PVI lãi hơn 300 tỷ đồng quý I

Theo báo cáo tài chính quý I, Công ty CP PVI (PVI) ghi nhận doanh thu toàn hệ thống đạt 4.366 tỷ đồng , tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời hoàn thành 32,3% kế hoạch năm.

Lãi trước thuế hợp nhất của công ty bảo hiểm này đạt 318 tỷ đồng , tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu lợi nhuận, hoạt động đầu tư tài chính chiếm tỷ trọng tới 72%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của PVI bao gồm kết quả hoạt động từ các công ty con Tổng công ty Bảo hiểm PVI (PVI Insurance); Tổng công ty Tái bảo hiểm PVI (PVI Re-insurance); Công ty CP Quản lý quỹ PVI (PVI AM); Quỹ đầu tư cơ hội PVI và Quỹ đầu tư hạ tầng PVI.

PVI cho biết toàn hệ thống đều vượt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế do HĐQT đề ra trước đó lần lượt 14% và 49%.

Trong quý này, mảng kinh doanh bảo hiểm vẫn là hoạt động cốt lõi của PVI, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 3.231 tỷ đồng , vượt 13% kế hoạch quý I. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng theo đó tăng lên 100 tỷ đồng , vượt 14% kế hoạch.

Lý giải về kết quả này, ban lãnh đạo PVI cho biết công ty đã có những cải tiến và lối đi riêng về dịch vụ, giải pháp quản trị và phương thức phân phối sản phẩm dù thị trường bảo hiểm năm 2023 tiếp tục ghi nhận mức độ gia tăng về chi phí bồi thường và cạnh tranh giá phí trong nước cũng như quốc tế.

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT PVI Nguồn: BCTC DN; Tổng hợp Nhãn Quý I/2021 II III IV Quý I/2022 II III IV Quý I/2023 Doanh thu thuần tỷ đồng 1233 1252 1228 1255 1481 1581 1583 1853 1692 Lợi nhuận trước thuế

240 334 418 109 288 235 321 262 318

Về hoạt động của các công ty thành viên PVI, đầu năm nay, A.M.Best đã nâng mức xếp hạng năng lực tài chính lẫn năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành đối với PVI Insurance. Hoạt động tái bảo hiểm cũng ghi nhận doanh thu tăng cao, đạt 749 tỷ đồng , vượt kế hoạch quý 25% và tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2022.

A.M.Best cũng đánh giá năng lực tài chính và tín dụng của PVI Re-insurance ở mức ổn định.

Theo PVI, thị trường tài chính đầu năm nay chứng kiến nhiều biến động về lãi suất, sản phẩm và tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhờ lợi thế dòng tiền trong những tháng đầu năm, tập đoàn đã tranh thủ được một lượng vốn đầu tư tương đối lớn với mức lãi suất ưu thế, đảm bảo cho khả năng sinh lời cao trong hoạt động đầu tư cả năm 2023.

Hoạt động đầu tư hợp nhất mang lại lợi nhuận gộp 209 tỷ đồng , tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đầu tư tài chính toàn hệ thống đạt 303 tỷ đồng , vượt kế hoạch 49% và tăng gần 60% so với cùng kỳ do được hưởng lợi từ việc mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục duy trì ở mức cao.

Nếu tính riêng công ty mẹ, 3 tháng đầu năm nay, doanh thu của PVI đạt 214 tỷ đồng và lãi trước thuế 142 tỷ, vượt 14% và 59% kế hoạch quý.

Công ty mẹ PVI cho biết việc không thực hiện kinh doanh và đầu tư trực tiếp, thay vào đó hỗ trợ các công ty con về nguồn vốn, công nghệ thông tin và chính sách quản trị nội bộ dẫn đến lợi nhuận trước thuế và biên lợi nhuận thấp hơn so với cùng kỳ 2021-2022.

Việc tăng nguồn vốn hoạt động cho công ty con sẽ tạo điều kiện để các công ty gia tăng năng lực tài chính, phát huy sở trường, tăng sức cạnh tranh và từ đó mang lại nguồn lợi nhuận bền vững hơn cho công ty mẹ.