái tên còn lại ở hạng mục quan trọng này còn có Promising Young Woman, The Father và Nomadland.

Khác với giải Oscar, Quả cầu Vàng chia một số hạng mục theo thể loại. 5 cái tên tranh giải Phim truyện xuất sắc - Hài hoặc ca vũ nhạc năm nay là Borat Subsequent Moviefilm, Music, The Prom Palm Springs và Hamilton.

Một điểm đáng chú ý tại Quả cầu Vàng 2021 là có ba nhà làm phim phái đẹp nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc, gồm Chloé Zhao với Nomadland, Regina King với One Night in Miami và Emerald Fennell với Promising Young Woman. Trong chiều dài lịch sử giải thưởng, mới có 5 nữ đạo diễn có vinh hạnh này.

Sau khi gần như bị ngó lơ, Minari thắng giải Phim nước ngoài xuất sắc của Quả cầu Vàng 2021. Dù đây là một phim Mỹ, việc đến hơn 40% ngôn ngữ xuyên suốt thời lượng khiến bộ phim bị đẩy tới hạng mục này. Đây cũng là đề cử duy nhất của bộ phim tại sự kiện năm nay.

Năm 2020, HFPA đã vinh danh 1917 và Once Upon a Time in Hollywood tại hai hạng mục Phim truyện xuất sắc của mảng điện ảnh. Tuy nhiên, tới lễ trao giải Oscar, Parasite mới là cái tên giành chiến thắng.

Ở mảng truyền hình, Emma Corrin có chiến thắng đáng chú ý ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại chính kịch. Minh giành giải thưởng với vai Công nương Diana trong series The Crown.

Sau khi Josh O'Connor tiếp tục được xướng tên, The Crown thắng giải quan trọng Phim truyền hình xuất sắc - Thể loại chính kịch. Và Gillian Anderson khép lại đêm đại thắng của series với giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc của mảng truyền hình. Trước giờ trao giải năm nay, tác phẩm nhận tổng cộng 6 đề cử. Tuy nhiên, có hai hạng mục diễn xuất xuất hiện hai diễn viên cùng của The Crown.

Sau năm mùa phim, Schitt's Creek cũng được tôn vinh. Loạt phim lần lượt thắng giải Phim truyền hình hài/ca vũ nhạc và Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc. Tác phẩm hài theo chân chủ cửa hàng video Johnny Rose bỗng nhiên phá sản, và gia đình ông buộc phải tái ổn định cuộc sống ở Schitt's Creek - một thị trấn nhỏ ở Ontario, Canada.

Trong mảng phim truyền hình ngắn, The Queen's Gambit có hai đề cử và giành chiến thắng cả hai. Mini-series lên ngôi ở hạng mục Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc, đồng thời giúp Anya Taylor-Joy có giải ở hạng mục diễn xuất.

Kết quả giải thưởng Quả cầu Vàng 2021 (đang cập nhật)

Mảng điện ảnh

Phim truyện xuất sắc - Thể loại tâm lý

The Father (Sony Pictures Classics)

Mank (Netflix)

Nomadland (Searchlight Pictures)

Promising Young Woman (Focus Features)

The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

Phim truyện xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc

Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Studios) - thắng

Hamilton (Walt Disney Pictures)

Palm Springs (Neon)

Music (Vertical Entertainment)

The Prom (Netflix)

Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại tâm lý

Riz Ahmed trong Sound of Metal

Chadwick Boseman trong Ma Rainey’s Black Bottom - thắng

Anthony Hopkins trong The Father

Gary Oldman trong Mank

Tahar Rahim trong The Mauritanian

Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc

Sacha Baron Cohen trong Borat Subsequent Moviefilm

James Corden trong The Prom

Lin-Manuel Miranda trong Hamilton

Dev Patel trong The Personal History of David Copperfield

Andy Samberg trong Palm Springs

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại tâm lý

Viola Davis trong Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day trong The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby trong Pieces of a Woman

Frances McDormand trong Nomadland

Carey Mulligan trong Promising Young Woman

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc

Maria Bakalova trong Borat Subsequent Moviefilm

Kate Hudson trong Music

Michelle Pfeiffer trong French Exit

Rosamund Pike trong I Care a Lot - thắng

Anya Taylor-Joy trong Emma.

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Sacha Baron Cohen trong The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya trong Judas and the Black Messiah - thắng

Jared Leto trong The Little Things

Bill Murray trong On the Rocks

Leslie Odom, Jr. trong One Night in Miami

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Glenn Close trong Hillbilly Elegy

Olivia Colman trong The Father

Jodie Foster trong The Mauritanian - thắng

Amanda Seyfried trong Mank

Helena Zengel trong News of the World

Đạo diễn xuất sắc

Emerald Fennell với Promising Young Woman (Focus Features)

David Fincher với Mank (Netflix)

Regina King với One Night in Miami (Amazon Studios)

Aaron Sorkin với The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

Chloé Zhao với Nomadland (Searchlight Pictures) - thắng

Kịch bản xuất sắc

Promising Young Woman (Focus Features)

Mank (Netflix)

The Trial of the Chicago 7 (Netflix) - thắng

The Father (Sony Pictures Classics)

Nomadland (Searchlight Pictures)

Nhạc nền trong phim xuất sắc

The Midnight Sky (Netflix) - Alexandre Desplat

Tenet (Warner Bros.) - Ludwig Göransson

News of the World (Universal Pictures) - James Newton Howard

Mank (Netflix) - Trent Reznor, Atticus Ross

Soul (Pixar) - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste - thắng

Ca khúc chủ đề xuất sắc

Fight for You trong Judas and the Black Messiah (Warner Bros.) - H.E.R., Dernst Emile II, Tiara Thomas

Hear My Voice trong The Trial of the Chicago 7 (Netflix) - Daniel Pemberton, Celeste

Io Si (Seen) trong The Life Ahead (Netflix) - Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi - thắng

Speak Now trong One Night in Miami (Amazon Studios) - Leslie Odom Jr, Sam Ashworth

Tigress & Tweed trong The United States vs. Billie Holliday (Hulu) - Andra Day, Raphael Saadiq

Phim hoạt hình xuất sắc

The Croods: A New Age (Universal Pictures)

Onward (Walt Disney Pictures)

Over the Moon (Netflix)

Soul (Walt Disney Pictures) - thắng

Wolfwalkers (Cartoon Saloon)

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc

Another Round (Samuel Goldwyn Films)

La Llorona (Shudder)

The Life Ahead (Netflix)

Minari (A24) - thắng

Two of Us (Magnolia Pictures)

Mảng truyền hình

Phim truyền hình xuất sắc - Thể loại tâm lý

The Crown (Netflix) - thắng

Lovecraft Country (HBO Max)

The Mandalorian (Disney Plus)

Ozark (Netflix)

Ratched (Netflix)

Phim truyền hình xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc

Emily in Paris (Netflix)

The Flight Attendant (HBO Max)

The Great (Hulu)

Schitt’s Creek (CBC) - thắng

Ted Lasso (Apple TV Plus)

Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại tâm lý

Jason Bateman trong Ozark

Josh O’Connor trong The Crown - thắng

Bob Odenkirk trong Better Call Saul

Al Pacino trong Hunters

Matthew Rhys trong Perry Mason

Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc

Don Cheadle trong Black Monday

Nicholas Hoult trong The Great

Eugene Levy trong Schitt’s Creek

Jason Sudeikis trong Ted Lasso - thắng

Ramy Youssef trong Ramy

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại tâm lý

Olivia Colman trong The Crown

Jodie Comer trong Killing Eve

Emma Corrin trong The Crown - thắng

Laura Linney trong Ozark

Sarah Paulson trong Ratched

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc

Lily Collins trong Emily in Paris

Kaley Cuoco trong The Flight Attendant

Elle Fanning trong The Great

Jane Levy trong Zoey’s Extraordinary Playlist

Catherine O’Hara trong Schitt’s Creek - thắng

Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc

Normal People (Hulu/BBC)

The Queen’s Gambit (Netflix) - thắng

Small Axe (Amazon Studios/BBC)

The Undoing (HBO)

Unorthodox (Netflix)

Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình ngắn tập

Bryan Cranston trong Your Honor

Jeff Daniels trong The Comey Rule

Hugh Grant trong The Undoing

Ethan Hawke trong The Good Lord Bird

Mark Ruffalo trong I Know This Much Is True - thắng

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình ngắn tập

Cate Blanchett trong Mrs. America

Daisy Edgar-Jones trong Normal People

Shira Haas trong Unorthodox

Nicole Kidman trong The Undoing

Anya Taylor-Joy trong The Queen’s Gambit - thắng

Nam diễn viên phụ xuất sắc

John Boyega trong Small Axe - thắng

Brendan Gleeson trong The Comey Rule

Dan Levy trong Schitt’s Creek

Jim Parsons trong Hollywood

Donald Sutherland trong The Undoing

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Gillian Anderson trong The Crown - thắng

Helena Bonham Carter trong The Crown

Julia Garner trong Ozark

Annie Murphy trong Schitt’s Creek

Cynthia Nixon trong Ratched