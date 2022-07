PSY không già đi ở tuổi 45

10 năm sau thành công của "Gangnam Style", PSY phát hành nhiều bài hát mới. Tuy nhiên, rapper chưa khi nào đạt được thứ hạng cao như ca khúc ra mắt năm 2012.

Nhạc pop Hàn Quốc đã cố gắng trở nên phổ biến trên toàn thế giới từ những năm cuối thập niên 2000. Tuy nhiên, tờ The Korea Herald nhận định, Kpop khi đó chưa bao giờ thực sự lấn sân sang nền âm nhạc chính thống ở Mỹ. Wonder Girls là người đầu tiên vượt qua Billboard Hot 100 vào năm 2009 với hit Nobody. Nhưng họ biến mất khỏi bảng xếp hạng chỉ sau một tuần lẻ loi ở vị trí thứ 76.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi PSY phát hành Gangnam Style vào năm 2012. Cơn sốt "điệu nhảy ngựa" trên toàn cầu đã đưa rapper trở thành ngôi sao và là người Hàn Quốc đầu tiên lọt vào top 10 Billboard Hot 100. PSY chiếm vị trí thứ 2 trong 7 tuần.

10 năm trôi qua, Gangnam Style hiện đạt gần 4,5 tỷ lượt xem. PSY chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của Gangnam Style nhưng vẫn là một trong những rapper hàng đầu Kpop.

Sự trở lại vướng nhiều tranh cãi

PSY ra mắt vào năm 2001 và được biết đến với các ca khúc Champion (2002), Father (2005) và Right Now (2010). Rapper trở thành hiện tượng quốc tế vào năm 2012 nhờ bản hit Gangnam Style. Anh tiếp tục phát hành Gentleman (2013), Daddy (2015) và New Face (2017).

Đến tháng 5/2017, rapper phát hành album thứ 8 mang tên PSY 8 4X2 = 8. Trong 5 năm sau đó, PSY tạm dừng hoạt động để tập trung vào việc bồi dưỡng những tài năng mới tại công ty giải trí P Nation. Tại đây, anh ký hợp đồng độc quyền với các ngôi sao như Jessi, HyunA và đào tạo nhóm nhạc nam mới TNX.

Ngôi sao Kpop kỳ cựu phát hành album Psy 9th vào cuối tháng 4, đánh dấu sự trở lại hoành tráng sau hơn 5 năm gián đoạn. PSY cho biết tất cả bài hát trong album được anh sáng tác và sản xuất từ năm 2018. Đối với sản phẩm đánh dấu cột mốc 22 năm sự nghiệp, PSY đã mời hàng loạt nghệ sĩ Kpop trẻ như Suga (BTS), Suzy, Crush, Jessi, Hwasa… với tham vọng nắm bắt các xu hướng đang thịnh hành trong khi vẫn duy trì màu sắc riêng biệt.

Năm 2012, PSY nổi tiếng toàn cầu nhờ Gangnam Style.

MV That That lấy bối cảnh tại một thị trấn theo phong cách miền Tây hoang dã giữa sa mạc. PSY và thành viên BTS mặc trang phục cao bồi khi họ nhảy theo ca khúc đầy năng lượng. Trang chuyên review The Bias List nhận định thật sảng khoái khi nghe một bản nhạc Kpop có tiết tấu cao, tràn đầy năng lượng như That That. Ở That That, PSY cũng sử dụng điệu nhảy cuồng nhiệt, dễ làm theo giống Gangnam Style. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn thiếu sự độc đáo để có thể nổi tiếng như Gangnam Style.

Theo The Korea Times, một số nhà phê bình âm nhạc có trụ sở tại Seoul thậm chí nhận xét album lần này của PSY "chỉ là sự bắt chước phong cách trong những ngày đầu ra mắt của rapper". Sản phẩm được giới chuyên môn nhận định thiếu giai điệu và ca từ sáng tạo.

Tuy nhiên, thành công liên tục trên bảng xếp hạng của PSY dường như là minh chứng cho việc công chúng vẫn yêu thích những âm thanh hấp dẫn, đặc trưng và bước nhảy vui nhộn của anh. Với sự góp mặt của Suga từ BTS, That That đứng đầu bảng xếp hạng thời gian thực của Genie và Bugs, hai dịch vụ phát trực tuyến âm nhạc lớn ở Hàn Quốc. Trên một nền tảng khác là Melon, bài hát đứng vị trí thứ 2, sau Still Life của Big Bang, theo The Korea Times đưa tin ngày 12/5. Hiện tại, bài hát đứng hạng 5 dù đã phát hành hơn 2 tháng.

Tháng 5, tờ The Korea Herald đưa tin That That lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 80. Đây là bài hát thứ 5 của PSY có mặt trên bảng xếp hạng. Sau khi đứng ở vị trí thứ 2 trong 7 tuần với ca khúc nổi tiếng toàn cầu Gangnam Style, PSY có thêm ba bài hát vào bảng xếp hạng, cụ thể Gentleman (năm 2013) ở vị trí thứ 5 với, Hangover (2014) ở hạng 26 và vị trí thứ 97 với Daddy (2015).

Tời The Korea Herald nhận định sau Gentleman (năm 2013), PSY chưa lần nào trở lại top 10 của Billboard Hot 100 và không có nghệ sĩ Hàn Quốc nào khác lập lại được thành tích đó, ngoại trừ BTS. That That tuy đạt thành tích tốt ở thị trường nội địa nhưng rõ ràng xét về hiệu ứng toàn cầu, bài hát chưa thể vượt qua Gangnam Style. Ngay cả khi bài hát có sự tham gia của một thành viên đến từ nhóm nhạc đang nổi tiếng toàn cầu như Suga.

Bên cạnh đó, sự trở lại lần này của PSY gặp sóng gió. Chuỗi concert của PSY mang tên PSY The Water Show 2022 vấp phải phản ứng dữ dội vì mỗi buổi biểu diễn sử dụng khoảng 300 khối nước. Trên chương trình trò chuyện Radio Star của đài MBC, PSY tiết lộ tất cả nước trong sự kiện có thể uống được. Tiết lộ trên khiến công chúng tức giận vì vừa qua Hàn Quốc trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng trên toàn quốc kể từ mùa xuân. Hàn Quốc đang thiếu nước cho nông nghiệp và công nghiệp.

Không già đi

Nhìn lại một thập kỷ kể từ thành công đột phá của Gangnam Style, PSY cho biết anh hy vọng tiếp tục đóng vai trò trong việc kết nối âm nhạc Hàn Quốc với thế hệ trẻ ở cả trong và ngoài nước.

“Kpop là viết tắt của âm nhạc Hàn Quốc. Nhiều nhóm nhạc thần tượng được tôn trọng đã và đang thể hiện những màn trình diễn tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi muốn giới thiệu với người hâm mộ nước ngoài rằng Kpop còn nhiều thứ khác ngoài âm nhạc của các nhóm nhạc”, PSY nói trong cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm.

PSY hợp tác với Suga trong sản phẩm mới.

“Tôi nghĩ điều mà các nhạc sĩ lâu năm mệt mỏi nhất là quá hài lòng với bản thân. Điều đó khiến họ trở nên tự mãn và lạc lõng. Tôi luôn cố gắng hợp tác với các nghệ sĩ trẻ hơn để ngăn chặn sự tự mãn như vậy và có được nguồn cảm hứng mới. Làm việc với Suga là một nguồn cảm hứng lớn cho tôi. Làm việc với các nghệ sĩ trẻ cũng thúc đẩy tôi luyện tập vũ đạo. Vì vậy tôi có thể bắt kịp với họ”, PSY nói.

“Âm nhạc của tôi được cả những khán giả ở độ tuổi 20 lắng nghe. Do đó, ngay cả hiện giờ, khi ở độ tuổi 45, tôi cũng không cảm thấy mình già đi. Tôi biết biết ơn điều đó. Tôi hy vọng nhiều người hâm mộ trẻ nghe album mới với suy nghĩ: 'Anh chàng này vẫn đang tạo ra những bài hát với video âm nhạc kỳ lạ và điệu nhảy hài hước’. Tôi cảm thấy album là một thành công nếu tôi nhận được những phản hồi như vậy”, PSY tiếp tục.