PVN lãi trước thuế gần 22.000 tỷ đồng sau 5 tháng

Tổng giám đốc PVN cho biết trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay, các chỉ tiêu sản xuất và tài chính của tập đoàn đều hoàn thành vượt kế hoạch.

Trong cuộc họp thường kỳ mới đây, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Petrovietnam (PVN) Lê Mạnh Hùng đã có thông tin cập nhật tình hình kết quả kinh doanh của tập đoàn trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay.

Theo ông Hùng, tính riêng tháng 5, tình hình vĩ mô thế giới và trong nước cho thấy sản xuất toàn cầu tiếp đà suy thoái. Thêm vào đó, tình hình thiếu điện, tăng trưởng tín dụng thấp, xuất khẩu bị thu hẹp đặc biệt ở các thị trường lớn khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN gặp nhiều khó khăn.

Trong tháng, giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tiếp tục giảm, tác động đến hiệu quả của PVN cũng như các đơn vị thành viên. Trong đó, giá dầu thô trung bình tháng 5 đã giảm 11% so với trung bình tháng 4 và giảm 7% so với trung bình quý I, thấp hơn 33% so với cùng kỳ năm 2022. Kéo theo đó, biên lợi nhuận lọc dầu, giá khí, giá phân bón, xăng dầu… đều giảm.

Trong bối cảnh này, lãnh đạo PVN cho biết tập đoàn vẫn hoàn thành vượt các kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu thô tháng 5 đạt 0,92 triệu tấn, tăng 2,6% so với tháng trước và đi ngang cùng kỳ năm 2022. Tính chung 5 tháng, sản lượng này đạt 4,41 triệu tấn, vượt 13,8% kế hoạch.

Sản lượng khai thác dầu thô trong nước tháng 5 đã đạt mức cao nhất kể từ đầu năm với 0,77 triệu tấn, vượt 18,4% kế hoạch tháng, tăng 3% so với tháng 4 và tăng 1,1% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, sản lượng này đạt 3,66 triệu tấn, vượt 16,3% kế hoạch.

Về khai thác dầu thô ở nước ngoài, sản lượng trong tháng ước đạt 149.500 tấn, vượt 3,1% kế hoạch, tăng 0,9% so với tháng 4. Tính chung 5 tháng sản lượng này đạt 751.600 tấn, vượt 2,6% kế hoạch.

Tương tự, với các sản phẩm khai thác khác như khí, đạm, xăng dầu... PVN cùng các công ty thành viên đều hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Riêng với sản lượng điện sản xuất, PVN cho biết tập đoàn đã đạt 2,36 tỷ kWh trong tháng 5, tăng 12% so với 4 và tăng 85,5% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, tổng sản lượng sản xuất điện đạt 10,12 tỷ kWh, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng này, sản lượng điện huy động của PVN đạt trung bình 75,5 triệu kWh/ngày, tăng 5,3 triệu kWh/ngày (+7,5%) so với tháng trước. Trong đó, riêng sản lượng trung bình tháng 5 của Tổng CTCP Điện lực Dầu khí đạt 51,5 triệu kWh/ngày, tăng 5,9 triệu kWh so với trung bình tháng 4; Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cũng đã vận hành lên 100% công suất.

Về kết quả kinh doanh, lãnh đạo PVN cho biết tập đoàn đã ghi nhận 334.000 tỷ đồng tổng doanh thu sau 5 tháng đầu năm, vượt 20% kế hoạch tháng. Số nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn (không bao gồm Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn) ước đạt 54.500 tỷ đồng , vượt 45% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 21.700 tỷ đồng , vượt 63% kế hoạch tháng và hoàn thành 63% kế hoạch cả năm.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh khả quan kể trên của PVN diễn ra trong bối cảnh giá dầu xuất bán bình quân tháng 5 của PVN đã giảm 7% so với tháng trước và thấp hơn 27,7% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm, trung bình giá dầu PVN xuất bán cũng thấp hơn 18,4% so với cùng kỳ.